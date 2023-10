Skuffende Kåffa-prestasjon slapp Kongsvinger innpå: – Fortsatt i våre hender

EKEBERG (Dagsavisen): Kongsvinger startet runde 27 med å slå Jerv 2–0 lørdag i deres første seier siden 23. september. Dermed la de et lite press på KFUM, som skulle møte Raufoss søndag.

Hadde KFUM vunnet søndag, hadde de hatt sju poeng til gode på Kongsvinger med tre kamper igjen. Det klarte ikke Oslo-laget – et skuffende 0-0-resultat ble fasit for Johannes Moesgaard og co.

– Vi satt igjen med en litt skuffende stemning i garderoben. Vi følte vi kunne vunnet. Det var litt mye slurv, sier Remi-André Svindland etter kampen.

– Det er vanskelig å vite hvorfor vi ikke scorer. Det er sånt vi har bikka i vår favør tidligere. Det satt ikke helt nå, men det er bra at vi holder nullen i dag og. Det defensive har vært ekstremt bra hele år.

Fasit med tre kamper igjen for KFUM sin del er 2. plass med 51 poeng, mens Kongsvinger er nummer tre med 36 poeng. 2.-plassen gir som kjent direkte opprykk, mens 3. plass betyr kvalikspill. KFUM har med andre ord fortsatt alt i egne hender.

– Det er ikke noe vi stresser over. Det er tre kamper igjen og ni poeng, så det er fortsatt i våre egne hender. For våres del må vi bare restituere og trene godt og reise til Sogndal og vinne. Vi må spille med selvtillit og kjøre

KFUM har igjen Sogndal borte, Skeid hjemme og Start borte.

Les flere saker om KFUM Oslo her

Stolpen fra Raufoss

Søndag var det rufsevær og tunge forhold da lagene møttes på Ekeberg. KFUM kom best i gang og skapte en halvsjanse etter 14 minutter, da Momodou Njie kom først på et frispark fra Robin Rasch. Njie fikk en fot på ballen, men forsøket gikk like utenfor.

Utover i omgangen skjedde det svært i lite i det som til tider var en søvndyssende affære. Først på overtid i 1. omgang kom kampens første store sjanse, og den var det Raufoss som fikk.

Markus Johnsgård hoppet høyest i KFUM-boksen etter et innlegg og fikk pannebrasken på ballen. Ballen gikk i en høy bue før den traff utsiden av stolpen og gikk ut.

Og noen sekunder senere var det KFUM som var farlig frempå. Obilor Okeke dro seg ned til dødlinja med et par fine dragninger før han slo inn. Ballen var bra slått, men ingen røde og hvite kom på bakre stolpe. Hvorfor? Uvisst, men 0–0 sto det til pause.

– Vi snakket om at vi måtte fortsette og få litt mer kontroll på kampen.

[ KFUM frykter eliteseriespill utenfor Oslo: – Vi jobber knallhardt for at det ikke skal skje ]

Ropte på straffe

Fem minutter var spilt av 2. omgang da Raufoss-leiren ropte på straffe da Johnsgård gikk ned i boks, men dommer Steinar Hauge mente spissen falt for lett.

Raufoss var uansett det beste laget innledningsvis i 2. omgang.

Først etter 73 minutter skapte KFUM sin første store sjanse i kampen. Okeke dro seg forbi flere Raufoss-spillere før han banket til fra distanse. Han fikk Raufoss-keeper Ole Kristian Lauvli ut i full strekk.

[ Gladnyhet for KFUM Oslo – byrådet gir tommel opp for ny arena ]

Store KFUM-sjanser

Og derfra og ut handlet alt om KFUM.

84 minutter var spilt da Johannes Nunez var nær 1–0. Håkon Hoseth fikk ball av Rasch ved 12–13 meter og la ned til Nunez, som banket til. På halvvolley skjøt Nunez like utenfor Raufoss-målet.

Men da heller ikke Jones El-Abdellaoui klarte å overliste Lauvli på overtid, endte det 0–0. Unggutten som er lånt ut fra Vålerenga fikk ball fra Nunez da KFUM kontret med mange mann etter 91 spilte minutter. El-Abdellaoui dro seg inn i feltet og skjøt, men forsøket gikk like utenfor.

De store sjansene var «too little, too late» for KFUM, som måtte se to poeng gå tapt.

[ Drømmedag for KFUM – vant på tampen og fikk hjelp av Start ]

---

Kampfakta

Obosligaen, 26. runde

KFUM Oslo – Raufoss 0–0 (0–0)

KFUM-Arena, 1223

Dommer: Steinar Hauge.

Gult kort: Nicolai Fremstad, Jamal Haruna, Eduards Emsis, Raufoss.

KFUM Oslo (3-4-3): Emil Ødegaard – Shola Akinyemi, Momodou Lion Njie, Mathias Tønnessen – Håkon Hoseth, Simen Hestnes, Robin Rasch, Jonas Lange Hjorth – Remi-André Svindland (Sverre Sandal fra 74.), Johannes Hummelvoll Nuñez, Obilor Okeke (Jones El-Abdellaoui fra 74.).

---