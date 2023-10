Gladnyhet for KFUM Oslo – byrådet gir tommel opp for ny arena

Avisen melder at det avtroppende byrådet i Oslo vil at kommunen skal stille som kausjonist og gi KFUM Oslo en kommunal lånegaranti. Ifølge NRK er den på 545 millioner kroner, og det vil gi klubben mulighet til å realisere stadionprosjektet KFUM Familiearena.

«Kåffa» har fra før fått både rammetillatelse og igangsettingstillatelse for den nye arenaen. Neste steg er behandling hos Oslos nye bystyre.

– Dette er utvilsomt en gledelig nyhet og et viktig steg på veien. Men selv om dette er positive toner, er det viktig å understreke at vi ikke er helt i mål. Vi håper imidlertid at politikerne nå ser det store behovet vi har for å utvikle anlegget vårt, både for topp og bredde, sier daglig leder Thor-Erik Stenberg til klubbens nettsted.

Utover at fotballaget som nå kjemper om opprykk til Eliteserien, får ny stadion, vil arenaprosjektet også bety mye for hele bydelen.

– Dette er et anlegg som vil være et løft for fotballen i Oslo og med funksjoner og tjenester som vil komme bydelen og byens borgere til gode med moderne idrettsfasiliteter, barnehage, terapibasseng og treningssenter, sier Stenberg.