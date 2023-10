Misfornøyd Lexerød da VIF hentet inn to poeng på RBK: - Dårlig

INTILITY ARENA (Dagsavisen): En svak serieform, med bare to seire på de siste fem kampene før lørdagens kamp mot Avaldsnes, har gjort at RBK Kvinner hadde gått forbi Vålerenga på tabellen. Før lørdagens runde var det tre poeng som skilte lagene.

Fortsatt er det RBK som har alt i egne hender når det kommer til å vinne seriemesterskapet, selv om VIF hentet inn to poeng på RBK lørdag. RBK klarte nemlig å snuble hjemme mot Stabæk, i et oppgjør som endte 1–1.

VIF gjorde på sin side jobben mot Avaldsnes og vant 1–0 etter scoring av Stine Brekken. Dermed skiller det som nevnt bare ett poeng mellom serieleder RBK (53) og 2.-plasserte VIF (52).

– Det var veldig deilig å få de tre poengene. Det gir bra energi til laget. Å hente inn to poeng på RBK også er fint, men vi må ha fokus på oss selv og våre kamper fremover. Det er der fokuset ligger nå, sier Brekken til Dagsavisen.

Seriefinale og cupfinale?

At det nå skiller ett poeng lagene gjør at en seriefinale i siste serierunde mellom nettopp RBK og VIF blir mer og mer reelt. De to lagene møtes på Koteng Arena 18. november, før de møtes igjen åtte dager senere, den gang i cupfinalen.

Men seier til tross – trener Nils Lexerød var ikke særlig fornøyd etter 1-0-seieren lørdag.

– Det var dårlig, rett og slett. Vi har fortsatt ikke lært oss å stå i et kampprogram som vi står i nå. Det er erfaringer som spillere og klubb må vi lære oss, og vi lærer det i høst. I denne kampen her, samt i de foregående kampene, evner vi ikke å gå fra en kamp mot Real Madrid til en kamp mot Avaldsnes, sier han.

– Vi må levere noe helt annet tirsdag mot Real Madrid.

Tirsdag er det nemlig den spanske giganten som venter på motsatt banehalvdel i den Champions League-kvalifiseringen før gruppespill. VIF tapte 1–2 for spanjolene i Madrid forrige uke og har et brukbart utgangspunkt.

Brekken matchvinner

Lørdag kunne han se VIF ta kommandoen fra start, men de måtte vente til halvtimen var spilt før de fikk sin første avslutning på mål. Den kom da Karina Sævik fikk tid og rom inne i 16-meteren til Avaldsnes, men skuddet gikk rett på keeper.

Minuttet før pause satt den for hjemmelaget. Olaug Tvedten fikk ball ute til høyre og slo inn i boks. Den gikk forbi to Avaldsnes-spillere før ballen havnet i beina på Stine Brekken. Hun banket til og la den i lengste hjørne til 1–0.

Flere mål ble det ikke, til tross for flere gode sjanser begge veier i 2. omgang, der VIF hadde de største. Dermed vant de blåkledde 1–0.

– Det var ikke vår beste kamp, for det er alltid ting vi kan gjøre bedre. Det kunne vi også gjøre her, men tre poeng var det viktigste, og det klarte vi, sier Brekken.

Usikker på fokuset

– Tror du jentene hadde fokuset på Real Madrid tirsdag, Nils?

– Det vet jeg ikke, og det er ikke godt å si. Det er ting vi må lære oss, at vi må være til stede i alle kamper. Hvis ikke vi kan fokusere på en kamp av gangen, må vi lære oss det.

– Er det noe du er fornøyd med?

– Tja … Jeg er fornøyd med at vi vinner når kampen utviklet seg som den gjorde. Vi fikk ikke scoring nummer to, og da blir det alltid litt usikkerhet på slutten, siden det tross alt bare står 1–0. De trenger bare en sjanse for å score og utligne. At vi klarer å dra det i land, når det blir som det blir, er jeg fornøyd med. Også knappet vi inn to poeng på RBK, sier han med et lurt smil.

– Fulgte du med på RBK underveis?

– Nei, jeg har alltid fullt fokus på egen kamp. Jeg hørte det først et par minutter etter vår kamp.

Nå er det som sagt Real Madrid som venter på motsatt banehalvdel i Champions League-kvaliken tirsdag, før VIF-damene møter Lyn til lokalderby borte neste søndag 15.00 på Kringsjå – endelig.

Kampfakta

Toppserien, runde 23

Vålerenga – Avaldsnes 1–0 (1–0)

Intility Arena, 404 solgte billetter

Mål: 1–0 Stine Brekken (44.)

Gule kort: Sandra Østenstad, Avaldsnes

Dommer: Sarah Fatemeh Zangeneh (Kongsberg IF)

Vålerenga (3-5-2): Guro Pettersen – Michaela Kovacs (Selma Pettersen fra 59.), Elise Thorsnes, Ingibjorg Sigurdardottir – Ylinn Tennebø, Olaug Tvedten (Thea Bjelde fra 75.), Linn Vickius (Felica Rogic fra 59.), Stine Brekken, Ronja Foss Arnesen (Lina Klech fra 90.) – Karina Sævik, Mimmi Löfwenius.

