Kåffa snublende nær opprykk etter tangering av klubbrekord borte mot Sogndal

Etter forrige helgs poengdeling på Ekeberg mot Raufoss tok Kongsvinger innpå to poeng, men Kåffa kan fortsatt rykke opp denne helga etter lørdagens seier mot Sogndal. Kongsvinger må nå vinne søndagens kamp mot Sandnes Ulf, hvis ikke er opprykket i boks for Kåffa og Johannes Moesgaard i hans første sesong som hovedtrener.

Sogndal har ikke slått Kåffa siden 2021, og med sju kamper uten tap og fire kamper uten baklengs før lørdagens kamp for KFUM Oslo var det dagens blåkledde verter som tok tak i kampen og styrte spillet fra start. Likevel var det gjestene som skapte den første farligheten, da Mathias Tønnesen måtte klarere et gjennomspill via beinet til en utrusende Emil Ødegaard og i sikkerhet etter tre-fire minutters spill.

Minuttet senere burde Kåffa tatt ledelsen etter et flott forarbeid av Jonas Hjorth på venstrekanten. Backen fikk lagt ballen inn i feltet, og der kom Simen Hestnes løpende. Midtbanespilleren fikk løpe fritt gjennom Sogndal-boksen og helt alene fra fem meters hold bredsidet han ballen utenfor og tok seg umiddelbart til hodet.

Nunez og Hestnes ga Kåffa pangstart

Det neste kvarteret døde kampen litt ut, før Johannes Nunez og Okeke satte full fyr på Kåffa igjen. Toppscorer Nunez fikk kranglet ballen til Okeke som satte full fart på mot Sogndal-forsvaret og dro på seg stopperne og slo ballen til Nunez. Han chippet ballen elegant over beinet til en utrusende Renze Fij, og ballen snek seg bort i det lengste hjørnet til Nunez’ niende ligamål for sesongen etter 20 minutter.

Opp mot halvtimen jevnet kampen seg ut, og Sogndal hevet seg litt i en kamp der det meste av spillet foregikk på midten. Like over halvtimen spilt fikk først Nunez nok en sjanse, som ble blokkert ut til corner. Den ble slått på bakerste stolpe, der Akinshola Akinyemi sto helt alene og headet ballen svakt utenfor på blankt hold.

Men Akinyemis misbrukte storsjanse fikk ingen større konsekvenser, da Kåffa doblet ledelsen like etterpå. Igjen slo Jonas Hjort inn fra venstre, før Johannes Nunez plukket opp ballen rundt straffemerket. Han trillet ballen ut til Simen Hestnes, som satte ballen i mål og jublet ellevillt etter 2-0-scoringen.

Simen Hestnes jubler for sin 2-0-scoring på Fosshaugane Campus. (Guttorm Lende / KFUM Oslo)

Kåffa med god kontroll

Sogndal skapte ikke all verdens i en første omgang der Kåffa hadde god kontroll. I hvert fall helt til det gjensto to minutt av omgangen, da Martin Sjølstad ble spilt igjennom. Sogndal-spilleren kom litt skrått på mål, men satt ballen i stolpen og ut. Nære på å bryte Emil Ødegaards over 400 minutter uten baklengs.

Det klarte Sogndal ikke før pause, da dommeren blåste av ikke så lenge etterpå. Johannes Moesgaard gjorde ingen bytter i pausen, og etter hvilen var kampbildet stort sett det samme. Det var en heller jevnspilt affære, der Kåffa hadde den lille ekstra kvaliteten som gjorde at de scoret på sjansene sine.

Det første kvarteret etter pausen skjedde det fint lite, men idet vi snek oss opp mot timen spilt utnytta Kåffa en feil fra Sogndals Isac Twuum. Det førte til at Obilor Okeke fikk skjære inn fra kanten og prøvde å legge den i det lengste hjørnet, men satte ballen like utenfor stolpen.

Haltvik punkterte kampen

Sogndal klarte ikke å heve spillet sitt, og dermed var det egentlig ganske grei skuring for Kåffa å kontrollere begivenhetene på Fosshaugane Campus. Det var også gjestene som skapte det som skjedde, som da Hestnes spilte gjennom innbytter Teodor Haltvik 20 minutter før slutt. Skuddet hans ble reddet av Renze Fij, og returen satte Okeke milimetere utenfor stolpen i hard konkurranse med Sogndals stoppere.

To minutter før slutt punkterte Teodor Haltvik kampen med at rapt skudd opp i det nærmeste hjørnet etter et fint gjennomspill av Jonas Hjorth. Dermed endte det med 3-0, og Kåffas åttende strake uten tap. Det er tangering av klubbrekorden fra Obosligaen, da laget både i 2019, 2020 og to ganger i årets sesong har klart åtte strake uten tap siden opprykket til landets nest øverste nivå. Samtidig fullførte Emil Ødegaard sin femte strake kamp uten å slippe inn mål.

Med dagens seier tar også Kåffa steget opp på det aller høyeste nivået i Norge for første gang i klubbens historie om Kongsvinger ikke slår Sandnes Ulf søndag. Skulle Kongsvinger klare det, vil det også holde å slå Skeid hjemme i den kommende kampen på Ekeberg neste søndag 5. november kl. 15.00.

Kampfakta

Obosligaen, runde 27

Sogndal - KFUM Oslo 0-3 (0-2)

Fosshaugane, 1526 tilskuere

Mål: 0-1 Johannes Nunez (19.), 0-2 Simen Hestnes (36.), 0-3 Teodor Haltvik (89.)

Gule kort: Jonas Hjorth, Robin Rasch, KFUM Oslo.

Dommer: Mathias Støfringshaug (Verdal IL)

KFUM Oslo (3-5-2): Emil Ødegaard – Momodou Lion Njie, Akinshola Akinyemi, Mathias Tønnesen – Jonas Hjorth, Simen Hestnes, Robin Rasch, Remi-Andre Svindland, Håkon Hoseth (Ayoub Aleesami fra 88.) – Obilor Okeke (Jones El-Abdellaoui fra 88.), Johannes Nunez (Teodor Haltvik fra 69.).

