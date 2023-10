Håper på fortgang i eiendomsprosjekt med nytt byråd: – Vil forandre klubben

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Gjennom mange år har Skeid utviklet sin egen hjemmebane på Nordre Åsen til å bli noe mer enn bare en hjemmebane. Klubben har investert mangfoldige millioner kroner i underlaget på både hovedbanen og nå i år også sjuer- og elleverbanen på Nordre Åsen 2. Nå er klubben klare for å ta det neste steget i sin utvikling, gjennom realiseringen av sitt eget eiendomsprosjekt.

– I år har vi brutto brukt tett opp mot 40 millioner kroner av Skeids egne midler for å investere i idrettsparken. Vi har bygget to nye fotballbaner, vi har bygd en ny tribune, fått på plass et vanningsanlegg og pusset opp storsalen i klubbhuset. Dette er grep som er tatt av Skeid selv, og vi er glade for at det nye byrådet er positivt innstilt til vårt eiendomsprosjekt, og satt oss inn i byrådsplattformen, forteller daglig leder Daniel Holmeide Strand.

Den nye sjuerbanen til Skeid er snart klar til å brukes. (Pål Karstensen)

Vil forandre hele klubben

Han tar et lite forbehold da vi møter han i de nyoppussede lokalene i klubbhuset, men tror aldri Skeid har blitt nevnt i en byrådsplattform tidligere. Denne gangen står det svart på hvitt at «Byrådet vil være positiv til et samarbeid om nytt anlegg på Nordre Åsen».

– Vi er veldig fornøyd med å komme inn i byrådsplattformen. Nå står vi i samarbeidsavtalen mellom Høyre og Venstre som er det de skal styre byen på, og at de er positive til utviklingsplanene på Nordre Åsen er et godt tegn. Vi gleder oss til å komme i gang med samarbeidet med den nye byråden for kultur og næring med et prosjekt som vi har jobbet lenge med og som betyr mye for oss, forteller Skeid-lederen.

Skeid har som kjent jobbet lenge med et eiendomsprosjekt i samarbeid med Obos, der klubben sammen med Obos skal bygge boliger og næringsareal på store deler av Nordre Åsen-tomta mot at Skeid får et splitter nytt klubbhus.

– Får vi dette på plass vil vi ha forandret hele klubben. Bare fra vi startet med å oppgradere anlegget her før opprykket i 2018 og til i dag har idrettsparken forandret seg nesten fullstendig. Det neste byggetrinnet vil være et enda større løft enn de oppgraderingene vi har stått for nesten utelukkende for egen regi. Det nye klubbhuset vil gjøre at Skeid kan ta et større ansvar i bydelen og få et bredere tilbud, med muligheter for ungdomsklubb, mer kulturaktivitet og i større grad gi et tilbud fra skoleslutt til kveldstid for ungdommene i vårt nedslagsfelt, sier Holmeide Strand.

Ser på ulike modeller

Skeid har vært i dialog med politikerne i kommunen gjennom flere år, fra det første forslaget ble presentert tilbake i 2018 via en offisiell søknad i 2019 og et avslag i 2021. Siden har de snakket med politikere både i det avgåtte byrådet og med partier på borgerlig side i byrådet som nettopp tok over makta i byen.

– Vi har våre skisser og konsept som vi skal presentere for den nye idrettsbyråden, og deretter håper vi å bli enige om en tidslinje å jobbe etter for å komme i mål med dette prosjektet. Vi ønsker å få til et godt samarbeid med de politiske partiene som kan styrke den søknaden vi sender over til bystyret for hvordan vi skal utvikle idrettsparken videre på Nordre Åsen. Vi har lansert vår modell som vi har veldig stor tro på, men vi er også åpne for innspill fra politikerne selvfølgelig, sier Holmeide Strand og fortsetter:

– Vi vet hvor vi er og hvor vi skal, og målet vårt er å finne nøkkelen på hvordan vi kommer oss fra A til B. For det er vi avhengig av et godt samspill med det politiske miljøet slik at vi kan presentere et endelig prosjekt til bystyret, som kan godkjennes. Etter det kan vi begynne med reguleringsarbeid og innhente de nødvendige avtalene som trengs for å komme i gang med prosjektet, sier Skeid-lederen som håper å komme i mål i løpet av den kommende byrådsperioden på fire år.

Onsdag ble det nye byrådet presentert på trappene av Rådhuset, og der ble det klart at Høyres Anita Leirvik North ble byråden med ansvaret for idrett. Da Dagsavisen snakket med henne hadde hun ikke satt seg inn i alle konkrete planer, så hun kunne ikke kommentere spesifikt på Skeids eiendomsprosjekt.

– Jeg gleder meg til å sette meg ned med Skeid og høre mer om deres planer. Det nye byrådet vil spille på lag med idretten og legge bedre til rette for utvikling av anlegg i regi av idrettslagene selv, sier idrettsbyråd Anita Leirvik North til Dagsavisen.

– Ikke et innbydende areal

Tidligere har Skeid presentert et prosjekt som har innebåret at de får tomta av kommunen for å utvikle den videre selv, men etter avslaget i 2021 har Skeid gått litt vekk fra den tanken.

– Vi er ikke så opptatt av om vi får kjøpe tomta eller ikke. Vi kan se på ulike modeller, men det er nå en gang slik at det er kommunen som eier tomta og hele idrettsparken. Derfor er vi avhengig av å ha med oss kommunen på laget for å komme noen vei. Da er vi avhengig av politiske vedtak som enten gjør at kommunen står som utbygger eller at tomta overdras til Skeid via en festeavtale eller en tomteoverdragelse. Der er vi åpen for å se på alle alternativer for å få det her til. Vi er mest opptatt av sluttproduktet, forteller Skeids daglige leder.

Holmeide Strand mener de har funnet en modell for boligbygging som ikke belaster kommuneøkonomien, og som samtidig er på et areal som er dårlig utnyttet og ikke spesielt innbydende.

– Det er ingen fasiliteter her som må bevares, da det som er rundt oss er kebabkiosken og den råtne gamle OL-brakka som ligger her på fyrhuset. Det er et areal byen kan klare seg uten i sin nåværende form, og den modellen vi har funnet gjør at vårt prosjekt heller ikke belaster kommuneøkonomien, siden det er et selvfinansierende prosjekt. Et eventuelt overskudd vil også reinvesteres inn i klubbhuset og idrettsparken, forteller Skeid-lederen.

Heier på andre idrettsprosjekter

Han opplyser at de i samarbeid med kommunen ønsker å se på arealplaner og behovsplaner i bydelen, og at de allerede har vært i samtaler med blant andre bokseklubben Ørnulf. Holmeide Strand ser for seg at hvis arealet til klubbhuset blir stort nok, så kan det romme plass til andre som også trenger nye lokaler i bydelen.

– Vi går inn i en periode der kommunen trolig får svekket økonomi gjennom dyrtiden vi lever i. Da mener vi det er et godt tidspunkt for vårt prosjekt som er selvfinansierende, og som også kan bidra til å frigjøre midler kommunen da kan bruke på andre idrettsprosjekter i byen. Vi klarer ikke helt å se at det er en ulempe for noen at vi kommer fort i gang med vårt eiendomsprosjekt, sier Holmeide Strand.

Han peker på at kommunen på et eller annet tidspunkt også selv måtte brukt penger på egne budsjetter på å pusse opp arealene på Nordre Åsen, men at det gjennom Skeids foreslåtte prosjekt slipper det og da kan bruke pengene på andre ting. Som for eksempel KFUM Oslo, som også har et stadionprosjekt gående på Ekeberg.

– Vi heier på KFUM Oslo, og synes det er veldig bra at de nå har fått lånegaranti og håper også de får fortgang på sitt prosjekt. Samtidig vet vi også at Grorud har planer hos seg, og at også Kjelsås holder på med planer rundt Grefsen stadion. Vi heier på alle de planene, da det bare vil styrke Oslofotballen som en relevant aktør jo sterkere flere miljøer blir. Vi har ikke noe ønske om at vi skal lykkes, for så å trekke stigen opp etter oss, sier Holmeide Strand som forteller at han har snakket mye med daglig leder Thor-Erik Stenberg i KFUM Oslo.

– Vi har hatt god nytte av å snakke med Kåffa i denne prosessen, da vi jobber i det samme politiske landskapet. Vi kritiserer ikke Vålerenga for at de har lykkes med sine prosjekter, men mener at det ikke kan være til hinder når det kommer andre gode planer på bordet. Det må selvsagt være gode prosjekter som er bærekraftige og mulige å gjennomføre, og jeg sier ikke at politikerne skal si ukritisk ja til alt som kommer fra idretten, men det unike med vårt prosjekt er at det ikke koster kommunen egne penger, forteller Holmeide Strand.

P.S: Skeid møter lørdag Jerv til hjemmekamp på Nordre Åsen, men har allerede rykket ned til PostNord-ligaen. Det vil ikke ha noe å si for eiendomsprosjektet ifølge Holmeide Strand. Kampstart er klokken 15.00.

