Poenget glapp tross sterk andreomgang av VIF 2

Med ti tenåringer fra start var kanskje ikke håpet om å sikre plassen i 2. divisjon det største før kampstart borte mot Brattvåg, som før runden lå under nedrykksstreken.

En dårlig førsteomgang, ble fulgt opp av en god andreomgang, men til slutt glapp likevel seieren med 3-2. Dermed er ståa for andrelaget det samme som det er for A-laget. To poeng ned til nedrykk. Forskjellen er at det kun er to kamper igjen for VIF 2.

Frykten for at det skulle bli stygge sifre for det unge Vålerenga-laget meldte seg tidlig. 15 minutter var spilt da Brattvåg tok ledelsen etter et hjørnespark. Før halvtimen var spilt hadde Tobias Flem scoret sitt andre for hjemmelaget, etter at VIFs eldstemann, Magnus Sjøeng rota det til, og Flem til slutt fikk en enkel oppgave med å sette ballen i mål.

Tente håpet med sitt første mål

Brattvåg var nærmere 3-0, enn VIF 2 var en redusering før pause, men etter hvilen så VIF 2 skarpere ut, og kun ti minutter ut i andre omgang snappa 16 år gamle Lorents Apold-Aasen da Brattvåg forsøkte å spille seg ut på egen banehalvdel. Unggutten satte fart mot målet til vertene, og keeper kom ut. I stedet for å forsøke skuddet løftet Apold-Aasen blikket, og fant Muhammad Usman Shahid, som enkelt satt sitt første seniormål.

Det var ikke veldig mange sjanser som ble skapt på Brattvåg stadion, før hjemmelagets spiss Agwa Obiech skjøt i stolpen, og Flem var nære på og sette sitt tredje for kvelden på returen. Seks minutter seinere fikk VIF 2 frispark på 18 meter.

Utligning, og baklengs på under to minutter

William Osnes-Ringen stilte seg opp, og sendte ballen i en flott bue over muren, og ned i kroken - til 2-2. Med 13 minutter igjen var VIF 2 i ferd med å ta et svært sterkt bortepoeng, mot et Brattvåg-lag som har vært i god form etter sommeren.

Gleden over det gode resultatet varte imidlertid ikke lenge. Kun halvannet minutt seinere glapp det nok en gang på et hjørnespark da Agwa Obiech fikk stå ganske aleine inne i femmeteren, og flikke inn 3-2 med hælen.

VIF 2 flytta opp det de hadde mot slutten av kampen, men klarte aldri å skape noen større farligheter, og kampen ebbet til slutt ut med et bittert 3-2-tap, etter en god andreomgang.

Brattvåg klatra med dette over nedrykksstreken, og ligger poenget bak VIF 2 på tabellen. Deretter følger Vard og Træff - to poeng bak VIF 2. Træff er i øyeblikket under streken. Det er med andre ord svært tett og jevnt i bunnen av 2. divisjonstabellen.

VIF 2 har igjen serieleder Egersund på hjemmebane, og bunnlaget Aalesund 2 borte.













1-2 etter 55 minutter. Apold-Aasen snappa opp ballen keeper ut, finner Shahid foran mål. Scorer sitt første seniormål.

71 min Agba i stolpen. Retur for Flem. Redning Sjøeng.

77 min2-2 Frispark. William Osnes-Ringen

Halvannet minutt seinere. 3-2 Agwa flikker inn på et hjørnespark.





---

KAMPFAKTA

Brattvåg - Vålerenga 2 3-2 (2-0)

Mål: 1-0 Tobias Flem (16), 2-0 Tobias Flem (27), 1-2 Muhammad Usman Shahid (56), William Osnes-Ringen (77), Agwa Obiech (78).

Gult kort: Ulrik Valderhaug Syversen, Benjamin Sveinsson, Brattvåg.

Muhammad Usman Shahid, Vålerenga 2

Vålerenga 2: Magnus Sjøeng - Vilmer Nils Anton Brunskog, Noah Risberg, Aleksander Hammer Kjelsen, Max Bjurström (Taha Usman, 88) - Jakob Stang Hansen Granli, Kasper Reme Abrahamsen (Jonathan Krohn de Lange, 46), Stian Sjøvold Thorstensen - Lorents Apold-Aasen, Muhammad Usman Shahid (Ivar William Vidaurre Winje, 74), William Osnes-Ringen.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen