Lyn misbrukte muligheten til å gå til topps – klarte bare uavgjort mot Brattvåg

Endelig var det klart for Lyns utsatte hengekamp, som skulle vært spilt i starten av juli. Siden opprykksrival Egersund kun klarte 1-1 hjemme mot Notodden, kunne Lyn ta over tabelltoppen med seier i Ålesund. Det klarte de ikke, da Brattvåg fikk med seg en uavgjort på hjemmebane, slik at Lyn fortsatt er bak Egersund på tabellen. Men nå bare på målforskjell, der Egersund har +36, mens Lyn har +35.

Som vanlig få endringer på Jan Halvor Halvorsens mannskap, da den eneste endringen fra 4-0-seieren over Aalesund 2 sist var Erlend Sivertsen ut og Ole Breistøl tilbake i startoppstillingen. Det betød at tomålsscorer og kantvikar Herman Solberg Nilsen var tilbake i en litt mer vant posisjon, og at Ibba Laajab fortsetter på topp med toppscorer Andreas Hellum på benken.

Brattvåg har etter en svak start spilt seks kamper uten tap, og på eget kunstgress var det også Brattvåg som kom best i gang. Vertene hadde mye ball og var det førende laget, mens Lyn var slurvete og upresise i pasningsspillet det første kvarteret slik at de ikke fikk etablert noe som helst spill.

Utlignet Brattvågs ledermål

16 minutter tok det før kampens første sjanse kom, og den falt til Lyn og Ole Breistøl etter et innlegg fra høyresiden av Julius Skaug. Ballen gikk over alle i feltet og på bakerste stolpe hadde Lyn to mann ledige, men Ole Breistøl fikk ikke presset sin heading ned og den fløy over fra ganske godt hold.

Fire minutter senere kom Brattvågs første sjanse, og den endte i mål. Emil Dahle ble spilt opp i bakrom og kommer seg inn i Lyn-boksen, og feilvendt finner han Jørgen Fyling på kanten av 16-meteren. Han skyter på direkten, og skuddet går via Even Bydal og sniker seg ut i hjørnet via hansken til Alexander Hurlen Pedersen som ikke klarer å slå den utenfor.

Åtte minutter tok det før Lyn utlignet, og det kom etter at Ole Breistøl var oppmerksom og presset en Brattvåg-spiller etter en dropp. Breistøl taklet ballen til Laajab og fikk den tilbake, før han forserte til 16-meteren og skjøt. Det skuddet ga Brattvåg-keeper retur på, og der var Anders Bjørntvedt Olsen på plass for å bredside inn utligningen.

Sludd og hagl etter pause

Det siste kvarteret av den første omgangen skjedde det ganske lite, da det var mye kriging om ball på midten og en del unødvendige pasningsfeil fra begge lag. Minuttet før pause fikk Laajab muligheten til å snu seg og skyte inne i Brattvåg-boksen etter et langt innlegg og masse klabb og babb, men Lyn-spissen fikk ikke nok kraft i skuddet og den gikk rett i klypene på Brattvåg-keeper Marco Priis Jørgensen.

Uavgjort til pause holdt ikke for Lyn til å ta over tabelltoppen, og ville vært en skuffelse til tross for et Brattvåg-lag som er i form. Den andre omgangen startet med et voldsomt uvær med enorme haglbyger som gjorde at det la seg et kvitt lag som gjorde spilleforholdene langt glattere og sleipere etter hvilen.

Lyn brukte de ti første minuttene på å spille seg inn igjen i kampen, før de igjen tok styringen på kampen og skapte noen halvfarligheter på skudd som ble blokkert og corner som ble headet mot mål. Likevel snek vi oss over timen spilt uten de helt store mulighetene etter hvilen for noen av lagene.

Lyn presset på – til ingen nytte

Det gjorde at Jan Halvor Halvorsen satte inn Andreas Hellum og Henrik Elvevold, som har vært en suksessoppskrift ved tidligere kamper. Duoen har stått for 19 av Lyns 53 mål denne sesongen, uten at det ga noen umiddelbar effekt denne gang. Lyn skapte lite, og det var fortsatt 1-1 inn i de siste ti minuttene.

Da tok Anders Bjørntvedt Olsen grep og kom seg innlegg fra høyre. Innlegget fant Andreas Hellum som vippet den opp til seg selv, men satte den såvidt over mål. Bjørntvedt Olsen fikk flere sjanser til å slå inn fra høyrekanten, men Brattvåg var vanskelige å bryte ned og sto godt i mot selv om Lyn presset på.

Daniel Schneider fikk en god mulighet på corner, men headet over. Uavgjort sto seg med det inn i overtiden, og tre minutter gikk Brattvåg-stopper Ulrik Syversen på et sugende soloraid før han skjøt like utenfor via et Lyn-bein. Corneren ble resultatløs, og halvannet minutt senere satte Anders Bjørntvedt Olsen opp Andreas Hellum som skled ballen i mål. Dessverre for Lyn var Hellum i offside.

Dermed ble det poengtap på Lyn, som med det ikke klarte å ta over tabelltoppen. Nå er Lyn og Egersund likt på tabelltopp med 52 poeng, men Egersund leder med ett måls bedre målforskjell. Lyns neste kamp nå er også borte, mot Træff søndag 22. oktober kl. 13.00.

Kampfakta

PostNord-ligaen avd. 1 – utsatt kamp fra runde 12

Brattvåg – Lyn 1-1 (1-1)

Brattvåg kunstgress, 175 tilskuere

Mål: 1-0 Jørgen Fylling (20.), 1-1 Anders Bjørntvedt Olsen (28.)

Gule kort: Samuel Tattum, Brattvåg. Even Bydal, Lyn.

Dommer: Johan William Grundt (Eidskog Fotball)

Lyn (4-3-3): Alexander Hurlen Pedersen – Daniel Schneider, William Sell, Rasmus Isegran, Herman Solberg Nilsen – Henrik Loholt Kristiansen, Even Bydal, Julius Skaug (Henrik Elvevold fra 66.) – Anders Bjørntvedt Olsen, Ibba Laajab (Andreas Hellum fra 66.), Ole Breistøl (Brage Hylen fra 81.)

