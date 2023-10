VIF spillerbørs: Henrik Bjørdal hadde energien, men det holdt ikke

JACOB STOREVIK – 5: Var nær på å ta Branns utligning, men kan ikke lastes for baklengsmålene. Litt for mange slurvete utspill og klareringer. God redning på Horn Myhres skudd.

ENEO BITRI – 4: Rydder godt opp når han kan bruke sin hodestyrke, sliter litt mer på bakken. Kom på etterskudd ved Branns første scoring. Byttet ut med Aron Kiil Olsen 20 minutter før slutt.

STEFAN STRANDBERG – 6: Kapteinen taklet så det suste foran Østblokka og fikk kred for det. Var kontant i duellene mot landslagskamerat Bård Finne. Hvis utviste Finne vil ta opp noe kan de bestille seter ved siden av hverandre på flyet til Kypros mandag.

FREDRIK OLDRUP JENSEN – 5: Spilte på det sikre og det er nødvendig mot medaljejagende Brann. Gjør kloke og sikre valg med sitt fine overblikk.

CHRISTIAN BORCHGREVINK – 6: Igjen en helt avgjørende pasningsfot som vi fikk se på 1–0. Var ivrig framover og tok det han måtte defensivt også. Han har ikke slurvet med kondisjonstreningen i sitt lange skadeopphold.

PETTER STRAND – 4: Jobbet og slet mot sine gamle lagkamerater, men ble løpende mer imellom enn det vi er vant til.

ELIAS HAGEN – 5: Er mannen med roen på Våerengas midtbane, men slapp sjelden til med sine smarte pasninger. Her hadde Brann gjort leksa si. Tok et gulrt kort for laget og ble byttet ut 20 minutter før slutt.

HENRIK BJØRDAL – 6: Det sprutet energi av mannen fra kampstart og bidro til VIFs sterke start da de vant alt av dueller. Jaktet Vålerengas andre mål da han startet perfekt, men ble tatt rett utenfor straffefeltet. Hårfint VIFs beste spiller.

MAGNUS BECH RIISNÆS – 5: Lette hele tiden etter offensive muligheter på sin venstrekant, men møtte sterk motstand. Var nær å få straffespark mot seg ved hands, men slapp med VAR-skrekken. Hadde kampens lengste langspurt etter pause som endte i en corner.

MOHAMED OFKIR – 4: Er blitt en god kompis med Ilic på topp og denne duoen har potensialet. Leverte et kanonskudd rett etter pause som keeper ville fått trøbbel med, men strøk over.

ANDREJ ILIC – 5: Scoret i sin fjerde seriekamp på rad, fikk riktignok litt hjelp av Brann-keeper Mathias Dyngeland, men det hadde ikke blitt mål hvis han ikke hadde prøvd på det brassesparket som faktisk endte med scoring.

