VIF-Siem i podkast: – Hybler på Intility arena er en god idé

Mange ble overrasket da den tidligere VIF-profilen fra blant annet gullsesongen 2003, var tilbake i Vålerenga i sommer.

– Det ble jeg også, sier en åpenhjertig Kjetil Siem i Dagsavisens podkaststudio. Der snakker han om hvordan telefonen fra investor Tor Olav Trøim overbeviste han om at dette var for fristende til å la være.

Siden han var i Vålerenga sist har han hatt en bemerkelsesverdig karrierevei.

Sjef for den sørafrikanske fotballigaen og involvert i VM der i 2010, generalsekretær i Norges Fotballforbund, så videre til verdens kanskje mektigste og mest omstridte idrettsorganisasjon Fifa før han vendte tilbake og jobbet for TV2 da Tor Olav Trøim ringte i sommer.

Trenger 100 millioner

Han er formelt styreformann i Vålerenga A/S, aksjeselskapet som eies av Magni Sport, som igjen eies av Tor Olav Trøim.

Men Siem vil overbevise at han er VIFs mann, slik også investoren er.

Hovedoppdraget er å få Vålerenga økonomisk selvstendig innen 2028 når samarbeidsavtalen med Trøim går ut.

– Da må vi ha 100 millioner i egenkapital. Det kan vi få til via to ting: Spillersalg eller komme oss til Europa. Og da mener jeg ikke Mesterligaen, det er urealistisk, sier Kjetil Siem, som også ser på andre muligheter for å gjøre Våerenga økonomisk bærekraftig.

Han er en slags arbeidende styreformann, det betyr allsidige oppgaver. Han har eksempelvis overtatt programlederjobben i VIFs egen podkast, og kommer med en spennende tanke:

– Jeg kan i grunnen tenke meg å kjøre styremøtene i podkast så supporterne får høre hva vi diskuterer, sier han.

Historisk bilde: Vålerenga har slått Sandefjord 5-3 i Vallhall i november 2003 og berget plassen. De tre neste årene ble det sølv, gull og bronse. VIFs spillende trener Kjetil Rekdal og VIF-direktør Kjetil Siem lot tårene renne. (Morten Holm/NTB)

Oslo trenger studenthybler

– Nå kommer jeg rett fra et møte der vi har diskutert å få lukket to av hjørnene på Intility ved å bygge små leiligheter. Hva om vi kunne inngått en langsiktig leieavtale med Studentsamskipnaden? Det trengs studentboliger i Oslo. Det må en omregulering til, men vi må se på de mulighetene vi har, sier han.

I episoden som ble temmelig lang er vi selvsagt innom Vallhall-dramaet fra 2003, hvordan Daniel Braaten glapp som VIF-kjøp fra Skeid et kvarter før overgangsvinduet ble stengt, hvordan han var med på å få i gang VAR internasjonalt, hvorfor det ikke har lykkes i Norge og hva som må forbedres.

– Det handler om tre sekunder og 15 sekunders behandlingstid, sier Siem.

Han forteller også om hans forhold til FIFA-presidenten Gianni Infantino, hvorfor Saudi-Arabia får VM i 2034, hvorfor han savner Lyn i Eliteserien og ikke minst om Vålerengas neste kamp som venter på Åråsen. Om hvilken lidelse og lidenskap fotball kan være.

Det ble så mye at vi holdt på i to timer.

– Har vi ikke tid til mer?, gliser Kjetil Siem i det han forlater Grubbegata.

[ Kommentar: Vålerenga og KFUM Oslo kan bytte plass ]





