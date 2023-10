Tabbe fra Skeids keeperdebutant ga Bryne seieren på Jæren

Etter ti strake tap som sikret Skeids nedrykk til PostNord-ligaen, slapp gjengen fra Nordre Åsen ned skuldrene og smadret Sandnes Ulf på hjemmebane i forrige serierunde. Søndag var det et annet lag fra samme fylke som ventet, da Arne Erlandsens menn tok turen til Jæren for å møte Bryne.

De ti første minuttene var akkurat som forventet borte mot Bryne, med mange dueller og mye spill på midten. Skeid kom seg til en god mulighet, da Noa Williams igjen viste at han kan skape ting på egenhånd da han passerte en haug med Bryne-spillere før han la tilbake til Marcus Melchior. Hans skudd gikk dessverre for gjestene utenfor stolpen.

Begge lagene skapte sine halvsjanser den første halvtimen. Bryne hadde et farlig frispark som Andreas Dybevik sendte rett på keeper, før samme mann la tilbake til Sigurd Grønli som skjøt langt over. Like over timen kom det to nye store sjanser for Bryne, som presset på for å finne åpningsmålet på hjemmebane.

Bryne presset på

Først fikk Jens Husebø stå ganske alene på bakerste stolpe, og headet et innlegg like utenfor den høyre stolpen. Minuttet senere vendte Bryne spillet ut til Axel Kryger, som dro seg inn i Skeids 16-meter og skjøt såvidt utenfor motsatt stolpe. Vertene var det beste laget, men klarte ikke å få ballen i mål.

Etter Marcus Melchiors mulighet tidlig i kampen, var det ikke mange store sjanser gjestende Skeid skapte etter det. Et par småfarlige kontringer var det, men som så ofte før i år satt det ikke helt for Skeid på den siste tredjedelen. Dermed gikk lagene i garderoben på 0-0.

Kampen fortsatte i samme spor etter pausen, med et Bryne-lag i etablert angrep som jaktet scoring og et Skeid-lag som forsvarte seg og satset på kontringer. Skeid-keeper Kasper Ofstad måtte slå ut et småfarlig frispark på nærmeste stolpe til corner, som Skeid fikk stanget ut, men gjestene var under ganske kraftig press etter hvilen.

Sjansesløseri og keepertabbe

Ti minutter etter pausen fikk Bryne nok en stor mulighet, da vertene satte opp et par vegger og kom seg til innlegg fra høyre. Inne i feltet fikk Duarte Moreira to muligheter. Det første skuddet gikk rett på Ofstad, og da han skulle sette returen i mål skled portugiseren og satte ballen utenfor.

Bryne fortsatte å misbruke sjanser, men Skeid sto i mot og var flinke til å ofre seg og kaste seg inn for å blokkere skudd og innlegg. Utover i omgangen ble det færre sjanser, selv om Bryne hadde det meste av ballen. Skeid lå i sin lave blokk og forsvarte seg godt, og frustrerte Bryne-spillerne som ikke fant veien til nettmaskene til tross for mer enn nok av sjanser.

Fem minutter før slutt klarte imidlertid Bryne å få scoringen sin, og det med litt hjelp av Skeids keeperdebutant. Ofstad sparket i bakken før et utspill, slik at ballen havnet hos en Bryne-spiller. Han slo Sjur Jonassen igjennom på ett touch, og alene med Ofstad satte innbytteren ballen i mål via stolpen.

Flere mål eller sjanser ble det ikke på Bryne stadion, og dermed ble det et knepent tap for Skeid som sto i mot Bryne nesten helt inn. For Skeid har tapet lite å si, da laget allerede har rykket ned, mens Bryne fortsatt har et ørlite heng på opprykkskvalik. Skeids neste kamp er hjemme mot Jerv lørdag 28. oktober.

---

Kampfakta

Obosligaen, runde 27

Bryne – Skeid 1-0 (0-0)

Bryne stadion, 1456 tilskuere

Mål: 1-0 Sjur Jonassen (86.)

Gule kort: Axel Kryger, Bryne. Bendik Rise, Henning Tønsberg Andresen, Skeid.

Dommer: Ole-Alexander Ekeli Valen (Kråkerøy IL)

Skeid (4-3-3): Kasper Lunde Ofstad – David Hickson, Fredrik Flo, Per-Magnus Steiring, Tage Johansen – Henning Tønsberg Andresen, Marcus Melchior, Bendik Rise – Simen Kvia Egeskog (Johnny Buduson fra 57.), Ole Sebastian Sundgot, Noa Williams.

---

