To mål av kaptein William Sell sendte Lyn opp på tabelltopp

Etter at Lyn ikke klarte å slå Brattvåg forrige helg i lagenes utsatte kamp fra i sommer, beholdt Egersund tabellteten på målforskjell. Med tre kamper uten seier på bortebane og lørdagens Egersund-seier, måtte Lyn komme seg tilbake på vinnersporet igjen da Jan Halvor Halvorsen tok med seg sine gutter litt lenger nord i fylket for å møte Træff på Reknesbanen i Molde.

De første ti minuttene var det Træff som hadde flest avslutninger og skapte noen cornere, men uten at det ble ordentlig farlig for Alexander Pedersen i Lyn-buret. Det ble det imidlertid i motsatt ende akkurat da vi rundet ti minutter, siden Henrik Loholt Kristiansen ga gjestene ledelsen på et drømmetreff.

Midtbanespilleren fikk ballen sprettende etter et innkast litt over midt på Træffs banehalvdel, og tok skuddet på oppspretten. Fra omlag 20-22 meters hold fikk Kristiansen drømmetreff, og ballen suste i nettmaskene bak Træff-keeper Sivert Beinset til Loholt Kristensens første scoring i Lyn-drakta.

Træff best før pause

Lyn fikk en viss kontroll på kampen etter det, og kom seg til et par innlegg og noen skuddforsøk som gikk et stykke utenfor. Fem minutter før halvtimen var Træff likevel fryktelig nære på en utligning, da et godt kombinasjonsspill av vertene gjorde at Julian Kristengård fikk ballen like utenfor Lyns 16-meter. Han tok med seg ballen noen meter og avsluttet forbi Pedersen i Lyn-buret, men heldigvis for gjestene gikk ballen i stolpen og ut. Lyn fikk også blokkert returen som falt til en Træff-spiller.

Ti minutter senere fikk Træff en ny stor sjanse etter et langt innkast som ble stusset videre. Ballen gikk igjen forbi Lyn-keeper Pedersen, men heldigvis for Lyn var det ingen Træff-spillere som rakk bort på borteste stolpe og fikk satt ballen i det åpne buret.

Lyn kom seg til et skudd fra distanse som vertenes keeper holdt greit, men det var Træff som skapte det farligste som skjedde foran målene. Minuttet før pause var vertenes spiss Julian Kristengård nok en gang på farten da han kom seg forbi Pedersen, men vinkelen ble for spiss slik at han ikke fikk utnyttet sjansen.

Sell doblet Lyns ledelse

Offensivt var det egentlig svært lite man så av trekløveret Anders Bjørntvedt Olsen, Ibba Laajab og Ole Breistøl før pause. Bortsett fra scoringen var det heller ikke mye gjestene skapte, og i pausen gjorde derfor Jan Halvor Halvorsen to bytter med Henrik Elvevold og Erlend Sivertsen inn.

Ole Breistøl og Julius Skaug gikk ut, mens Herman Solberg Nilsen ble flyttet opp på kant. Elvevold kom seg til et skuddforsøk etter kun få minutter, men innbytterens skudd ble litt for veikt og Beinset i Træff-målet kom seg fint ned og fikk reddet skuddet.

Det første kvarteret av den andre omgangen var ganske hendelsesfattig, før Lyn doblet ledelsen. Erlend Sivertsen slo først en dårlig corner som ble stanget ut, og Anders Bjørntvedt Olsen plukket den opp ved motsatt cornerflagg. Hans innlegg ble slått tilbake på bakerste stolpe, der kaptein William Sell fikk stå ganske så umarkert og heade inn 2-0-scoringen akkurat i det vi rundet timen spilt på Reknesbanen.

Kaptein Sell roet Lyns nerver

Etter Lyns 2-0-scoring hadde Lyn god kontroll på oppgjøret, og det skjedde ikke spesielt mye verken den ene eller den andre veien. Andreas Bjørntvedt Olsen ble spilt igjennom ti minutter før slutt, men Træff-keeperen reddet hans forsøk på en lobb.

To minutter senere bragte Træff litt spenning igjen i oppgjøret, da vertene reduserte. Martin Olimb slo en innoversvinger inn bak Lyn-forsvaret, og på første stolpe kom Sindre Heggstad løpende og bredsidet inn vertenes redusering. Med det var det full fyr igjen i kampen etter den så død og begravet ut i lang tid.

Den spenningen holdt seg til minutter før slutt. Da fikk Lyn seg en corner, som ble slått inn i midten av Erlend Sivertsen. Som tidligere i kampen fikk Lyn-kaptein Wiliam Sell gå ganske uhindret opp, og fikk stanget inn 3-1-målet.

Lyn opp på tabelltopp

Fem minutter på overtid fastsatte Daniel Schneider resultatet til 4-1, etter at Henrik Elvevold fintet seg gjennom Træff-forsvaret og kom seg til avslutning. Den ble reddet av Træffs keeper Beinset, men på den påfølgende returen fikk stopperen en enkel jobb med å nikke inn Lyns fjerde mål for kampen.

Lyn tar med det over serieledelsen på flere scorede mål, etter at det på stillingen 2-0 lå an til at det skulle bli en playoff-kamp da Lyn og Egersund lå på samme poeng, samme målforskjell, samme antall scorede mål og likhet i begge innbyrdes oppgjør. Neste kamp for Lyn nå er hjemme mot Vard Haugesund lørdag.

Kampfakta

PostNord-ligaen avd. 1 – runde 23

Træff – Lyn 1-4 (0-1)

Reknesbanen, 250 tilskuere

Mål: 0-1 Henrik Loholt Kristiansen (10.), 0-2 William Sell (60.), 1-2 Sindre Heggstad (83.), 1-3 William Sell (90.), 1-4 Daniel Schneider (90.)

Gule kort: Iver Flønes, Træff. Julius Skaug, Lyn

Dommer: Haakon Arve Pedersen Bue (Raumnes & Årnes)

Lyn (4-3-3): Alexander Hurlen Pedersen – Håvard Meinseth, Daniel Schneider, William Sell, Herman Solberg Nilsen – Henrik Loholt Kristiansen, Even Bydal, Julius Skaug (Henrik Elvevold fra 46.) – Anders Bjørntvedt Olsen, Ibba Laajab (Andreas Hellum fra 60.), Ole Breistøl.

---