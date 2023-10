VIFs beste: - Vil være med VIF ut i Europa

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Hun satte et frispark i tverrliggeren og hun skjøt knallhardt like utenfor. I den første halvtimen hadde Vålerenga et lite grep om Real Madrid, men når det til slutt ender 0–3 og 1–5 over to kamper, er tallenes tale klar.

Real Madrid går til Mesterligaen, for Vålerenga er årets eventyr over. Det er ikke noe Europaliga her for de nest beste.

Stor motivasjon

– Ja, det er over, men det var en veldig motivasjon å få prøve seg mot disse spillerne. Det var manage spanske verdensmestere der ute og vi kunne tidvis gi dem kamp, sier Olaug Tvedten til Dagsavisen i intervjusonen etter kampen.

Oppmøtet der er det femdobbelte sammenlignet med seriekampene og på tribunen kom det over 6000 tilskuere, som er tigangeren det daglige.

– Det ble en flott ramme, også fikk vi vist at vi har noe her å gjøre. Vi skapte sjanser. Så blir kampbildet slik at de får kontre inn litt på slutten som ødelegger resultatet litt, sier Tvedten.

– Du har fått smake på nivået, vil du ut og spille slik i det daglige?

– Klart det, men nå er motivasjonen å få Vålerenga ut i dette selskapet neste år. Det vil jeg være med på, sier Tvedten, som har kontrakt med Vålerenga i to sesonger til.

[ Kommentar: Et steg opp ]

Stolt Bjelde

Thea Bjelde ser også mulighetene, tross stortap.

– Vi taper mye, men vi føler at prestasjonen er bedre ved at vi klarer å skape sjanser mot dem, sier landslagsbacken til Dagsavisen.

– Nå handler det om aller helst å vinne seriemesterskapet, for da får man en lettere vei inn i en mesterliga-kvalifisering neste år.

Seriemester Brann fikk lettere motstand enn VIF da de slo ut Glasgow City og blir eneste norske lag i Mesterligaen.

– All ære til Brann, men vi hadde også slått ut Glasgow, sier VIF-trener Nils Lexerød.

Skjebneskade

– Men det handler om å komme i den posisjonen for å få en litt lettere vei, men da må vi vinne serien, sier Lexerød til Dagsavisen.

Han er både stolt og skuffet der han står og oppsummerer de to kampene mot Real Madrid.

– Vi er jo slått ut og det er skuffende. Samtidig har jentene en ganske god følelse vi må ta med oss videre, sier han.

Salget av Stine Ballisager og skaden til Janni Thomsen har gjort noe med VIF-laget i høst.

– Ble de faktorene avgjørende i negativ lei?

– Stine fikk vi erstattet i Michaela Kovacs, som har gjort en god jobb for oss. Det har hatt større betydning med skaden til Janni Thomsen. Da måtte vi ta Elise Thorsnes ned i forsvar, en oppgave hun har løst godt. Men vi har mistet offensiv slagkraft ved at også Mimi Löfwenius var ute med karantene her. Bred stall er en nøkkel i dette gamet, sier Lexerød.

Søndag må mesterligaen være glemt, da er det seriepoeng mot Lyn det handler om.

– Blir det en utfordring motivasjonsmessig?

– Hvis vi skal oppleve dette igjen må vi vinne seriekampene. Det vet jentene, det vet jeg og det er motivasjon mer enn nok, avslutter Nils Lexerød.

[ Brann kom seg til Mesterligaen ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen