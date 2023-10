Vålerenga slo Lyn og tok tilbake serieledelsen

KRINGSJÅ (Dagsavisen): På det som har blitt kalt blant de ypperste kunstgressmattene i landet, i det minste for øyeblikket, var det et aldri så lite byderby som innviet gjenåpningen av Kringsjå. Lyn stilte i et spesialisert draktsett til støtte for brystkreftforeningen da Vålerenga kom på besøk til en bane som ikke har sett Toppseriespill på lang tid.

Det ble ikke den opplevelsen hjemmelaget håpet på. Vålerenga var et bedre lag på dagen og vant fullt fortjent etter mål av Felicia Rogic, Michaela Kovacs og Elise Thorsnes. Svenske Rogic scoret før pause da Vålerenga omtrent presset Lyn over egen dørstokk. Det store avgjørende minuttet kom kort tid etter hvilen da Lyn misbrukte en kjempesjanse like før Vålerenga doblet ledelsen.

Ettersom Brann slo Rosenborg i Bergen samtidig som denne kampen ble spilt er Vålerenga serieleder. De går forbi Rosenborg og leder med to poeng når tre runder gjenstår av sesongen. I den siste ligger det an til en ren seriefinale i Trondheim.

Styrte spillet

Vålerenga hadde bestemt seg fra start. De gikk rett i strupen på hjemmelaget som raskt ble presset bakover i banen. De slet med presset til Vålerenga både med og uten ball. Det var nemlig bortelaget som så mest komfortable ut på det nye kunstgresset på Kringsjå.

Dagens rosakledde fikk ikke låne ballen mye, og det endte oftest med støttepasninger. På topp var Julie Jorde og Kamilla Melgård lette i duell med Ingibjörg Sigurdardottir og Elise Thorsnes. Vålerenga vant derfor duellene i sin forsvarsrekke, men Lyn kunne lyktes oftere med spillvendinger og presise bakromsballer.

Ble presset inn i mål

Problemet deres var at Vålerenga satte en effektiv stopper for enhver frispilling. Lyn lyktes mye bedre med dette i cupoppgjøret på Intility, men i dag var Vålerenga aggressive, og traff med det. Lyns forsvarsfemmer ble presset til å spille bakover i banen, det inviterte også et høyere press og på baklengsmålet gikk det helt galt.

Kirvil Odden Sundsfjord mottok ballen inne i egen femmeter, men fikk en dårlig touch. Ballen trillet mot målet hennes og hun kastet seg inn i en desperat redningsforsøk. Dessverre for den rutinerte keeperen sparket hun ballen rett til Felicia Rogic som fikk en enkel jobb med å sende Vålerenga foran.

Kampens viktigste minutt

Kort tid etter sidebyttet lyktes Lyn med frispillingen og gjennombruddspasningen. Da ble det farlig med en gang. Julie Jorde, i en fremskutt rolle, fosset nedover venstresiden og var fri. Lyns nummer seks, som enda venter på sesongens første mål, trakk seg inn og bredsidet mot lengste hjørne. Jalen Tompkins reddet, men returen havnet hos Tanja Myrseth med åpen kasse. Høyrebacken hadde skrå vinkel, men mer enn nok rom for å treffe. Ballen gikk i stolpen og ut.

Og i det slutten av det samme minuttet kom Vålerenga til hjørnespark. Det ble mange av dem utover i kampen og sannsynligheten økte for scoring. De var nærme før pause, men her lyktes de. Micaela Kovacs kom ved første stolpe og nikket inn det som befestet et enda større VIF-grep om kampen.

Thorsnes fra merket

Vålerenga-dominansen fortsatte etter 0-2. De lyktes med å holde spillet på siste tredel av banen og det blir det sjanser av. Det tredje målet kom fra straffemerket, etter at Emilie Closs felte Ylinn Tennebø, etter hun var på ballen først. Straffe ble det, og midtstopper Elise Thorsnes tok ansvar. Odden Sundsfjord gikk riktig vei, men skuddet var for hardt.

Da var det tjue minutter igjen på klokka og Lyn-trener Oddbjørn Sindland sendte midtstopper Trine Skjelstad Jensen opp som targetspiss. Det ble litt spill høyere i banen som en effekt av det, og Lyn burde redusert, men Jalen Tompkins sto godt.

Nå er Vålerenga igjen serieleder med tre runder igjen av serien. Resultatet er viktig, men Nils Lexerød vil også være fornøyd med en god prestasjon nå som vi går inn i de avgjørende ukene av sesongen.

Kampfakta

Toppserien, runde 24 søndag

Lyn - Vålerenga 0-3 (0-1)

Kringsjå kunstgress, 396 tilskuere

Dommer: Cecilie Frøyland, Frøyland IL

Mål: 0-1 Felicia Rogic (28.), 0-2 Michaela Kovacs (58.), 0-3 Elise Thorsnes (70.)

Gule kort: Michaela Kovacs, Thea Bjelde, Vålerenga.

Lyn:

Kirvil Odden Sundsfjord - Anna Palm, Tanja Myrseth, Trine Skjelstad Jensen, Iselin Sandnes Olsen, Emilie Closs (Selma Olderheim fra 90.) - Selma Hernes, Julie Jorde (Emilie Lein fra 90.), Kristin Holmen - Kamilla Melgård, Jenny Røsholm Olsen (Miriam Mjåseth fra 80.)

Vålerenga:

Jalen Tompkins - Michaela Kovacs, Elise Thorsnes, Ingibjörg Sigurdardottir - Ylinn Tennebø, Olaug Tvedten, Thea Bjelde (Linn Vickius fra 81.), Selma Pettersen (Ronja Foss Arnesen fra 77.) - Mimmi Löfwenius Veum, Karina Sævik (Stine Brekken fra 81.), Felicia Rogic

---