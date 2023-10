Vikarvingen scoret to da Lyn vant og jager opprykk

BISLETT STADION (Dagsavisen): Årets siste kveldskamp endte godt for Lyn hjemme mot bunnlaget fra Sunnmøre. Aalesund-rekruttene ligger sist på tabellen, og sendte et blandet lag til hovedstaden. Det var perioder der de oransje skapte noen utfordringer for Lyn, men favoritten fra hovedstaden innfridde på en dag der Jan Halvor Halvorsen gjorde hele tre endringer på laget.

– Vi måtte gjøre noen endringer, men gutta som kommer inn gjør en god jobb. Vi har en god stall der alle bidrar. Det er en ny solid prestasjon av oss. Vi spiller godt, skaper sjanser, scorer fire og holder nullen. Jeg er veldig fornøyd, det er solide greier, sier Jan Halvor Halvorsen til Dagsavisen.

Erstatterne scoret

Det er ikke ofte Lyns karismatiske hovedtrener gjør så mange endringer. Julius Skaug, Ole Breistøl og Andreas Hellum ble erstattet av Henrik Elvevold, Ibba Laajab og Herman Solberg Nilsen etter det målløse oppgjøret sist mot Ørn Horten. Skaug var suspendert, Breistøl opptatt med eksamen, mens Hellum satt på benken.

– Jeg er godt fornøyd med valget på topp i dag, at Ibba skulle få starte. I tillegg er venstrevingen noe Herman kunne bekle. Ikke bare scorer han, men den innsatsen han legger ned er enestående, sier Halvorsen.

38-årige Ibba sendte Lyn i ledelsen før minuttet var spilt og Herman Solberg Nilsen, som i år hovedsakelig har vært venstreback, fikk sjansen høyere i banen. Halvorsens potet har vist seg som en målfarlig mann, det gjentok seg mandag kveld

– Jeg hadde noen scoringer som indreløper forrige sesong, men i år har jeg vanligvis jobbet med det defensive. Det er gøy å få sjansen høyere i banen, jeg kan spille overalt der jeg får lov. Så lenge jeg spiller er jeg fornøyd, sier Herman Solberg Nilsen som på sikkert vis scoret to av målene.

Ibba Laajab scoret etter 46 sekunders spill på Bislett. Her prøver han seg en gang til. (Håvard Sollie)

Viktig å score mange

Med 3-0-ledelse tidlig ut i andreomgang kunne det vært naturlig å sette ned tempoet, men slik som tabellsituasjonen har utviklet seg var ikke det aktuelt. Målforskjellen kan bli helt avgjørende for hvem som rykker direkte opp, og før denne kampen hadde Lyn fem plussmål opp til Egersund. Nå er den forskjellen krympet til én.

– Nå kryper vi innpå Egersund igjen og fikk gjort noe med målforskjellen. Det viktigste var som alltid å vinne, men det er fint at vi scorer mange. Dette Aalesund-laget ligger sist, men de har faktisk ikke sluppet inn så mange mål, sier Halvorsen.

Lyn snublet mot Ørn Horten sist (0-0), mens Egersund snublet hjemme mot Notodden søndag (1-1). Det er to lag i kappløpet som ikke er like stabile nå som tidligere i sesongen. Selv har Lyn Notodden borte, mens Egersund skal møte Vålerenga-rekruttene. Selv om Lyn nå har dette i egne hender igjen, er det mye som kan endre seg, og målforskjellen kan bli helt avgjørende.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi kom fra Horten med et poeng, for det blir mange tøffe kamper nå i høst, vi må holde tunga rett i munn. Brattvåg blir nok en vanskelig kamp, men da har vi Ole Breistøl og Julius Skaug tilbake. Erlend Sivertsen og Solberg Nilsen viser også at de kan danne en bra venstreside, sier Halvorsen.

Vant duellene

Det ble målløst sist, men mandag trengte ikke Bastionen bekymre seg lenge for en gjentakelse. En av ligaens fremste hodespillere, Anders Bjørntvedt Olsen, vant duellen foran mål. Ibba Laajab leste ballbanen og skled inn ledelse, da det sto bare 45 sekunder på klokka.

– At vi er såpass på helt fra start er jeg veldig fornøyd med, sier Halvorsen om starten.

Mot noen unge i Aalesunds bakre rekker ble Ibba, Elvevold og Bjørntvedt Olsens fysiske styrke en viktig faktor. Det var en påskrudd veteranspiss som kom til mange avslutninger, Elvevold var som vanlig på farten, mens Bjørntvedt Olsen fikk god motstand på siden sin, der Trace Murray, med 15 Eliteseriekamper i år, spilte venstreback for gjestene.

Men man må si at Bjørntvedt Olsen vant denne duellen. Han hadde målgivende til Ibba, og fikk seg en ny assist da Lyn økte til 2–0. Herman Solberg Nilsen beinet innover i feltet etter en høy gjenvinning og Lyns høyreving fant han.

Anders Bjørntvedt Olsen (t.h.) bidro med to målgivende da Lynslo Aalesunds 2. lag. (Håvard Sollie)

Jaktet flere scoringer

Aalesund hadde et par gode muligheter, med blant annet et skudd i stanga før pause. Med litt tur kom Lyn seg med tomålsledelse halvveis, men etter sidebyttet ble det lettere. Mye takket være et 3-0-mål på et gunstig tidspunkt. Gjestene gikk for en tidlig redusering, i stedet var det Lyn som scoret på sin første sjanse. Solberg Nilsen ble spilt igjennom av Henrik Kristiansen, og avslutningen var en angrepsspiller verdig. Helt nede ved stolperota satt han inn sitt andre for dagen, og tredje totalt denne sesongen.

– Det er en «one off» kanskje, for jeg pleier ikke å være målfarlig. Tror ikke Ole Breistøl skal være bekymret, sier Herman Solberg Nilsen.

I god posisjon

Det ble mye balltrilling i laget etter dette, men det var samtidig tydelig at målforskjellen skulle jobbes med. Andreas Hellum fikk den siste halvtimen og trenger en scoring. William Sell er som vanlig farlig på dødball og burde scoret fra et hjørnespark. Det var mye nesten i kampens siste kvart, men de lykkes ikke før dypt inne på overtiden, da Andreas Hellum kom alene med keeper og fikk slutt på måltørken sin, og satte inn det fjerde. Ti minutter før slutt fikk for øvrig Malvin Ingebrigtsen, hentet fra Fana forrige måned, sin debut.

– Det er en veldig god prestasjon av oss, synes jeg, sier Herman Solberg Nilsen.

Lyn er med dette resultatet ett poeng bak Egersund, med en kamp mindre spilt. Egersund har også ett plussmål på hovedstadsklubben. Det venter nå en to ukers landslagspause, i hvert fall for de fleste. Lyn skal derimot i aksjon, den utsatte kampen fra 12. runde, mot Brattvåg, spilles til helgen.

– Vi har satt oss selv i en veldig god posisjon. Tre poeng i dag fører oss opp på 49 poeng og vi fikk jobbet med målforskjellen. Det er bare å lade opp for fortsettelsen, avslutter Jan Halvor Halvorsen.

---

FAKTA

2. divisjon menn, avdeling 1 mandag:

Lyn – Aalesund 2. lag 4–0 (2–0)

Bislett Stadion: Ca. 500 tilskuere.

Dommer: Arion Shaqiri, Rælingen

Mål: 1–0 Ibba Laajab (1.), 2–0 Herman Solberg Nilsen (37.), 3–0 Herman Solberg Nilsen (52.), 4–0 Andreas Hellum (90.)

Lyn: Alexander Pedersen – Rasmus Isegran, Daniel Schneider (Malvin Ingebrigtsen fra 82.), William Sell, Erlend Sivertsen (Håvard Meinseth fra 73.) – Henrik Loholt Kristiansen, Even Bydal, Henrik Elvevold (Christopher Lindquist fra 73.) – Anders Bjørntvedt Olsen (Jacob Hanstad fra 82.), Ibba Laajab (Andreas Hellum fra 63.), Herman Solberg Nilsen

Øvrig kamp mandag: Fløy-Flekkerøy – Vålerenga 2. lag 1–3.

Spilt søndag: Egersund – Notodden 1-1, Brattvåg – Fram 4-4, Ørn Horten – Træff 2–3.

Spilt lørdag: Arendal – Vard Haugesund 2-0, Kjelsås – Grorud 1–1.

---

