Lambertseter og Bøler jublet for opprykk med banestorming og fyrverkeri

I 5. divisjon avdeling 1 har Haslum ledet serien stort sett hele år, med Bærums Verk halsende like bak. Bøler fikk en tøff start på sesongen med to tap og to uavgjort på de første fem kampene, men etter en sterk seier mot nettopp Bærums Verk i juni har laget ikke sett seg tilbake og gått ubeseiret frem til den siste serierunden som skulle avgjøre opprykket fra 5. divisjon onsdag kveld.

Haslum og Bøler var likt på poeng, med Bærums Verk to poeng bak. Førstnevnte møttes til en ren opprykksduell på Haraløkka onsdag, mens Bærums Verk møtte Stovner 2 som måtte vinne for å berge plassen. Det var med andre ord duket for to svært interessante kamper med mye på spill.

Overtidsscoring og opprykk

På Haraløkka tok Bøler ledelsen før pause da Erlend Grytnes sendte vertene Bøler i front foran et rekordstort publikum. Fem minutter før slutt utlignet Haslum etter et frispark, og det var også stillingen da vi gikk inn i overtiden. Et resultat som ville sende Haslum opp, og siden Bærums Verk slo et forsterket Stovner 2 borte, ville også Bærums Verk rykke opp.

Men dypt inne i overtiden dukket kampens store spiller, Erlend Grytnes, opp igjen. Før dagens kamp hadde han kun ett mål for Bøler i årets 5. divisjon, men da laget trengte det som mest scoret han sitt andre mål for dagen da han fikk kranglet inn en corner på overtid. Det førte til banestorming, fyrverkeri og jublescener sjelden sett på Haraløkka, og da Adrian Thun fastsatte sluttresultatet til 3-1 like etterpå var opprykket et faktum for Bøler som rykker opp til 4. divisjon sammen med Bærums Verk.

4 min på overtid scorer Bøler og det tar fullstendig av😱

Lambertseter holdt unna

I avdeling to hadde Nordstrand-rekruttene allerede rykket opp for lengst, takket være god hjelp fra førstelaget og kreative bytter der. Den andre opprykksplassen var imidlertid langt fra sikret, selv om Lambertseter visste at med seier ville de sikre opprykket. Furuset var bare to poeng bak, og kunne med det sikre opprykket om Lambertseter tapte borte mot Sagene og de selv slo Hasle-Løren hjemme.

Det siste skulle vise seg å bli en transportetappe for Furuset mot tabelljumbo og nedrykksklare Hasle-Løren, som endte med 3-0 etter en nokså tidlig scoring og god kontroll for Furuset. Dermed var spenningen knyttet til om Lambertseter klarte brasene borte mot Sagene, som ikke hadde noe å spille for og det gjorde de til gangs. Allerede i det første minuttet tok Lambertseter ledelsen da Kongphob Lathuli ga gjestene ledelsen 1-0.

– Målet var flaks og masse hjelp fra lagkamerater. Det var veldig fint første touch og ett av de beste målene jeg har scoret for Lambertseter, sier Lathuli til Lambertseters hjemmesider.

– Skal ha en bra fest

1-0 sto seg til kvarteret før slutt, da Marcus Løken roet nervene til de omlag 100 fremmøtte som skulle heie Lambertseter inn til opprykk. Fem minutter senere ble vertenes Jacques Kalambayi Kazembe utvist, og på overtid fastsatte Løken sluttresultatet til 3-0 slik at det ble litt mindre dramatiske sluttminutter for Lambertseter før de også kunne juble for opprykk til 4. divisjon.

– Det var en tung og vanskelig kamp. Det var mye nerver i dag. Det har vært en helt fantastisk høstsesong og veldig gøy å spille sammen med denne gjengen, men det var nervepirrende i dag og jeg er veldig glad for at vi drar det i land til slutt, sier Løken før Lambertseter-gjengen dro på opprykksfest.

– Vi skal ha en bra fest nå. Det er første gang på lange tider at Lambertseter er i 4. divisjon, avslutter tomålsscoreren.

P.S!: Førstkommende tirsdag avgjøres det hvem som rykker opp fra 4. divisjon. Der er det FC Oslo og Grei som kjemper i avdeling 2, mens Ready og Christiania gjør opp om opprykket fra avdeling 1. Skulle begge de tape, og Heming vinne stort kan også de snike til seg opprykket på tampen, men det er lite trolig.