Grorud utfordret Kjelsås: - Prøvde å spille på deres måte

GREFSEN STADION (Dagsavisen): Støvet hadde lagt seg og flomlyset var slått av etter Kjelsås semifinale her for halvannen uke siden, publikumsantallet var tilbake til normalen, ned om lag 3000, banen var knusktørr og sola skinte.

Ute på banen kunne verken Kjelsås eller Grorud rykke opp eller ned, men prestisjen mellom disse to lagene er åpenbar. Begge lag har 3.-plassen og noen ekstra bonuskroner som høstens gulrot, dessuten ville Grorud revansjere det sure 0–1 tapet på Grorud i vår. Det var Kjelsås´første borteseier for sesongen da Jens Aslaksrud ble matchvinner.

Abbas matchvinner

Det var også Andreas Alreks første kamp som Grorud-trener, og han fikk nesten sin revansje.

For Grorud presset på i sluttminuttene og mente seg snytt for et straffespark da Didrik Sereba ble felt.

– Ja, han fikk et spark på hælen, men fordi han ikke faller får han kanskje ikke straffespark, sier Andreas Alrek til Dagsavisen om situasjonen i sluttminuttene.

Grorud-trenere pådro seg gult kort.

– Jeg skjønner ingenting av at ingen av dommerne fanger det. Må man falle for å få straffe, spør en frustrert Grorud-kaptein Sereba når vi snakker med ham etter oppgjøret.

Men han var fornøyd med at Grorud klarte å sette press på Kjelsås på deres mye omtalte hjemmebane.

Sterkere motstand

Kjelsås var et mye sterkere lag lørdag enn i heten på forsommeren. Ahmad Abbas ble kampens første målscorer ti minutter etter pause på et lekkert volleyskudd.

Trener Eivind Kampen, som nylig skrev fireårsavtale med klubben, gleder seg over at laget ikke har sluppet seg ned etter cupoppstyret.

Men han var ikke fornøyd med at Kjelsås rotet bort denne seieren. De kunne også tapt i sluttminuttene.

– Det siste kvarteret er noe av det rareste jeg har sett. Det ser ut som vi blir kontra på selv om vi ligger etablert. Men timen midt i kampen er vi best, sier Kampen til Dagsavisen.

Grorud var mest aggressive fra start før Kjelsås fikk den første muligheten etter 20 minutter. For det var en sjanse de fikk. Hassas Yusuf mistet ballen på egen halvdel, Ahmed Abbas rappet den og kom alene med keeper, men Victor Storsve redning hindret ledelse til hjemmelaget.

Victor Halvorsen, som er Kjelsås neste eksport (spiller for Sarpsborg 08 fra januar) måtte ut med skade sju minutter før pause.

Ahmad Abbas (i midten) har sendt Kjelsås i ledelsen på Grefsen stadion lørdag. (Vidar Ruud)

Grorud ble kneblet

Etter den målløse første omgangen fortsatte Kjelsås kjøret og fikk endelig uttelling ti minutter etter hvilen da Abbas Ahmed dunket ballen i mål på hel volley etter corner.

Fullt fortjent etter spill og sjanser, men det virket som målet ble en vekker for Grorud, som klarte å ta hånd om ballen litt mer. Da fikk vi endelig se litt mer vilje i dette Grorudlaget som totalt sett har hatt en fin høstsesong.

Eivind Aarflot kom til en fin mulighet, men han satte ballen rett på Kjelsåskeeper William Da Rocha.

Så skrudde de opp intensiteten i sluttminuttene. Omtalte Didrik Sereba skulle antakelig hatt straffe, men mål ble det i hvert fall da Sebastian Henriksen slo alle i lufta og headet inn utligningen to minutter før full tid.

Da ble det litt håndgemeng da Kjelsås-keeperen holdt i ballen mens Grorud-spillerne ville løpe tilbake for å ta avspark og score en gang til.

Men flere mål ble det ikke foran det fåtallige publikum på Grefsen stadion.

- Vi prøvde å spille som Kjelsås med mange langpasninger på denne banen, men det behersket vi dårlig. Jeg er fornøyd med måten vi heiser oss på etter deres scoring. Seieren deres i vår var helt ufortjent, her var det vel helt greit med uavgjort, sier Alrek.

Seks poeng bak

Ettersom Arendal vant sin kamp lørdag er Kjelsås seks poeng bak tredjeplassen. Laget har nettopp Arendal borte i siste seriekamp, før det har de også bortekamp mot opprykksjagende Egersund, som er i duell med Lyn om direkte opprykk.

Dette var Kjelsås´nest siste hjemmekamp for sesongen. Den siste spilles ikke før 4. november. Neste oppgave er Vålerengas 2. lag mandag om to uker, mens Grorud tar imot Fløy på Grorud to dager tidligere. Også for 2. divisjon er det pause på grunn av landskamper i mange årsklasser den neste uka.

---

FAKTA

2. divisjon menn, avdeling 1 lørdag:

Kjelsås – Grorud 1–1 (0–0)

Grefsen stadion: 262 tilskuere.

Mål: 1–0 Ahmad Abbas (55), 1–1 Sebastian Henriksen (88)

Dommer: Sander Bråten Johannessen, Nordre Eidsvold.

Gule kort: Ola Bjørnland, Kjelsås, Hassan Yusuf, Grorud, Andreas Alrek (trener), Grorud.

Kjelsås: William Da Rocha – Sigurd Martinussen, Simen Olafsen, Markus Welinder, Ola Bjørnland – Leo Bech Hermansen, Jacob Blixt Flaten, Victor Halvorsen (Filip Mardal fra 36, Patrick Askengren fra 81), Eivind Willumsen – Ahmad Abbas, Jens Aslaksrud.

Grorud: Vegard Storsve – Mathusan Sandramukar, Sebastian Henriksen, William Bjeglerud, Ola Nikolai Rye (Elias Nahiry fra 77) – Musa Joof Dubois, Hassan Yusuf (Peder Meen Johansen fra 65), Simen Beck (Rino Falk Larsen fra 77), Saadiq Elmi – Eivind Aarflot, Didrik Sereba.

Øvrig kamp i avdelingen: Arendal – Vard Haugesund 2–0.

Spilles søndag: Egersund – Notodden, Brattvåg – Fram, Ørn Horten – Træff.

Spilles mandag: Fløy-Flekkerøy – Vålerenga2, Lyn – Aalesund 2.

---

