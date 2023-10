Oslo-duoen Doghman og Nakkim herjer for amerikansk lag: – Stortrives

Orange County er kanskje ikke en klubb som mannen eller kvinnen i gata har hørt om her hjemme i Norge. Klubben spiller i USL Championship, som er nivået under MLS i den amerikanske fotballpyramiden der opprykk og nedrykk ikke eksisterer. Likevel er Orange County et lag som har mange tilknytninger til Norge og Eliteserien.

Markus Nakkim er kaptein og har blitt en fast brikke i midtforsvaret til Orange County. Han står med 32 kamper for klubben etter overgangen fra HamKam i februar, flere med kapteinsbindet rundt armen.

Nevnte Doghman var god for Raufoss og Åsane i OBOS-ligaen fra 2019 til 2022, og valgte å hoppe på Orange County-eventyret i januar der backen til nå har fått 33 kamper.

Morten Bjørshol spilte aldri på noe høyere nivå enn 2. divisjon i Norge (seks kamper for Stabæk 2, fem for Lyn), men har gjort karriere i USA med college og proffspill i etterkant. Han har slitt med skader og visumtrøbbel, og fikk bare to kamper for klubben før han valgte å legge opp.

Samtidig var to dansker med en fartstid i Eliteserien, Daniel Pedersen og Emil Nielsen, Orange County-spillere inntil nylig.

Romkamerater og bestevenner

Nakkim og Doghman danner 50 prosent av forsvarsfireren til Orange County, som endte på andreplass i grunnserien av USL Championship, og er med det kvalifisert for sluttspillet der de møter sjuendeplasserte El Paso Locomotive FC i kvartfinalen lørdag 21. oktober.

– Det har vært veldig gøy. Sesongen har gått litt opp og ned. Vi hadde en tøff start på sesongen med bare én seier på de første ni kampene, før det ble endringer i trenerteamet. Etter det har det gått veldig bra. Vi satte klubbrekord i antall seire med åtte på rad fra 16. juli til 3. september, forteller Ryan Doghman på telefon fra USA.

Den norske duoen Markus Nakkim og Ryan Doghman har blitt viktige brikker i Orange County-laget som lørdag starter jakten på seier i sluttspillet i USL. (Liza Rosales / Orange County)

Doghman forteller at det er ganske tilfeldig at de begge endte opp her.

– Begge er fra Oslo, begge er fra samme område og begge er i samme alder. Han er fra Ekeberg, jeg fra Østensjø/Oppsal. Vi hadde ikke noe med hverandre å gjøre før vi ble lagkamerater, men vi har det veldig gøy sammen her borte. Vi henger mye sammen på fritiden, som har vært ganske naturlig. Det har vært godt for begge å ha hverandre, sier Doghman.

– Hvordan er det å bo sammen?

– Det er konge! Det er norsk kultur i leiligheten. Vi vasker en gang i uka, sier han og ler.

– Blitt litt amerikanisert

Tidligere har Doghman uttalt følgende om hvorfor det ble USA:

– Morten Gamst Pedersen (tidligere lagkamerat i Åsane) kjente den ene sportsdirektøren og tipset om meg. Deretter så de en del Åsane-kamper og likte det de så. Vi hadde et par møter og det fristet å komme ned hit til California. Jeg er glad for at jeg takket ja, sier Doghman som har et relativt amerikansk etternavn.

Han har imidlertid ingen tilknytning til USA. Begge foreldrene er fra Libanon, men 1997-modellen har familie, blant annet onkel og tante, som bor i området rundt California.

Nakkim bryter inn i røret:

– Jeg satte i gang med noen tiltak da jeg flyttet inn. Jeg kom én måned senere enn Ryan, som hadde blitt litt amerikanisert på den tiden han hadde vært her alene. De går jo for eksempel med sko inne, og har en annen kultur for sånt. Nå har vi gode rutiner i leiligheten. Den vaskes ukentlig, vaskingen går på rundgang og det funker veldig bra. Vi har et strålende kollektiv for øyeblikket og jeg har lite å klage på, forteller Nakkim.

Han forteller at begge er enkle å ha med å gjøre, men at Doghman har noen uvaner:

– Det er et par ganger i uka hvor jeg kommer fra økt, og jeg finner Ryan sovende på sofaen. Da ligger det ofte et dusin Twix-papirer på siden av ham og litt sjokolade i munnviken, men det må vi bare leve med, sier den tidligere VIF-stopperen og ler.

Gult kort-maskin

Fasit for Nakkim er 31 seriekamper og åtte (!) gule kort.

– De hiver ut gule kort her. Normalt får man karantene etter fire kamper, mens her får man etter åtte. Det er vanskelig å komme seg unna gule kort, men det har vært en god sesong for min del. Det er interessant å komme til et nytt land og en annen kultur på veldig mange ting. Det er også gøy å kunne sette sitt preg på ting og være med på å bygge et fundament. Også hjelper det med den rollen jeg har fått på banen, og det at jeg har blitt kaptein. Det har vært innholdsrikt så langt, forteller Nakkim og fortsetter:

– Det har vært en av mine beste sesonger individuelt, og laget blir bare bedre og bedre, sier Nakkim, som har kontakt ut 2024.

Han tenkte at to år var en fin lengde, og at han kan flytte til andre siden av verden og ha litt forutsigbarhet samtidig som at kontrakten er kort nok til at han går inn i neste sesong med kun ett år igjen. Noe som kan passe ham fint, ifølge ham selv.

– Markus har vært veldig god. Du ser virkelig kvalitetene han har som fotballspiller, sier Doghman.

Markus Nakkim (t.v.) og Ryan Doghman spiller sine kamper på Championship Soccer Stadium i Irvine, en times kjøretur sør for Los Angeles. (Liza Rosales / Orange County )

Ujevn liga

Også Nakkim er full av lovord om Doghman:

– Han er en veldig god venn. Ryan stiller opp for dem rundt seg og har mye empati. På banen er det fart opp og ned venstresiden som er hans spesialitet. Og når han får rom er det veldig få som kan følge han, melder Nakkim.

Om sammensetningen i laget sier Doghman:

– Vi har en dansk trener som har hjulpet med å sette litt struktur på hvordan vi vil ha det i laget. Det er mange skandinaver, folk tenker fotball på lik måte. Linken fra USL til Europa er mye nærmere enn MLS til Europa. Her er det høyere nivå på enkeltindivider, mens det i norsk fotball er mer god struktur og gode relasjoner, sier den tidligere Oppsal-spilleren.

– Hvordan vil du sammenligne nivået der med Eliteserien, Markus?

– Jeg har tenkt en god del på det. Det er mange som spør, og jeg synes det er veldig vanskelig å sammenligne. Det er 24 lag totalt i USL, så det er stor forskjell fra de beste til de dårligste. Følelsen min er at de beste lagene holder et veldig høyt nivå, mens de dårligste lagene holder et nivå under Eliteserien. Det er et høyt fysisk og teknisk nivå, mens vi også er organisert bra, sier Nakkim.

Savner Norge og hunden

De to gutta stortrives «over dammen», men savner selvsagt Norge.

– Jeg savner mest norsk sommer og sommer i Oslo. Jeg savner venner og familie og folka der, og savner også gode norske råvarer. Melk er det bedre kvalitet på i Norge, og generelt er det høyere matkvalitet i Norge enn i USA. Men jeg stortrives med å bo i California. Det er et godt sted å være, sier Doghman.

– Jeg trodde ikke jeg skulle kjenne på tidsforskjellen så mye, som er på ni timer. Det er ikke så mange timer i døgnet man er våken samtidig som de i Norge.

Markus Nakkim (t.v.) og Ryan Doghman (t.h.) koser seg med å utforske den amerikanske naturen. (Privat)

– Har du hjemlengsel?

– Litt hjemlengsel for en hjemmekjær Oslo-gutt har det vært, men det er vanskelig å ikke trives her. Været er fint, vi bor et steinkast unna noen av de fineste strendene i verden og jeg har fått noen venner for livet her. Det er klart at man savner venner og familie, sier Nakkim som spesielt savner én ting:

– Hunden min. Det tror jeg bare hundemennesker forstår. Hun har funnet en veldig fin plass å være og koser seg der, men jeg savner henne veldig. Det blir stas å komme hjem til henne i desember. Det er klart at jeg savner gutta og, men de kan man FaceTime og game med, sier Nakkim.

Og hva de gjør på fritiden?

– Jeg liker å surfe. Jeg er veldig nybegynner, men jeg har tenkt at man må utnytte forholdene her nede. Jeg har kjøpt meg et brett faktisk. Amerikanerne har det i sitt DNA, så jeg har lært litt triks av folk. Jeg prøver å komme meg ut jevnlig, men det er fryktelig lavt nivå på det jeg leverer. Jeg har fått Ryan litt interessert, men der er det mest golf det går i, avslutter stopperbautaen.

