Geir Bakke om gjensynet med Åråsen: - Det skal markeres at dette ikke var innafor, og det er greit

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Datoen 22. oktober har vært langt framme i bevisstheten til alle som føler seg involvert i de såkalte hatoppgjørene mellom Lillestrøm og Vålerenga. Det er høstens begivenhet på Romerike, spesielt etter trenerens kontroversielle overgang 12. juli.

De siste dagene og ukene er Geir Bakke blitt minnet på denne kampen hver eneste dag.

– Vi får ta det som det kommer, sier han så avslappet som mulig til alle som spør.

Supporternes rett

Han er forberedt på meldinger av svært frisk supporterkaliber når han ankommer sin forrige arbeidsgiver søndag formiddag. Han mener supporternes makt og påvirkning er viktig. Og da er det helt på sin plass at de sier fra. Innen visse grenser.

– Jeg er forberedt på at alt kan skje, det skal markeres at dette ikke var innafor, og det er greit, understreker han overfor Dagsavisen.

Allerede da han ble presentert på Intility 12. juli, var han klar på at dette var en kontroversiell overgang. Skjellsordene haglet fra Åråsen.

Til og med sportssjefen der, hans gode kamerat Simon Mesfin, meldte han Geir Bakke ikke burde vise seg på Åråsen igjen.

Det rådet har han fulgt.

– Nei, jeg har ikke sett Lillestrøm live en eneste gang etter at jeg forlot klubben, sier han.

Da var det litt ironisk at det ble en annen Bakke, Eirik, som overtok jobben.

Og nei, de er overhodet ikke i slekt …

Høy sikkerhet

Både Lillestrøm, Vålerenga og supporterklubbene har vært i møter for å diskutere sikkerheten rundt denne kampen.

Det er tatt forholdsregler rundt Geir Bakke, men han håper at humoren vinner. Og at folk er bevisste på verdien av disse oppgjørene.

– Dette er jo kjempemorsomme oppgjør der man får se det beste fra begge supportergruppene, vi får et vedvarende engasjement under hele kampen. Den sunne patriotismen får vise seg fram, sier han.

Sikkerheten er det andre som tar seg av. Geir Bakke er mest opptatt av å skape en god fotballkamp som Vålerenga vinner.

VIF må ha poeng

For bak alt oppstyret rundt hans person, er det poengfangsten Geir Bakke er opptatt av. VIF ligger utsatt til på tabellen og må ha minst to seire til på de seks siste kampene. Sesongen har lært dem at de kommer ikke av seg selv. Vålerenga er per definisjon en av nedrykkskandidatene.

Folket på Lillestrøm har ikke glemt alle meldingene som kom fra VIF-hold da LSK rykket ned for tre år siden.

Kjetil Siem, fersk styreleder i Vålerenga Fotball A/S, fortalte da han var gjest i podkasten Trikkeligaen nylig at han sendte sin beste kamerat (som er LSK-supporter) en sms med innmeldingsskjema til OBOS. For første gang fikk han aldri noe svar.

21 straffespark

Nå kan Lillestrøm bidra til å sende VIF ned, selv om ikke denne enkeltkampen avgjør noe som helst.

– Før du ble hovedpersonen i dette, hvilket av disse derbyene husker du spesielt?

– Jeg var ikke på mange kamper som vanlig tilskuer, for den gangen var jeg jo spiller sjøl og var gjerne opptatt. Men cupkampen i 2003 sitter, den som gikk til ekstraomganger og en historisk straffesparkkonkurranse. Den gikk jo helt rundt, sier Bakke, som da var assistenttrener i VIF.

Det var i den kampen VIFs spillende trener Kjetil Rekdal satte inn seg sjøl, uten å ha varmet opp, da det nærmet seg straffesparkkonkurranse. Og kom med sitt historiske sitat til medspiller Erik Hagen i spørsmålet om hvem som skulle ta neste straffespark da alle hadde tatt hvert sitt på stillingen 10–10.

– Det er bedre at I scora enn at du bommer, sa Rekdal til Erik Hagen.

Som sagt, så gjort. Vålerenga kom til kvartfinale, men ikke lenger. Der ble det overraskende bråstopp mot Skeid på Ullevaal.

Geir Bakke jubler som LSK-trener etter 4-3 seieren over VIF på Intility 1. mai. (Stian Lysberg Solum/NTB)

I vår gikk Lillestrøm til cupfinalen (for 2022) som ble spilt i mai. Med Geir Bakke som trener. De tapte den for Brann.

Seieren over Vålerenga 1. mai ble høydepunktet for LSK denne våren.

I høst har laget ramlet ut av medaljestriden.

Geir Bakke følger med selvsagt profesjonelt.

– Det er en soliditet der, toppnivået er høyt. Lillestrøm er et solid fotballag, vi må helt opp på maxnivå for å få med noe hjem på søndag, sier han.

Med tap kan krisesnakket nå gamle høyder i VIF foran neste oppgave: Rosenborg.

– Hadde vi hatt en noenlunde vettug hjemmestatistikk så hadde vi ikke hatt kniven på strupen. Det har vi nå avslutter han.

Men ikke helt.

– Gruer du deg?

– Nei, jeg gleder meg. Men man er jo litt spent, det ligger i sakens natur. Det ligger noe i lufta.....

---

FAKTA

Duellene Lillestrøm – Vålerenga i serien 1954-2023:

Seire LSK: 34

Seire VIF: 34

Uavgjort: 28

Siste møte: VIF – LSK 3–4 (1. mai)

---

