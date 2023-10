Lyn måtte grave dypt - vant tre minutter på overtid

BISLETT (Dagsavisen): I en sesonginnspurt der både Lyn og Egersund snubler seg mot direkte opprykk var det Lyn som slapp med skrekken i dag. På en kald høstdag i hovedstaden stanget de lenge mot et bortelag som igjennom kampen hadde ett skudd i hver omgang, på det første satt den, og det ga dem en ledelse som holdt helt til det 65. minutt.

Da fikk Anders Bjørntvedt Olsen ballen, og han ordnet utligningen nærmest på egen hånd. En stor prestasjon av vingen, men den ble faktisk overgått på overtid. Ole Breistøl blir fløyet inn nettopp for dette. Han bøyde ballen opp i vinkelen da overtidsminuttene gikk mot slutten.

Anders Bjørntvedt Olsen dunker inn 1-1 for Lyn i det 65. minutt. (Håvard Sollie)

Det ble ikke den storseieren som sikret en god målforskjell, men slik som kampen utviklet seg er tre poeng en meget stor seier. Vard Haugesund hadde planen klar, utførte den godt og fikk nesten med seg poeng, som også for dem er verdifulle. Det er sterkt å komme tilbake mot et nedrykkslag som kjempet med nebb og klør. To enorme enkeltmannsprestasjoner av seriens kanskje to beste vinger gjør at Lyn fortsatt er i førersetet på veien mot direkte opprykk.

Ble tatt på kontring

Fra start var det Lyn som tok initiativet, men slet på siste tredel. Anders Bjørntvedt Olsen kom til noen innlegg, men påfyllet i boksen ble for tynt. Et stangende Lyn ble fikk i stedet en kalddusj etter kvarteret spilt. Gjestene, som med sitt draktsett minnet om et annet Oslo-lag, scoret på sin første sjanse. De kom seg bak på Lyns høyreside, og til tross for et sugende returløp fra Herman Solberg Nilsen, scoret de på innlegget.

Dermed fikk de mange nervøse fra Bastionen ny grunn til å bite negler. Det så ut som motoren hadde startproblemer i høstkulda. Naturligvis med unntak av Solberg Nilsen som hadde slått på alle sylindere. Danmarksvennen Ole Breistøl startet på benken.

Lyn-spillerne kunne juble for tre viktige poeng lørdag. (Vidar Ruud)

Mange halvsjanser

Lyn kom seg fram til den siste pasningen flere ganger. Rettvendt i boks, skudd fra distanse og innlegg. William Sell fikk den beste sjansen med et hodestøt. Presisjonen var det eneste som manglet.

Bortelagets taktikk var tydelig. Uten ball lå hele laget deres dypt inne på egen banehalvdel og så fort de vant ballen spurtet de i angrep. Dette gjorde de helhjertet, for tre poeng er verdifullt også for et lag i nedrykksstriden.

Åtte minutter før pause oppsto en situasjon som dommer Mathias Smehus Kringstad ble usikker på. Bjørntvedt Olsen i driv fremover ble revet over ende like utenfor sekstenmeteren. Dommer dømte frispark og gult kort etter diskusjon med assistentdommer. Det første var helt riktig, men det andre kan diskuteres.

Gjorde alt selv

I pausen var det to mann som varmet opp ekstra intensivt. Henrik Elvevold og Ole Breistøl kom begge inn umiddelbart. Erlend Sivertsen og Julius Skaug gikk ut. Det ga Lyn en større vekt på det offensive i et kampbilde som fortsatte som det var. Lyn stanget, mens Vard begynte å bruke tid ved enhver anledning der ballen gikk ut av spill, til Bastionens store frustrasjon.

Da kampuret på Bislett runder 60 minutter kom det et vendepunkt. Alt som skulle til var et fantastisk forarbeid, og en fantastisk avslutning, fra samme mann. Vard tok en kontring med mange menn, en risiko mot gode kantspillere som Anders Bjørntvedt Olsen. Bortelagets innlegg gikk rett i hanskene på Alexander Pedersen som håndterte ballen raskt og avleverte den til Lyns nummer ni. Nedover høyresiden førte han ballen i undertall mot Vard som hadde sikring, men likevel kom han forbi. Andreballen fra innlegget kom tilbake i beina hans og skuddet var klinisk. Rett bort i lengste hjørne.

Bastionen i fyr og flamme da Lyn slo Vard. (Vidar Ruud)

Ledig i krysset

I minuttene etter scoringen var gjestene i villrede, og denne perioden hadde Lyn gode sjanser. Henrik Elvevold bidro med å skape kaos i feltet, i tillegg til returløp vi sjelden ser like godt utført. Han kom nærme på et distanseskudd, men en stor redning av Vard-keeperen hindret han.

Til tross for mye tid på klokka avtok det enorme trykket mot gjestenes mål. De hadde som regel overtall i boksen med store og sterke stoppere. Ett poeng var tydelig godkjent det også for Vard.

Overtidshelt

Lyn måtte ha tre for å holde Egersund på betryggende avstand, men slet med å skape sjanser i sluttminuttene. Bare det å få ballen opp på siste tredel ble en utfordring, det tvang stopperne til å slå langt, en løsning som fungerte dårlig.

Men det er en plass der Vard ikke har mulighet til å stenge. Det er alltid ledig i krysset, og det vet alle som driver med fotball. Ole Breistøl hadde et noe anonymt innhopp, men gjorde det han er her for. Å score. Og for en måte å gjøre det på.

Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen kunne puste lettet ut da sluttsignalet lød mot Vard lørdag. (Vidar Ruud)

Kampfakta

2. divisjon avdeling 1, runde 26 lørdag

Lyn – Vard Haugesund 2-1 (0-1)

Bislett Stadion

Dommer: Mathias Smehus Kringstad, Valder IL

Mål: 0-1 Eric Ndayisenga (15.), 1-1 Anders Bjørntvedt Olsen (65.), 2-1 Ole Breistøl (90.)

Lyn:

Alexander Pedersen – Håvard Meinseth (Rasmus Isegran fra 83.), Daniel Schneider, William Sell, Erlend Sivertsen (Ole Breistøl fra 46.) – Julis Skaug (Henrik Elvevold fra 46.), Even Bydal, Henrik Loholt Kristiansen – Anders Bjørntvedt Olsen, Ibba Laajab (Andreas Hellum fra 73.), Herman Solberg Nilsen

---