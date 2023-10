Møter ubeseirede verdensmestere – dette venter VIF i Madrid: – En fin utfordring

Mandag kveld reiste Vålerengas damelag til Madrid, for å lade opp til det som blir en av klubbens største kamper i en historie som for VIFs del strekker seg tilbake til 1984. Motstanderne er Real Madrids damelag, som ble formet så sent som i juli 2020. Likevel bugner laget over av verdensmestere, og er ubeseiret i år. Tirsdag hadde Vålerenga en økt på treningsanlegget Valdebebas, der kampen spilles onsdag.

– Det er kjempegode fasiliteter her, og en ordentlig fin bane. Du merker at dette er ett av de virkelig store stedene i fotballverden, sier Nils Lexerød på telefon fra Madrid.

Han mener det blir viktig for klubben å ta med seg det de kan av lærdom, men er samtidig opptatt av at Vålerenga ikke har reist til den spanske hovedstaden kun for å lære.

– Det å møte Real Madrid er en kjempefin utfordring for oss nå, og det å reise ut til sånne kamper i Europa regelmessig har vært et mål for oss. Sånn sett er dette en helt avgjørende erfaring å få, men samtidig har vi trua på at vi kan gjøre en god kamp, og at vi kan reise herfra med et god resultat. Vi er ikke her bare for å delta, men fordi vi har et mål om å gå videre, forteller Vålerengas hovedtrener.

Vålerenga fullførte tirsdag sin første økt på Alfredo Di Stefano-banen der laget møter Real Madrid onsdag kveld 21.00. (Vålerenga damer)

Tredje sesong som Real Madrid

Klubben ble stiftet så sent som i september 2014, som CD Tacón, og spilte sine første seniorkamper i 2016-2017-sesongen etter kun å ha stablet et U14-lag på beina i sesongen før. I juni 2016 slo laget seg sammen med CD Canillas, som er et farmerlag av Real Madrid, og tok dermed over damelagets plass i den spanske andredivisjonen for kvinner.

Etter tre sesonger i andre divisjon, ble laget klar for La Liga for første gang i 2019/2020-sesongen. I juni 2019 valgte Real Madrid å ta over klubben, på grunn av at laget hadde en junioravdeling som gjorde det mulig for laget å produsere sine egne talenter. En full overtakelse var klar fra juli 2020, og dermed er Real Madrids damelag nå inne i sin tredje sesong i La Liga i år.

Det har endt med andreplass, tredjeplass og andreplass, bak suverene Barcelona. Det har også gitt mesterligaspill de to siste årene, da laget slo ut Manchester City i kvalifiseringen i 2021 og Rosenborg i samme runde forrige sesong. Den gang ble det 3-0-seier hjemme og 2-1-seier i Trondheim. I 2021 kom laget til kvartfinalen, der laget ble slått 8-3 sammenlagt av Barcelona foran over 90.000 på Nou Camp.

– Vi har faste rutiner på en kampdag da vi spiller sene kamper, og på treningsleirene vi hadde tidligere i år la vi bevisst flere av kampene sent på dagen for å øve oss på også det. Så det at kampstart er sent på kvelden, og at det er en stor anledning, er jeg ikke bekymret for, forteller Lexerød.

Forrige sesong var det Rosenborg som møtte Real Madrid i playoff-kampene til mesterligaen, og da vant Real Madrid både hjemme og borte i Trondheim. (Ole Martin Wold/NTB)

Åtte verdensmestere og en sensasjon

Forrige sesong røk laget ut av gruppespillet i en gruppe med PSG og Chelsea. Denne sesongen har laget startet med fire strake seiere i ligaen, over Villareal, Betis, Tenerife og Valencia. Det gir en andreplass på tabellen, bak Barcelona på målforskjell. Laget består av åtte ferske verdensmestere med Spania, inkludert Olga Carmona som scoret det avgjørende målet i VM-finalen.

– Vi har sett at det er et veldig godt offensivt lag, med variert og rikelig angrepsspill. De har også mange gode individualister, men samtidig har de svakheter i forsvarsspillet som vi kommer til å angripe, forteller Lexerød som gikk gjennom taktikkpraten før tirsdagens treningsøkt.

Fire av Real Madrids åtte spanske VM-vinnere fra sommerens mesterskap ble hyllet på Santiago Bernabeau i høst (Jose Breton/AP)

På topp venter en ordentlig utfordring for et litt redusert VIF-forsvar, da spissplassene innehas av danske Signe Bruun med flere sesonger bak seg i PSG og sammen med Ada Hegeberg i Lyon. I tillegg til den colombianske VM-sensasjonen Linda Caicedo, som nærmest egenhendig slo Tyskland ut av gruppespillet i VM i sommer. 18-åringen har spilt U17, U20 og A-VM det siste året, og scoret i alle som den første noensinne, og blir en håndfull for Ingibjörg Sigurdardottir og resten av VIF-forsvaret som fortsatt mangler Janni Thomsen på vingbacken.

– Vi har Ylinn (Tennebø) tilbake og Thea (Bjelde) er også klar til å spille. Ellers har vi de samme spillerne tilgjengelig i forsvar, men det er viktig å si at det er hele laget som må forsvare seg. For oss blir det viktig at ingen setter en lagvenninne i en situasjon som ender i én mot én uten sikring, sier Lexerød og fortsetter:

– For å få til det må vi være kompakte når vi sideforskyver, og alltid ha en god sikring på plass. Det blir like viktig at laget får til det kollektivt, som hvem som gjør det, forteller Lexerød.

Mindre stadion enn Intility

Siden 2020 har laget spilt sine hjemmekamper på Alfredo Di Stefano stadion, som ligger inne på Real Madrids treningsbase Valdebebas, nær hovedflyplassen. Stadion tar drøye 6000 tilskuere, og er der Martin Ødegaard spilte majoriteten av sine kamper for Real Madrids reservelag i sine år der.

Lexerød har brukt erfaringen som mange av hans spillere har med seg fra landslaget for det det er verdt opp mot onsdagens kamp.

– Mange av våre spillere har spilt i store kamper før, og har erfaring fra landslaget om hvordan det er å møte antatt bedre lag og vet hvordan de skal opptre i den type kamp. Det har vi brukt for å gi resten av spillergruppa en erfaring ikke bare hvordan det er å spille i en sånn kamp, men også hva som kreves for å vinne denne type kamper, sier Lexerød.

Real Madrids A-lag brukte også banen som reservearena for mange av sine kamper da Santiago Bernabeau ble pusset opp, og inneholder alt av topp-moderne fasiliteter. Undertegnede var tilstede for å se Martin Ødegaard i november 2015, og den enkleste måten å komme seg ut dit på for VIF-fansen er å ta metro C1 eller C10 ut til stoppet Valdebebas som er siste stopp før flyplassen.

Martin Ødegaard (nederst til venstre) spilte mange kamper for Real Madrid Castilla på Alfredo Di Stefano stadion. Her fra en kamp mot Barakaldo i november 2015. (Pål Karstensen)