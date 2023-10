Opptur for nedrykksklare Skeid – herjet og knuste Sandnes Ulf

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Vi må nemlig tilbake til 4. juni (!) for å finne sist gang Skeid vant. Da endte det 2–0 mot Bryne etter scoringer av Johnny Buduson og Kristoffer Hoven.

Mens Hoven siden den gang har gått til svensk andrenivå, startet Buduson lørdagens betydningsløse kamp mot Sandnes Ulf på benken. Skeid hadde nemlig rykket ned til 2. divisjon allerede før lørdagens kamp, og med fem kamper igjen å spille.

Buduson fikk uansett se et sprudlende Skeid-lag komme ut i 100, score to mål på tre minutter mot slutten av 1. omgang og en scoring tidlig i 2. omgang som drepte kampen. Man trodde kanskje ikke det man så, men Skeid knuste altså Sandnes Ulf og vant 3-0, som var klubbens første seier på 14 kamper.

– Ja … Hva skal man si, sier Bendik Rise når han får det presentert av Dagsavisens utsendte – og ler.

– Det har vært en krevende periode – og det er en krevende periode. Man må jobbe mye med seg selv mentalt. Det er ikke til å legge skjul på at det er tungt å møte opp til trening og kamp når det er som det har vært, men jeg føler vi har klart å holde motet oppe. Det hjelper, og det gir resultat i dag, sier Rise.

Første seier

Seieren var også Arne Erlandsen sin første som Skeid-trener, etter at han tok over i midten av august. Som trener hadde Skeid tapt fem strake kamper før lørdagens etterlengtede triumf.

– Vi gjør en bra kamp. Vi har lett etter denne seieren i lang, lang tid, så det var deilig. Offensivt gjør vi en veldig bra kamp. Vi skaper masse og kunne fort scoret flere. Jeg er fornøyd med hvordan vi står opp. Spillerne og klubben er ikke vant til å vinne, så det var en viktig seier for alle. Denne var god for å klare å holde motivasjonen oppe i kamp og trening fremover.

Kaptein Bendik Rise sier følgende:

– Det var solid. Vi er lojale mot det vi skal gjøre, vi roter mindre enn vi har gjort de siste kampene og det er en lettelse å score tre mål, samt å holde nullen. Ekstremt deilig! Vi er et solid lag i dag, sier Skeids nummer 39.

Rise, Erlandsen og Nordre Åsen fikk se et heltent Skeid som kom ut i 100. Per-Magnus Steiring headet ballen I tverrliggeren etter ni minutter og satte standarden. Ole Sebastian Sundgot satte ballen i mål etter 13 minutter, men han ble vinket av for offside. Men planen var klar – peise på og angripe med alle mann.

To raske scoringer

Og Skeid fikk betalt for den offensive tilnærmingen etter 35 og 38 minutter. 35 minutter var spilt da Simen Kvia-Egeskog fant Noa Williams. Svensken slo et lavt innlegg og fant Marcus Melchior. Han banket ballen kontant i mål til 1–0.

1–0 ble til 2–0 tre minutter senere. Bendik Rise hadde ball i beina og fant Kvia-Egeskog, som denne gangen gjorde alt på egen hånd. Han vendte opp ved 16-meterstreken og hamret ballen opp i hjørnet. Det var en praktscoring av lånespilleren fra Viking.

2–0 sto seg fram til et var spilt 56 minutter. Minuttet før scoringen skjøt Williams i tverrligger, men han gjorde det godt da Kvia-Egeskog, inne i boks, forlenget ballen videre til Williams. Lånesoldaten fra FFK banket ballen hardt og lavt mellom beina på Lønning i Sandnes Ulf-buret og til 3-0!

Publikum kunne ikke tro sine egne øyne.

Hyller supporterne

Skeid hadde full kontroll etter 3-0, da luften gikk ut av Sandnes Ulf.

– Vi lar ballen gå hurtig fremover, langs bakken, og vi har gode bevegelser. Vi holder også nullen, som vi ikke hatt for vane å gjøre. Dette var min beste kamp som trener. Jeg er godt fornøyd. Vi viste at vi kan. Så må vi klare å gjenta gode prestasjoner over tid. Det er forskjellen på gode og dårlige lag, sier Erlandsen.

Mot tampen av kampen var stemningen så god hos Skeid-oksene at de ropte «oueyy» hver gang laget fullførte en pasning innad. De spedde på med «Sa, Sa, Sa» og skapte kjempestemning!

– De er helt enorme. Både i dag og hele sesongen har de vært enestående. I alle andre klubber hadde nok ikke fansen giddet å møte opp, men de har stått med oss i medgang og motgang, men det har jo egentlig bare vært motgang. De har vært med hjemme og borte. Hatten av til dem, sier han og avslutter:

– Det var bare en lettelse da dommeren blåste av. Jeg så bort på lagkompisene og vi pustet lettet ut sammen. Dette var tre fine poeng, og jeg håper vi kan bygge på dette mot resten av sesongen, selv om vi har rykket ned, avslutter Rise.

Kampfakta

Skeid – Sandnes Ulf 3–0 (2–0)

1453 tilskuere

Mål: 1–0 Marcus Melchior (35), 2–0 Simen Kvia-Egeskog (38), 3–0 Noa Williams (56).

Dommer: Eivind Bodding.

Gult kort: Kristoffer Hay, Espen Berger, Sandnes Ulf.

Lagene:

Skeid (4-4-2): Simen Vidtun Nilsen – Tage Johansen, Per-Magnus Steiring, Fredrik Flo, David Hickson (Andreas Stensrud fra 65.) – Henning Andresen (Ulrich Ness fra 89.), Marcus Melchior (Johnny Buduson fra 77.), Bendik Rise, Simen Kvia-Egeskog – Ole Sebastian Sundgot, Noa Williams.

