Beste sesongstart på 17 år - kan bli enda bedre

Oppdatert etter VIFs 10-0-seier over Lørenskog torsdag

JORDAL AMFI (Dagsavisen): 30 poeng er fangsten til Vålerenga etter 12 kamper denne sesongen. Kun Storhamar ligger foran på tabellen, mens Stavanger ligger to poeng bak, med én kamp mindre spilt.

Ikke siden 2006/07-sesongen har klubben levert bedre. Den gang hadde de ett poeng mer, i en sesong som til slutt ga gull i grunnserien, og til slutt kongepokal etter seier over Storhamar i sluttspillet.

Les flere saker om Vålerenga hockey

Kontinuitet er nøkkelen

I denne utgaven av Dagsavisens program Hockeysnakkis, peker trener Fredrik Andersson, samt to av hans importspillere, Tommi Taimi, og Christopher Bengtsson alle på én ting; kontinuitet.

– Vi fikk beholde mange av de som var med forrige sesong, og jeg tror at det har gjort det litt enklere å få i gang spillet tidlig, sier trener Fredrik Andersson.

– Dette er hans (Fredrik Andersson) andre år. Det første bruker man ofte på å lære, og forså hvordan han vil ha det. Vi har en del av de samme som forrige sesong, så mange vet hvordan vi skal spille allerede. Det er en bra ting, sier VIFs finske back, Tommi Taimi.

Taimi har scora i tre kamper på rad, mot Lillehammer, Stjernen og Lørenskog. Han er godt fornøyd med starten av sesongen.

– Vi har hatt en god start. Jeg liker måten vi spiller på. Det er noe vi må forbedre, men det har vært bra, sier 33-åringen.

– Ikke bare bra, det er den beste på 16 år. Hva har dere gjort riktig?

– Vunnet kamper da, ler Taimi.

Se hele Hockeysnakkis her:

Hockeysnakkis: Vålerenga med sin beste sesongstart på 16 år VIF har kun tapt for Stavanger og Storhamar så langt, og vi må tilbake til 06/07 for å finne en bedre start på sesongen. I studio er Christopher Bengtsson.

– Kanskje litt overambisiøs

Å vinne kamper er selvsagt nøkkelen, men hvordan har VIF klart det. I løpet av de første elleve kampene har de kun tapt mot sine to argeste konkurrenter; Storhamar og Stavanger.

Vi lar trener Fredrik Andersson prøve å forklare oss hva som har skjedd med VIF.

– Jeg vet ikke om jeg har fått til noe spesielt, men vi jobber jo hardt med strukturen i spillet vårt, og så har vi gode spillere som klarer å tilpasse seg til hvordan vi ønsker å spille. Så det er vel bare at vi over tid har begynt å forstått systemet. Vi har først, og fremst klart å forsvare oss godt, og vunnet kamper på bakgrunn av det, påpeker han.

– Tanken er at vi skal bli bedre og bedre mens jeg er her. Så jeg er fornøyd med at jeg har fått den starten vi har gjort nå selvfølgelig, legger han til.

Dette er svenskens andre år i sjefsstolen på Jordal, og han innrømmer at ting ikke har gått like fort som han har håpet til nå.

– Det tar litt tid før alt kommer på plass. Man har høye forventninger når man kommer hit om at det skal gå fort å sette strukturen i spillet. Som trener er man kanskje litt overambisiøs i starten. Man vil at det skal skje fort, smiler han.

[ Tenåring imponerte med første mål og målgivende da VIF knuste Lørenskog ]

Ny svenske har funnet seg til rette

Både Taimi og Andersson peker altså på at noe av grunnen kan være at man har klart å beholde mange av spillerne som var med forrige sesong. Men noen nye har det kommet, og en av de er svenske Christopher Bengtsson.

30-åringen er ukas gjest i Hockeysnakkis, og har i likhet med finske Taimi levert scoring i de tre siste kampene, i tillegg står han med målpoeng i fem kamper på rad. Totalt har nyervervelsen plukka 15 poeng, på de tolv første kampene.

Selv om han er ny, peker også han på viktigheten av at klubben har klart å beholde mange fra forrige sesong.

– Er det dere nye som har gjort at VIF plutselig har en så god sesongstart, eller er det på grunn av at de har beholdt de fleste fra forrige sesong?

– Jeg tror at det er en kombinasjon av det du er inne på. De har fått beholdt mange spillere, og så har dem fylt på med spillere som dem vil ha inn. Kanskje fått inn de spillerne de savna forrige sesong, svarer Bengtsson.

[ Taimi matchvinner for Vålerenga borte mot Lillehammer ]

Scora på 30-årsdagen

Svensken har allerede rukket å finne seg godt til rette i Oslo, nærmere bestemt Galgeberg. Som Stockholmer er han godt vant til bylivet, og er derfor fornøyd med at han endte opp nettopp her, da han først skulle til Norge. Høydepunktet så langt var seieren mot Stjernen torsdag 19. oktober.

– Det var gøy. Mange fra familien hadde tatt turen fra Sverige for å feire 30-årsdagen min den dagen, og så fikk de både seier og scoring, smiler han.

Det er ikke bare byen han har funnet seg til rette i så langt. Bengtsson virker å være veldig godt med spillertroppen, og samholdet i gruppa.

– En utrolig bra gruppe. Alle gleder seg over hverandres framgang, og det er utrolig viktig, man spiller for mer enn bare seg selv der ute. Det syns jeg er veldig positivt, og gjør at jeg tror vi kan nå veldig langt med denne gruppa.

Vålerenga møter Ringerike på Jordal, søndag klokka 14.00. Tre timer før VIF-dagen avsluttes med Vålerenga-Rosenborg.

[ Hockeysnakkis: Skjøt slagskudd på sønnen for å hindre «Tuben» å bli keeper ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen