Det vippet feil vei igjen for Vålerenga: – Er det tilfeldig?

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Vålerenga startet fryktløst mot Rosenborg, og kunne med litt tur ha tatt ledelsen i det første minuttet. Ballen gikk en centimeter utenfor, og få minutter senere scoret Rosenborg på sin første sjanse. Det er denne kampen i et nøtteskall. Vålerenga styrte spillet i store perioder, skapte sjanser, men scoret ikke nok, og slapp inn billige mål. Dermed ble det nok et hjemmetap, og klubben ligger på kvalikplass når fire runder gjenstår.

– Er det tilfeldig når det skjer så ofte? Vi har nok sjanser og burde utnyttet det bedre, sier Henrik Bjørdal til Dagsavisen.

To mål i etablert forsvar

Det var lite nervøsitet i laget ut fra start, men etter det første baklengsmålet kicket det inn. Det burde blitt unngått da Isak Thorvaldsson gled forbi Eneo Bitri og Stefan Strandberg. Det spredde seg en rystelse i Vålerenga der hele laget ble ballwatching da Jayden Nelson løp tvers igjennom.

– Det har skjedd altfor mange ganger i år. Hvorfor har vi ikke oppe turtallet når det kommer inn et par løp bak oss samtidig. Det er noe vi må registrere kjappere. Det er noe som setter seg i oss, og jeg er usikker på hvorfor, sier Geir Bakke til Dagsavisen.

– Er det et kommunikasjonsproblem blant stopperne?

– I de situasjonene der så kan man si det er det, men jeg er ikke interessert i ta enkeltspillere, det er vi som lag som skal løse slike situasjoner, og vi har noen regler vi må følge. Vi håndterte det ikke godt nok ved to-tre tilfeller i dag, svarer Bakke.

Styrte mye av spillet

Til tross for to baklengs på rappen hevet Vålerenga seg og skapte sjanser mot et Rosenborg som også har store svakheter defensivt. Henrik Bjørdal fant Andrej Ilic ved bakre stolpe på et av mange gode innlegg mot serberen i kveld.

– Jeg er fornøyd med innlegget til Ilic, men burde funnet han et par ganger til. Han er utrolig god på bakre stolpe. Det er noe vi må utnytte enda bedre, sier Bjørdal.

Reduseringen ble Vålerengas eneste scoring. Stefan Strandberg bommet på straffe og Ilic headet senere i tverrliggeren.

– Spillemessig kommer vi tilbake og skaper ting. Sett under ett så styrer vi banespillet, kommer til innlegg og skaper sjanser. Rosenborg hang i tauene, men vi klarte ikke å score. Det er noe jeg ikke kan forklare. Vi analyserer selvfølgelig alt og ser at det er ting vi burde løst annerledes, sier Geir Bakke.

Ingen tid til negativ energi

Det gjenstår fire serierunder og Vålerenga skal møte lag rundt seg på tabellen. Hjemmekampen mot Stabæk seiler opp som den viktigste.

– Vi spiller en offensivt ganske god kamp og skaper nok sjanser. Jeg sitter med en følelse av at dette er en kamp vi burde vunnet. Men sånn har det vært ofte denne sesongen. Vi må prøve å se det positive og jobbe på. Vi har ikke tid til å ha negativ energi i treningshverdagen, sier Henrik Bjørdal.

Neste kamp er Sarpsborg 08 på bortebane, før Stabæk-kampen. Geir Bakke ønsker fokus på prestasjoner.

– Vi må bare legge fra oss alt av mentalt spill. I utgangspunktet må vi overprestere i resten av kampene, så la oss prøve på det, sier Vålerenga-treneren.

