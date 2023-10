VIF mot RBK: To skadeskutte dyr

Mot alle odds foran denne sesongen er Vålerenga i akutt nedrykksfare.

Det er ikke Rosenborg, men laget står uten seier siden 27. august og er i ferd med å gjøre sin svakeste sesong siden de rykket ned i 1977.

Egentlig skulle bildet vært det samme som på damesiden der de to klubbene kjemper mot hverandre om seriegullet og i tillegg møtes i cupfinalen.

I stedet ligner de på to skadeskutte dyr som prøver å komme seg opp på beina.

For mange trenerskifter

Vålerengas menn (24 poeng) kan i teorien ligge på direkte nedrykk søndag kveld hvis de taper for Rosenborg på Intility. Rosenborg med sine 30 poeng må sannsynligvis tape resten av kampene for at dette skal gå galt. Det skjer neppe

– Nei, slik tenker vi ikke, sier RBK-trener Svein Maalen som ikke vet om han er Rosenborg-trener neste år. Onsdag var det styremøte i klubben med trenerspørsmålet på agendaen.

– Når vi skifter trenere annethvert år, blir det gjerne slik, sier veterankeeper og kaptein André Hansen til TV2.

Hansen spiller sin siste sesong for Rosenborg, men har ikke stått de to siste kampene. Han peker på manglende kontinuitet, skapt av klubben selv.

Han hadde ikke i sin villeste fantasi drømt om at Rosenborg skulle miste grepet så fullstendig.

Etter at Kåre Ingebrigtsen fikk sparken sommeren 2018 har seks mann skiftet på å lede treningene på Lerkendal.

Juniorlag på trening

Den foreløpig siste er altså Svein Maalen. Han hadde suksess med Ranheim, men overtok et skakkjørt Rosenborg etter at Kjetil Rekdal måtte gå tidligere i år.

Det illustrerer bildet for begge lag. Da klubbene møttes på Lerkendal i vår (VIF-seier 3-1) het trenerne Kjetil Rekdal og Dag-Eilev Fagermo.

Nå heter de Svein Maalen og Geir Bakke.

Og på fredagens treninger hadde de forskjellige fokus, men ett klart mål: Begge lag trenger sårt en seier. Vålerenga for å berge plassen, Rosenborg for å roe gemyttene i omgivelsene.

– Vi har hatt mye skader og sykdom, de siste dagene har vi delvis hatt et juniorlag på treningene, sier Svein Maalen til TV2 foran fredagens trening.

En av de sykmeldte har vært Ole Sæter, som heller ikke kunne trene fredag, men som sannsynligvis rekker kampen søndag kveld. Han scoret to av målene da Rosenborg vant 4–0 på Intility i fjor.

Men ungdomstalentet Sverre Nypan skal være klar igjen etter at han måtte gå av etter 25 minutter i forrige helgs kamp mot Stabæk (1-1).

Geir Bakke har ristet av seg opplevelsen på Åråsen og har hatt en hel treningsuke på Intility. (Reidar Sollie)

Slikket sårene

På Intilty er de fleste spillerne tilgjengelige med et lite spørsmål ved Christian Borchgrevink. De første dagene gikk med til å slikke sårene etter 0–2 tapet i årets heftigste supporterkamp på Åråsen sist søndag.

– Alle vet hvor tungt det er å starte treningsuka etter en slik opplevelse, men nå har vi lagt det bak oss. Vi fokuserer på det som er positivt nå, og de aller fleste er tilgjengelige, sier Geir Bakke til Dagsavisen.

Den brutale behandlingen han fikk på Åråsen hevder han ikke har gått inn på han i det hele tatt Han var stålsatt for den opplevelsen.

– Nå handler det om å vinne fotballkamper og få fram den beste versjonen av oss sjøl, sier Geir Bakke som vet hvilket press han og klubben lever under.

Han fikk smake på akkurat det samme da han var i VIF som assistent på begynnelsen av 2000-tallet.

Da gikk det fra nesten-nedrykk i 2003 til sølv og gull de to påfølgende sesongene.

Statistikk: Fordel VIF

Om man ser på resultatene fra tilsvarende oppgjør som alle lagene i Eliteserien skal gjennom fram til første helgen i desember, gir gjennomsnittet uendret tabell fra dagens situasjon, ifølge en undersøkelse NTB har foretatt.

Vålerenga kommer best ut i nedrykksstriden med 7,2 poeng i snitt fra tilsvarende oppgjør de siste fem møtene på samme bane. Aalesund (5,8) er tredje best, men bunnlaget ligger for langt bak til å kunne løfte seg opp fra sisteplassen. Rosenborg kommer tidlig på sikker grunn.

– Det eneste vi vet er at kampene må spilles først, sier Geir Bakke.

Å lene seg på tidligere resultater, hjelper ingen. Tilsvarende oppgjør i fjor vant Rosenborg 4-0, men mange spillere og trenere har forsvunnet siden den gang.

---

FAKTA

VIFs fire siste seriekamper:

Lillestrøm 0–2 (b), Brann 1–2 (h), Sandefjord 2–1 (b), Bodø/Glimt 2–4 (b)

RBKs fire siste:

Stabæk 1–1 (h), Sarpsborg 2–5 (b), Lillestrøm 0–3 (b), Bodø/Glimt 1–1 (h)

---

