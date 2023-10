Vålerenga spiller svakest av bunnlagene

Vanligvis kan man trøste seg med at man har flere hjemme- enn bortekamper igjen, men Vålerengas problem er at de er ligaens suverent svakeste hjemmelag, med bare to seire på tolv kamper. Og de tre gjenstående mot Rosenborg, Stabæk og Tromsø på Intility blir ingen rusletur i parken.

Rosenborg er et skadet dyr og trenger et poeng eller to til og oppgjørene mot VIF lever sine egne liv. Stabæk og HamKam kjemper begge for overlevelse, mens Tromsø i siste kamp kan kjempe om sølv.

Må bli bedre i alt

– Vi vet at dette blir et kjør helt til siste kamp i desember, og det må vi håndtere. Vi må bli bedre rustet i alle faser av spillet, sier VIF-trener Geir Bakke til Dagsavisen.

Han ser at lagene bak dem på tabellen alle presterer bedre:

* Aalesund (18 poeng) vant sin andre kamp på rad, men mye tyder på at sluttspurten starter for sent.

* Sandefjord (21 poeng) presset serieleder Bødø/Glimt til det ytterste lørdag (tap 3–4 i Bodø).

* Stabæk (24 poeng) har fått et sportslig løft etter at Bob Bradley overtok og er nå a poeng med VIF.

* Vålerenga (24 poeng) tapte siste hjemmekamp for Brann og tapte for Lillestrøm uten å ha et eneste skudd på mål i løpet av 95 minutter.

Null målsjanser

Laget skapte ikke en eneste reell målsjanse mot sin erkerival.

– Ja, vi skaper for lite og vi får ikke til eget spill.

– Hva skyldes det?

– Lillestrøm. De er gode i presset, de gir oss dårlig tid.

Nå får laget hele treningsuker mellom de tre neste kampene og det må trenerapparatet bruke godt. Opplevelsen på Åråsen må legges bak.

Likegyldig til hetsen

Hetsen fra LSK-supporterne er Geir Bakke ferdig med og sier at alt gikk fredelig for seg.

Han fikk også en visitt inn i LSK-garderoben etter kampen der han bare møtte gamle venner.

– Hva blir nøkkelen i innspurten?

– Vi har en tendens til å ramle ut litt undervis i kampene. Det må vi få bort. Også må vi være fysisk og mentalt rustet til det som kommer. På Åråsen hadde Lillestrøm mye mere trøkk enn oss, svarer han.

Personlige feil

Magnus Riisnæs ble en slags syndebukk på Åråsen da han mistet ballen som bakerste mann. Inntil da var han Vålerengas beste spiller.

– Slikt skjer, og han må fokusere på alt det gode han bidro med i denne kampen, sier VIF-kaptein Stefan Strandberg som hadde en lang prat med Riisnæs rett etter kampslutt,

En snitt i Eliteserien er at man må ha minst 30 poeng for å overleve. Hvis det gjelder også i år trenger Vålerenga seks poeng til.

Nå er seks lag definert inn i nedrykksstriden:

Haugesund (27), HamKam (27), VIF (24), Stabæk (24), Sandefjord (21) og Aalesund (18)

De to siste rykker ned, det tredje siste spiller kvalifisering mot et av OBOS-ligalagene.

---

FAKTA

Dette er Vålerengas gjenstående kamper:

Søndag 29.10: Rosenborg (h)

Søndag 5.11: Sarpsborg 08 (b)

Søndag 12.11: Stabæk (h)

Søndag 26.11: HamKam (b)

Søndag 3.12: Tromsø (h)

---

