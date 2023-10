Lyns overtidshelt: – Det sto skrevet i stjernene

BISLETT (Dagsavisen): I Lyns jakt på direkte opprykk er det snart ikke lenger rom for feilskjær. Mot nedrykkstruede Vard fikk de det tøft, for gjestene scoret først og tettet igjen bakover. Det gikk mot poengtap, men så fikk Ole Breistøl ballen på kanten av sekstenmeteren. Da gjensto det under tre minutter av overtiden.

– Vi lykkes ikke med å spille ballen rundt, og slet med å skape de store sjansene etter utligningen. Jeg tenkte at det er best å bare skyte, sier han til Dagsavisen. Han traff godt, ballen ble sendt i lengste kryss, Bastionen eksploderte i glede og målscoreren selv kjente på følelser. - Jeg ble faktisk litt rørt etter jeg scoret, for det er slike ting man håper på. Det skjer kanskje et par ganger i livet, sier matchvinneren etter han har fått gratulasjoner fra høyre og venstre.

Spiller en spesiell rolle

Som Dagsavisen har skrevet om tidligere er det en høst utenom det vanlige for Lyns venstrekant. Han er student i København samtidig med alt det en fotballspillertilværelse innebærer seg. Det koster krefter. - Jeg har nok blitt mer sliten enn det jeg tillater meg selv å være, sier han.

I dag startet han på benken til fordel for Herman Solberg Nilsen, som alle vet er en enorm løpskraft. Men Breistøl kom inn i pausen, og gjorde det han er i klubben for.

– Det er artig at det er Ole som gjør det. Jeg ønsket å ha han som en joker fra benken og er veldig fornøyd med det valget, sier Jan Halvor Halvorsen.

Kontret på kontringen

Vard tok ledelsen etter 15 minutter, på deres eneste skudd før pause, da de lykkes med deres store plan for kampen, kontringer.

– De scorer på en kontring, det var det eneste de hadde. Vi visste de var farlige på det, sier Halvorsen.

Ironisk nok skulle det også bli deres bane. Midt i andreomgang tok de en ny helhjertet kontring, sendte mange menn i angrep, men lykkes ikke med innlegget. Det ga Anders Bjørntvedt Olsen og Lyn sjansen til å kontre på dem. Han kom en mot to på høyresiden.

– Når de ikke følger helt med må man utnytte det, sier Bjørntvedt Olsen som rykket forbi begge forsvarerne som ikke kommuniserte sammen, og solgte seg svært billig. Henrik Kristiansen kunne scoret på innlegget, men andreballen havnet hos Bjørntvedt Olsen. - Det var gøy at den kom tilbake, og utrolig deilig å få scoret det målet, sier han.

Holder med 2-1

Lyn fortsatte å ha ballen i laget, men måtte lete lenge for det avgjørende målet. Det kom til mange halvsjanser, men som Bjørntvedt Olsen sier, det er mye tilfeldigheter som fører til sjanser.

– Etter 1-1 var det mye nesten hele tiden. Likevel satt jeg med en følelse av at vi ville få den avgjørende scoringen. Vi har gjort det mange ganger før. Den kom til slutt. Det holder med 2-1, sier Jan Halvor Halvorsen.

Vinnermentaliteten står sterkt i klubben, og det er mestertakter av slike snuoperasjoner.

– Vi vet at vi har det inne, etter å ha gjort det tidligere i sesongen. Det er deilig. Vi har alltid troen på at vi vinner, sier Bjørntvedt Olsen.

Akkurat nå er Lyn serieleder med tre poeng ned til Egersund, som møter Kjelsås i morgen. Ett plussmål til har det også blitt. Det gjenstår to kamper for Lyn, Notodden borte og Fram Larvik hjemme. Ole Breistøl ser fram til det.

– Jeg ser fram til det, selv om det blir to knallharde oppgjør. I dag sto det skrevet i stjernene at jeg skulle score det målet. Det gir ny energi, avslutter Ole Breistøl.

---

Kampfakta

Fotball, 2. divisjon avdeling 1, runde 26 lørdag

Lyn – Vard Haugesund 2-1 (0-1)

Bislett Stadion

Dommer: Mathias Smehus Kringstad, Valder IL

Mål: 0-1 Eric Ndayisenga (15.), 1-1 Anders Bjørntvedt Olsen (65.), 2-1 Ole Breistøl (90.)

Lyn:

Alexander Pedersen – Håvard Meinseth (Rasmus Isegran fra 83.), Daniel Schneider, William Sell, Erlend Sivertsen (Ole Breistøl fra 46.) – Julis Skaug (Henrik Elvevold fra 46.), Even Bydal, Henrik Loholt Kristiansen – Anders Bjørntvedt Olsen, Ibba Laajab (Andreas Hellum fra 73.), Herman Solberg Nilsen

---