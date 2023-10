Skeid og Arne Erlandsen avventer. Slik tenker de

Arne Erlandsen skulle inn og redde Skeid fra nedrykk til 2. divisjon. Det gikk ikke som planen – seks tap på rad før lørdagens opptur med 3–0 seier over Sandnes Ulf.

Nedrykk til 2. divisjon er et faktum. Hva skjer videre?

Etter 0–2 tapet for Hødd 19. august valgte Gard Holme å trekke seg som hovedtrener.

Like etter kom beskjeden om at ringreven Arne Erlandsen var ansatt på en korttidskontrakt ut året. Han kom fra Kvik-Halden.

Seks tap og en seier

Erlandsen hadde tidligere trent IFK Göteborg, HamKam, Ull/Kisa, Moss, Fredrikstad og finske KuPS, samt Lillestrøm, som han vant cupgull med i 2017. I midten av august fikk han én oppgave – redd plassen.

Og det har ikke akkurat gått på skinner for Skeid siden Erlandsen tok over, selv om det ble seier lørdag. Seks tap og en seier er fasiten.

Spørsmålet mange Skeid-fans stiller seg nå er hva som skjer med Arne Erlandsen i 2024?

[ Grorud og Kjelsås i intens naboduell ]

Kom for å skape framgang

Hovedpersonen selv valgte å avbryte spørsmålet lørdag.

– Nei, nei, nei. Jeg kom hit for å få laget til å bli litt bedre, og vi har blitt litt mer stabile spillemessig, selv om det ikke har vist seg i form av resultater. Jeg synes ikke vi har fortjent å vinne noen andre kamper mens jeg har vært her, men det har vært jevne kamper, sier han til Dagsavisen.

– Men blir du værende i Skeid?

– Forutsetningene var å se om vi kunne klare en endring. Jeg synes laget er stabilt bra, vi har de spillerne vi har og de har jobbet hardt på trening. De har hatt en litt annen treningshverdag enn tidligere, det har vært tøffere for dem, ser han. Og legger til:

– Det er ingenting bestemt om 2024. Vi har ikke snakket noe om det. Jeg har ikke tenkt en tanke på hva jeg gjør neste år. Det er snakk om å gjøre jobben her. Jeg liker å jobbe med spillere som vil bli bedre, og jeg ser nå at vi blir bedre.

Daglig leder i Skeid, Daniel Holmeide Strand. (Vidar Ruud)

Fått opp tempoet

På spørsmål om de største endringene han ser fra midten av august, da han tok over, og fram til nå, svarer han:

– Det går fortere, spesielt offensivt. Det er flere bevegelser samtidig og vi spiller mer i lengderetning. Så må vi klare å holde tett bakover. Det var mye mer entusiasme fremover i banen mot Sandnes Ulf. Det er første gang jeg har opplevd, sier han.

– Vi har ikke klart å avgjøre kamper til vår fordel, og vi har slitt med å skape nok, men mot Ulf skaper vi masse. Sånn sett var det veldig positivt. Vi har jo ikke blitt knust i noen kamper heller. Defensivt har det vært greit, sier han.

[ Lyn med ny seier i jakten på opprykket ]

Avklares i november

Daglig leder i Skeid, Daniel Holmeide Strand sier til Dagsavisen at det er satt ned en gruppe i Skeids fotballstyre, ledet av Joa Gundersen, som skal se på trenerkabalen. De skal definere Skeids vei videre.

I spillegruppen er den en blanding av spillere som har kontrakt for neste år, andre ikke. Men med nedrykk til 2. divisjon må også budsjettene endres.

– Det er mellom disse to divisjonene det kanskje er størst økonomisk forskjell i norsk fotball. Vi mister jo om lag seks millioner kroner alene bare i TV-inntekter, sier Holmeide Strand, som sier at Skeid uansett er rustet for dette.

– Vi vil stille et slagkraftig mannskap på første trening i januar, kan han love.

[ 16-åring reddet Våleerngas 2. lag ]

Kapteinen: Har skapt litt glede

Kaptein Bendik Rise mener det var positivt å få inn Arne Erlandsen i gruppen.

– Arne har kommet inn og prøvd å skape litt fotballglede. Han har fått oss litt opp i ringa og fått skuldrene våre ned. Det har vært mindre video og mer spill på trening. Det fungerte bra mot Ulf, men vi har jo rykket ned. Ingenting har fungerte i hele år. Det fungerte ikke før Arne kom og etter at han kom, sier han og legger til:

– Men det er ikke treneren sin feil. Det handler om samhandlingen og at vi ikke er gode nok. Vi viste mot Ulf at vi endelig har noe i oss, men det har ikke vært for mye av det, sukker han.

– Det har vært en krevende periode – og det er en krevende periode. Man må jobbe mye med seg selv mentalt. Det er ikke til å legge skjul på at det er tungt å møte opp til trening og kamp når det er som det har vært, men jeg føler vi har klart å holde motet oppe. Det hjelper, og det gir resultat mot Ulf, sier Skeid-kapteinen.

Møter KFUM Oslo

Av Skeids gjenværende kamper er det en som skiller seg ut: Oppgjøret mot KFUM Oslo på Ekeberg i nest siste serierunde 5. november. Der kan KFUM sikre sitt historiske opprykk til Eliteserien. Eller skal Skeid legge hindringer i veien?

Siste hjemmekamp, mot Kristiansund 12. november, må for øvrig spilles på Jessheim stadion da lyset er for dårlig på Nordre Åsen. Den kampen kan også ha betydning i opprykkskampen. Men ikke for Skeids vedkommende.....

[ Morten Berre gir seg i Skeid ]

---

FAKTA

Skeids gjenværende kamper i OBOS-ligaen:

22.10: Bryne (b), 28.10: Jerv (h), 5.11: KFUM Oslo (b), 12.11: Kristiansund (h, Jessheim stadion)

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen