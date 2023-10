3. divisjon: Oppsal sikret NM-plass mens Ferrer ble toppscorer i siste runde

Siste serierunde ble spilt lørdag og søndag, slik gikk det med Oslolagene og nederst finner du alle avdelingsvinnerne.

Avdeling 1

LILLESTRØM 2. LAG – GRORUD 2. LAG 4–2 (1-0): Grorud-rekruttene var jo klare for nedrykk for lengst, det eneste de kunne kjempe om var å unngå sisteplassen. Det gikk ikke etter at LSK2 kjørte tøft etter pause i LSK-hallen søndag. Men Grorud hang med fram til 2–2 drøyt 20 minutter før slutt. Fredrik Finnøy (straffespark) og Angelos Chaminta Ntiso ble sesongens to siste målscorere for Groruds 2. lag. Neste år blir det 4. divisjon.

LOKOMOTIV OSLO – GJELLERÅSEN 2–1 (1-0): Flott sesongavslutning for Lokomotivet som avsluttet med seier hjemme på Norges idrettshøgskole. Bjørnar Reiten sendte laget i ledelsen etter 18 minutter før Preben Åsland økte til 2–0 etter 66 minutter. Gjelleråsen reduserte ved Gustav Severinsen, men klarte ikke å redde ett poeng. Lokomotiv Oslo endte på 10. plass, mens Gjelleråsen som kjempet om opprykk i fjor, endte på 6. plass.

SKEDSMO – FRIGG 2–4 (1-2): Skulle Ulrik Ferrer fullføre og bli toppscorer av alle i de seks avdelingene i 3. divisjon? Svaret var ja. Og det var jo et perfekt punktum at han satte inn kampens siste scoring på overtid i årets siste kamp. Da ledet Frigg 3–2 og det var spenning i kampen. Det var hans andre scoring i denne kampen, de to andre ble satt inn av Joakim Holmedahl (12 min) og Peder Nomell (54 min.). Dermed endte Ulrik Ferrer på imponerende 41 mål. Hans gamle lagkamerat i Frigg, Vital Kaba, scoret for øvrig 34 for Eidsvold Turn i avdeling 2. Frigg endte på 2. plass, men hele 14 poeng bak den suverene vinneren Lysekloster.

STABÆK 2. LAG – ULLERN 2. LAG 5–0 (3-0): Ullerns rekrutter endte på 80 baklengs, flest i avdelingen. Avslutningen på Nadderud ble blytung for laget som uansett måtte ned i 4. divisjon ettersom A-laget kommer ned fra 2. divisjon.

Øvrige resultater: Gneist – Lysekloster 0-4, Skjetten – Fana 1-3, Os – Sandviken 3–3.

Sluttabellen: Lysekloster 70, Frigg 56, Fana 51, Os 48, Sandviken 44, Gjelleråsen 42, Skjetten 38, Stabæk 2. lag 34, Lillestrøm 2. lag 29, Lokomotiv Oslo 28, Skedsmo 25. Nedrykk: Gneist 22, Ullern 2. lag 16, Grorud 2. lag 15.

Avdeling 6

FOLLO – OPPSAL 0–3 (0-0): Hvilken sesongavslutning for Oppsal! Laget påførte avdelingsvinner Follo årets første nederlag, attpåtil på Ski stadion. Dermed landet Oppsal på en solid 5. plass som gjør at de slipper å kvalifisere seg for NM neste år. Alle scoringene kom etter pause ved Thomas Knutsen (49 min.), Anujan Rajendram (52 min.) og selvmål ved Edonis Mulaj på overtid.

KFUM 2. LAG – SARPSBORG 2. LAG 5–0 (0-0): Også en forrykende avslutning av KFUMs rekrutter i deres første sesong i 3. divisjon. Alt skjedde etter pause på KFUM Arena søndag der Cedric Andre Stabell-Holmen ble kampens store spiller med sitt hat trick. Yasir Sa’Ad og Daniel Harbo scoret de to siste målene i denne festavslutningen for KFUM-rekruttene. De endte på en 7. plass.

NORDSTRAND – ASKER 2–0 (1-0): Vinneren av denne kampen ville ta 3.-plassen i avdelingen, men det var kanskje ikke all verden å spille for. Nordstrands veteran Markus Cham scoret begge hjemmelagets mål.

TROMSØ 2. LAG – SKEID 2. LAG 2–2 (1-0): Det var lite å spille om på Romssa Arena søndag. Hjemmelaget vile rykke ned uansett resultat, Skeids rekrutter hadde berget plassen. Så i en åpen kamp tok hjemmelaget ledelsen 2-0, men en sterk sluttspurt av Skeid ga dem ett poeng. Reduseringen til 1–2 ved Noah Sveen Fjellestad kom drøyt 20 minutter før slutt før Daniel Størseth Lunde utlignet tre minutter på overtid. Med det ble han klubbens toppscorer med 11 mål.

Øvrige resultater: Skjervøy – Hammerfest 4-0, Fløya – Skånland 4-2, Lørenskog – Mjølner 1–0.

Sluttabell: Follo 69, Lørenskog 55, Nordstrand 46, Asker 43, Oppsal 40, Skjervøy 40, KFUM2 lag 40, Mjølner 38, Skeid 2. lag 36, Fløya 33, Sarpsborg 2. lag 29. Nedrykk: Tromsø 2. lag 26, Skånland 25, Hammerfest 3.

---

FAKTA

Dette er avdelingsvinnerne i 3. divisjon som spiller 2. divisjon neste år.

Avdeling 1: Lysekloster 70 poeng

Avdeling 2: Eidsvold Turn 75 poeng

Avdeling 3: Viking 2. lag 64 poeng

Avdeling 4: Eik Tønsberg 71 poeng

Avdeling 5: Strindheim 69 poeng

Avdeling 6: Follo 69 poeng.

---

