Drømmedag for KFUM – vant på tampen og fikk hjelp av Start

KFUM ARENA (Dagsavisen): For samtidig som det endte 1-0 til KFUM på Ekeberg, snudde nemlig Start 0-1 til 2-1-seier over Kongsvinger, som er KFUMs argeste konkurrent til 2. plassen i OBOS-ligaen, som gir direkte opprykk.

Og det var Jones El-Abdellaoui som ble den store helten med sin scoring etter 88 minutter, på et vakkert hodestøt etter innlegg fra Jonas Hjort. Scoringen var 2006-modellen sin første i KFUM-trøya etter låneovergangen fra Vålerenga.

Det gjør at KFUM nå har hele sju poeng ned til Kongsvinger med fire kamper igjen. Vegard Hansen og co. må nå være fryktelig avhengig av at KFUM roter det til i de siste fire kampene for å rykke direkte opp.

Nå venter to ukers landslagspause før det hele skal avgjøres. KFUM har fire kamper igjen – Raufoss hjemme 22. oktober, Sogndal borte 28. oktober, Skeid hjemme 5. november og Start borte 12. november.

Fartsfylt åpning

KFUM kom ut med trøkk og tempo og var farlig frempå etter bare fire minutter, da det var smått utrolig at det ikke sto 1-0. Robin Rasch pirket ballen til Johannes Nunez, som stakk gjennom Obilor Okeke ute til venstre. Han slo inn og fant Simen Hestnes, som headet upresset mot mål fra fem meter. På utrolig vis reddet Igor Spiridonov forsøket fra midtbanemannen.

Minuttet etter ropte Bryne på straffe da Momodou Njie løp inn i Robert Undheim, men de fikk ikke gehør av dommer Magnus Koløy. Og samme lag ropte på straffe ni minutter inn i kampen da Undheim gikk ned i en duell med keeper Emil Gundelach Ødegaard.

Det så ut som det var minimalt med kontakt, og dommeren valgte å ikke blåse verken for filming eller straffe.

Bryne-overtak før pause

Etter den fartsfylte åpningen roet det seg betraktelig på KFUM Arena, og det var Bryne som var det beste laget inn mot pause.

Selv om KFUM hadde en rekke cornere – fem i tallet – før hvilen, var Bryne nærmest scoring. 38 minutter var spilt da Sigurd Grønli fikk kranglet med seg ballen inn på fem meter. Han fikk tuppet mot mål, men Ødegaard var årvåken, kom tidlig ut og gjorde seg stor i duell med den tidligere Grorud-lånesoldaten. Ødegaard reddet og Jonas Hjort fikk klarert.

Størst jubel før hvilen var det da samme mann i KFUM-buret kjørte en Cruyff-vending mot Grønli, som kom i full fart. Iskaldt var KFUM-målvakten, som trakk på smilebåndet etter hendelsen. Uansett – 0-0 til pause.

Sen matchvinner

Som i den første omgangen kom KFUM ut i 100 etter pause. 25 sekunder var spilt da Remi-André Svindland stakk gjennom Johannes Nunez. Han prøvde å slippe tilbake til Svindland, men ballen ble brutt i siste liten.

Det skjedde svært lite også i den andre omgangen, før helt på tampen. «Koffa» hadde en bra sjanse etter 68 minutter da Hestnes slo inn på bakerste stolpe. Der skulle det bare stått en hvit- og rødkledd og pirket inn ballen, men den gang ei.

Men til slutt satt den for KFUM, etter 88 minutter. Jonas Hjort ble spilt fri ute til venstre og slo ballen inn i boks. Der ventet El-Abdellaoui, som hang lenge i lufta og ventet på at ballen skulle dale ned på pannebrasken hans. Han stanget ballen kontant i mål til 1-0 – og seier.

