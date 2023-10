Lyn-keeperen: – Vanskelig

KRINGSJÅ (Dagsavisen): Nesten 400 møtte opp for å se den første Toppseriekampen på Kringsjå i år. De fikk se et Lyn som slet mot et Vålerenga som hadde fininnstilt presset.

– Vi hadde en god prestasjon mot dem i cupen, men i dag hadde de justert presset. Det ble vanskelig for oss å håndtere det. Vi lykkes litt i frispillingen, men klarte ikke å omgjøre nok til å vinne i dag. Dette var den første kampen tilbake på Kringsjå. Det er veldig positivt og det er gøy å se alle som møtte opp for å skape god atmosfære, sier Odden Sundsfjord til Dagsavisen.

Hyller lagmoralen

Da Vålerenga gikk opp i ledelsen var det en direkte effekt av et høyt press som tvang Lyn langt hjemover på banen. Odden Sundsfjord var uheldig og sendte ballen i beina på Felicia Rogic.

– Vi vil jo gjerne spille oss ut bakfra og risikoen er nok litt vel høy til tider. Jeg fikk et dårlig touch og burde bare sendt ballen ut på første touch, men vi har så gjerne lyst til å få den gjennombruddspasningen, eller spillvendingen som gir oss overtall på motsatt side. Av og til går det galt og i dag er det jeg som på ta den på min kappe, sier en rakrygget keeper med bestemt stemme.

Laget samlet seg i ring og samlet seg før avsparket. Odden Sundsfjord setter pris på hvordan laget taklet det plutselige baklengsmålet.

– Jeg nevnte i garderoben at jeg følte på en veldig god respons fra laget. Det er ikke noe surmuling. Vi står sammen og omstiller oss. Det er en veldig god lagmoral vi har, sier Odden Sundsfjord.

Viktigere kamper gjenstår

Etter pause fikk Julie Jorde og Tanja Myrseth hver sin store mulighet til å utligne. Spesielt nærme var sistnevnte på returen fra Jordes skudd. Ballen gikk i stolpen og kort tid senere doblet Vålerenga ledelsen.

– Det satt ikke helt for oss på siste tredel. Jeg skulle gjerne sett vi hadde omsatt enda mer til sjanser og mål. Vi prøver på det samme som i cupoppgjøret og det blir bare nesten, sier Odden Sundsfjord. Mot slutten fikk Emilie Lein sin debut, mens Emilie Closs måtte gi seg med skade. Det er uvisst hvor alvorlig denne er.

Nå venter det en landslagspause før de siste tre kampene. Lyn møter Røa borte, Brann hjemme og til slutt Arna-Bjørnar borte.

– Særlig Røa og Arna-Bjørnar blir viktige. Det er nok der vi må ta poengene, sier Lyn-keeperen. Antakelig holder det med to-tre poeng for å være helt sikker på Toppseriespill også neste sesong.