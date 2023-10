3. divisjon: Handset med begge hendene, slapp straffespark

De to avdelingene med Oslo-lag i 3. divisjon har sine klare vinnere. Lysekloster (avdeling 1) og Follo (avdeling 6) er nye 2. divisjonslag neste år. Det har vært klart en stund. Oslo mister to 3. divisjonslag ettersom rekruttlagene til Grorud og Ullern skal ned i 4. divisjon. Men Oslo får etter alt å dømme toppscoreren i 3. divisjon, uansett avdeling. Av de totalt 84 lagene i divisjonen er det Friggs Ulrik Ferrer som topper lista med 39 mål på 25 kamper. I helgen kom det et nytt hat trick.

Slik gikk Oslolagenes kamper denne helgen:

Avdeling 1

FRIGG – GNEIST 7–0 (2-0): Det tok over en halvtime før det kom noen scoringer på Tørteberg søndag, men da løsnet det. Ulrik Ferrer åpnet målfesten med sitt første av tre mål etter 34 minutter før Peder Nomell satte 2–0 rett før pause. Ulrik Ferrer (3-0), Håkon Vold Krogh (4-0), Ferrer igjen (5-0), Vold Krogh igjen (6–0) og Samuel Gray ordnet scoringene for hjemmelaget. Den siste på overtid. Dermed er Ulrik Ferrer oppe i fantastiske 39 mål og har seks måls luke i toppscorerkampen. Frigg er suverent mestscorende i avdelingen med sine 94 mål, men ender på 2. plass.

GRORUD 2. LAG – OS 1–5 (1-3): Pussig åpning av Groruds siste hjemmekamp i 3. divisjon ettersom de var klare for nedrykk før kampen startet. Men Nikolai Hristov sendte laget i ledelsen før minuttet var spilt. Åtte minutter senere kom utligningen før vestlendingene scoret resten på Grorud Arctic Match. Det eneste laget har å spille for i siste runde er om laget skal havne nest sist eller sist der de nå ligger.

SANDVIKEN – LOKOMOTIV OSLO 2–1 (1-0): Lokomotivet gikk på sesongens tolvte nederlag, men fordi Gneist tapte med sju mål i sin kamp, er Lokomotiv Oslo i praksis klar for en ny sesong i 3. divisjon. Laget har 32 mål (!) å gå på om de skulle ende på lik poengsum med Gneist. Vemund Wøien scoret lagets mål etter en times spill i Bergen da han reduserte til 1–2.

ULLERN 2. LAG – SKJETTEN 1–4 (0-3): Også Ullern-rekruttene visste at dette var deres siste hjemmekamp i divisjonen for denne gang. Dette ble Deni Magomadovs festdag foran en håndfull tilskuere ettersom han scoret Skjettens alle fire mål før Ludwig Lorents Aulie reduserte til 1–5 i det som ble sesongens siste scoring på Ullern kunstgress.

Øvrige resultater: Fana – Skedsmo 4-2, Gjelleråsen – Lillestrøm 2. lag 2-0, Lysekloster – Stabæk 2. lag 2–1.

Tabelltoppen: Lysekloster 67, Frigg 53, Fana 48, Os 47. Lysekloster klar for 2. divisjon. Grorud2 og Ullern2 rykker ned til 4. divisjon, mens Gneist med 99 prosent sikkerhet blir det siste laget ned.

Avdeling 6

HAMMERFEST – KFUM OSLO 2. LAG 0–4 (0-2): Som ventet komfortabel seier for KFUM-rekruttene på årets siste bortetur. William Silfver-Ramage scoret de to målene før pause i Vår Energi Arena, mens Fredrik Nygaard Løvåsen og Amez Mustafa scoret de to etter hvilen. Den siste kom på overtid. Dermed overlevde KFUM-rekruttene deres første sesong i divisjonen og ligger trygt på tabellen med 37 poeng før siste runde.

OPPSAL – LØRENSKOG 2–0 (0-0): Ebrima Jammeh og Matheo Minh-Khang Hoang ble Oppsals siste målscorere på hjemmebane denne sesongen. Begge scoringene kom i kampens siste fire minutter. Men kampens snakkis ble situasjonen der Oppsal-keeper Emil Moe redder et skudd, tar opp ballen med hendene og ruller den ut til medspiller Sarim Tariq. Han bøyer seg ned og tar ballen med begge hendene for å legge den til rette på 5-meteren. Det blir umiddelbare reaksjoner fra sidelinje og tribune. Da blåser dommer Christoffer Dalby Bergstuen straffespark, noe som så helt korrekt ut. Tariq får også gult kort. Men det protesteres og etter mye om og men omgjør dommeren avgjørelsen til utspill fra mål etter å ha konferert med assistentdommer. Og det gule kortet trekkes tilbake. En pussig situasjon som kanskje bare oppstår i 3. divisjon og nedover … For Oppsal var det en prestisjeseier over naboen fra øst som lander på 2. plass på tabellen. Oppsal er på 6. plass, men det er jevnt rundt dem.

SARPSBORG 2. LAG – NORDSTRAND 1–3 (0-2): Sterk borteseier av Nordstrand der Nidal Loulanti scoret i lagets første angrep. Veteranen Markus Cham doblet etter 20 minutter før Edward Nordheim Kling satte lagets tredje scoring. Dermed kjemper Nordstrand med Asker om 3.-plassen på tabellen.

SKEID 2. LAG – FLØYA 4–0 (2-0): Også Skeids rekrutter var på sikker grunn foran sesongens siste hjemmekamp. Nickolay Årsbog scoret den første etter en halvtimes spill på Nordre Åsen før Karl Omdahl økte på straffespark seks minutter senere. Daniel Størseth Lunde satte nummer tre tolv minutter før slutt. Det var Lundes tiende scoring i år og med det er han lagets toppscorer. Amir Ali Zamani avsluttet målfesten fire minutter før full tid. På overtid fikk Eduard Hjelde se det røde kortet da han fikk sitt andre gule. Skeids 2. lag ligger på 9. plass, men kan i teorien passere fire lag hvis alle resultatene går deres vei i siste runde kommende søndag.

Øvrige resultater: Asker – Follo 1-3, Mjølner – Skjervøy 0-1, Skånland – Tromsø 2. lag 6–0.

Tabelltoppen: Follo 69, Lørenskog 52, Nordstrand 43, Asker 43. Follo spiller i 2. divisjon neste sesong mens Skånland, Tromsø 2. lag og Hammerfest rykker ned

---

FAKTA

26. og siste serierunde spilles slik:

AVDELING 1:

Søndag 29. oktober: 12.00: Gneist – Lysekloster, Lillestrøm 2. lag – Grorud 2. lag, Skjetten – Fana, Lokomotiv Oslo – Gjelleråsen, Os – Sandviken, Skedsmo – Frigg, Stabæk 2. lag – Ullern 2. lag.

AVDELING 6:

Lørdag 28. oktober: 15.00: Skjervøy – Hammerfest.

Søndag 29. oktober: 12.00: Fløya – Skånland, Follo – Oppsal, KFUM 2. lag – Sarpsborg 2. lag – Lørenskog – Mjølner, Nordstrand – Asker, Tromsø 2. lag – Skeid 2. lag.

PS: Dette er avdelingsvinnerne i 3. divisjon som spiller 2. divisjon neste år. Kun avdeling 2 avgjøres i siste runde:

Avdeling 1: Lysekloster 67 poeng

Avdeling 2: Eidsvold Turn 72, Hønefoss 70.

Avdeling 3: Viking 2. lag 63 poeng

Avdeling 4: Eik Tønsberg 64 poeng

Avdeling 5: Strindheim 66 poeng

Avdeling 6: Follo 69 poeng.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen