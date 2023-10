Strandberg jobber seg klar mot Lillestrøm

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Da Vålerenga endelig fikk kjørt noen formasjonsøkter på fredagens trening var Stefan Strandberg tilbake i forsvaret sammen med Eneo Bitri og Fredrik Oldrup Jensen.

Han var med på den første delen av økta, mens Aaron Kiil Olsen overtok plassen under den mer intensive andreøkta på mindre bane.

Liker leven på tribunene

Trener Geir Bakkes plan er å matche Strandberg forsiktig etter at han pådro seg en skade i foten under landskampen mot Spania sist søndag.

– Det blir igjen en kamp mot klokka for Stefan, men det ser bra ut, sier Geir Bakke til Dagsavisen.

Denne type kamper er viktig for Stefan Strandberg, som liker at det koker på tribunene rundt ham. Han syntes det var ille da han måtte stå over semifinalen mot Bodø/Glimt tidligere i høst.

Fra laget som slo Sandefjord 2–1 for snart to uker siden blir det sannsynligvis bare en endring, hvis det hele tatt blir noen. Også Christian Borchgrevink trente alternativt, men kan rekke kampen. I hans sted spilte Daniel Håkans på fredagens trening.

Lehne Olsen blir klar

Vålerenga har hatt gode prestasjoner på bortebane i høst, siden juli er eneste nederlag for Bodø/Glimt på Aspmyra (2-4).

Lillestrøm har også slitt med skadeproblemer. Thomas Lehne Olsen har vært ute i de to siste kampene, men skal være kampklar til søndag.

– Thomas er en viktig mann for oss i slike kamper og jeg antar han starter mot Vålerenga, sier LSK-trener Eirik Bakke til TV2 etter fredagens trening.

Kampen har avspark allerede klokka 14.30 på søndag fordi det er en såkalt høyrisikokamp.

