Lyn møter VIF på nye Kringsjå: - Aldri vært jevnere mellom oss

KRINGSJÅ (Dagsavisen): Kringsjå kunstgress er endelig klar til bruk. Både dame- og herrelaget har trent for fullt her denne uka og når Dagsavisen møter Toppserielaget på trening torsdag er de klare i oppfattelsen.

– Banen er veldig bra. Det er ingenting å klage på. Den er nok blant de beste i landet akkurat nå, sier trener Oddbjørn Sindland.

Underlaget er med gummigranulat, og det beryktede dreneringsanlegget, som skapte mye av trøbbelet med det forrige dekket, er forbedret. Klubben er fornøyd med arbeidet utført av entreprenøren Kjeldaas AS, og har opplevd god dialog med Bymiljøetaten.

Veldig god kvalitet

Oppstarten var tre uker på etterskudd, men til gjengjeld ble arbeidet ferdig før antatt. Etter en drøy ukes bruk er det bare positivitet å spore, forhåpentligvis fortsetter det utover høsten og over vinteren.

– Den er myk og god, og ballen ruller godt på matta. Det er en stor forbedring selvfølgelig, sier Anna Aahjem, som er usikker til søndagens oppgjør. Spissen har vært ute i seks uker, men er stadig med i kampen om toppscorertittelen. Hun har 12 mål, det samme som Vålerenga-duoen Karina Sævik og Olaug Tvedten.

Bortebane i hele år

I det som blir Lyns første virkelige hjemmekamp denne sesongen, er det byrival Vålerenga som kommer på besøk. Gjestene kjemper innbitt om seriegull etter at de tapte for Real Madrid i kvalifiseringen til Mesterligaen onsdag.

– Det er fantastisk å være tilbake på Kringsjå. Det er jo her vi hører hjemme, sier Sindland som til tross for å ha spilt på «bortebane» i hele år, har den fjerde beste hjemmestatistikken i serien.

Den vil han bygge videre på mot byrivalen.

For tre uker siden var Lyn på Intility for semifinale i cupen mot Vålerenga. Der yppet de seg, men røk etter ekstraomganger. Nå er revansjens time kommet på Kringsjå, der det for anledningen er fri inngang, mot at man utløser billett.

– Etter tapet i cupen var gjengen veldig skuffet. Naturligvis, med tanke på at vi tapte en semifinale, men også fordi vi mente vi burde slått dem. Det er en revansjesugen gjeng, sier Sindland.

Han har vært med på mange varierende resultater mot naboen i øst, men i år ser han en forskjell fra tidligere sesonger, senest i cupoppgjøret sist.

– Vi har noen skalper på Vålerenga opp igjennom årene, men de har kommet fra gode enkeltmannsprestasjoner. For eksempel husker vi Runa Lillegård en kald høstdag i 2020. Men med tanke på den utviklingen vi har hatt mener jeg det nå aldri har vært jevnere mellom Lyn og Vålerenga, og da tenker jeg spillemessig. Vi skapte mye trøbbel for dem sist fra åpent og etablert spill. For oss blir det viktig å videreføre det, kunne frispille oss bakfra og ha lengre etablerte angrep. I bunn og grunn må vi bare være oss selv, sier Sindland.

Iselin Sandnes Olsen og Jenny Røsholm Olsen stiller i disse draktene mot Vålerenga. (Lyn Damer)

Opp- og nedturer

I det som har vært en sesong med sedvanlige opp- og nedturer kan Lyn med seier definitivt berge plassen dersom det blir uavgjort eller hjemmeseier i kampen mellom Avaldsnes og Arna-Bjørnar. Å nå semifinale var stort, men å slå Vålerenga hjemme på returen til Kringsjå vil være sesongens høydepunkt?

– Å dra midt i uka bort til Bergen og slå Åsane i kvartfinalen var en imponerende sak fra oss. Og det å nå semifinale er selvfølgelig historisk for klubben. Men det vil være blant de store høydepunktene om det går veien på søndag. Vi er tilbake på Kringsjå og møter et lag det betyr litt ekstra å slå, sier Sindland.

Torsdag ettermiddag er det småsurt på Kringsjå, men Emilie Closs, Kirvil Odden og Anna Aahjem har kledd seg godt og ser fram til kampdagen. De er topp motiverte for årets første virkelige hjemmekamp.

– Det var fint på Grorud også, men det er her vi trives best. Vi er motiverte og alle vet at det betyr litt ekstra å slå Vålerenga. Det kan bli en stor kamp, sier Anna Aahjem.

Ønsker å støtte viktig sak

Selv om det er hjemmekamp vil ikke Lyn bli å se i sine vanlige draktfarger. For å vise solidaritet med brystkreftrammede, og samle penger til Brystkreftforeningen, vil laget stille i en rosafarget trøye, lilla shorts og rosa strømper. Draktene skal auksjoneres bort etter kamp til inntekt for Rosa sløyfe-aksjonen.

– Jeg er veldig fan av rosa og synes det er ekstra stas når jeg vet hva den markerer. Hvert år blir flere rammet av kreftdiagnose enten selv eller gjennom nære relasjoner. (…) Jeg er stolt over å kunne være en del av dette og håper flere vil være med å bidra sammen med oss, sier Jenny Røsholm Olsen til lyndamer.no. Dette kan man lese mer om på klubbens egne hjemmesider.

---

FAKTA

Toppserien kvinner (24. runde) spilles slik:

LØRDAG: 15.00: Avaldsnes – Arna-Bjørnar, LSK Kvinner – Åsane, 16.45: Stabæk – Røa.

SØNDAG: 15.00: Brann – Rosenborg, Lyn – Vålerenga.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen