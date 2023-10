Magnus Riisnæs til U21-landslaget. - Men tapet for Brann svir

INTILITY ARENA (Dagsavisen): For gleden over å bli tatt inn i troppen til U21-landslaget forsvant litt i tapet for Brann søndag kveld.

– Jeg får vel ikke mye spilletid på det landslaget, men det er morsomt å få vist seg fram på trening i hvert fall, sier Bech Riisnæs til Dagsavisen etter 1–2 tapet for Brann.

Hvis han får spilletid, blir det hans debut for Norges nest beste landslag. Han har kamper for alle aldersbestemte lag fra 15 til 19 år.

Han kom til Vålerenga som 14-åring fra Lørenskog foran 2019-sesongen.

Ble flyttet opp

Han ble involvert i en av de mest omdiskuterte situasjonene i kampen da Brann ville ha straffespark da et innlegg traff ham i armen. Situasjonen ble sjekket av VAR og straffespark ble avvist.

Riisnæs ble opprinnelig tatt ut i U20-troppen, men etter forfall i U21-troppen ble han flyttet opp dit. Blant andre har hans tidligere lagkamerat Seedy Jatta meldt forfall på grunn av en ryggskade han pådro seg for sin nye klubb Sturm Graz.

U21-landslaget møter Østerrike i privatkamp i Hartberg torsdag og så Italia i EM-kvalifisering i Bolzano 17. oktober. Med i troppen er også VIF-keeper Magnus Sjøeng.

Hjem til slaget på Åråsen

Etter den siste kampen er det rett hjem for å forberede høstens heteste oppgjør i norsk klubbfotball, Lillestrøm – Vålerenga på Åråsen 22. oktober.

– Det blir et heftig oppgjør alle gleder seg til, men vi skulle gjerne hatt en bedre posisjon, sier han.

– Hva gikk galt mot Brann?

– Vi starter veldig bra og har initiativet og ser ut slik vi skal gjøre. Så blir vi for passive etter at de scorer. Brann får ha veldig mye ball. Annen omgangen blir veldig rotete etter utvisningene, sier Vålerengas flankespiller.

Først ble Bård Finne utvist for Brann, så ble Simen Juklerød det samme for VIF. Ti mot ti og mange bytter gjorde avslutningen kaotisk.

Nederlaget betyr at Vålerenga igjen er nede i sumpa, bare ett poeng fra kvalifiseringsplass, tre poeng fra direkte nedrykk.

