Sterkt bortepoeng av Røa, men måltørken fortsetter

For laget har ikke scoret et eneste mål i Toppserien siden de spilte 2-2 mot Vålerenga 24. juni. Onsdagens kamp var framskutt på grunn av Branns kvalifiseringsspill til Mesterligaen.

Dette er resultatrekken deres etter sommerferien (Røa nevnt først): 0-3, 0-0, 0-2, 0-3, 0-3, 0-0.

Det ble lite å juble for før pause, for verken Brann eller Røa klarte å sette ballen i mål i løpet av den første omgangen. Dermed ruslet lagene i garderoben på stillingen 0-0.

Også etter hvilen fortsatte måltørken. Begge lagene forsøkte det de kunne for å få ballen i mål, men kampens andre akt endte målløs. Brann var nærmest med et skudd i tverrliggeren. De presset på for et seersmål, men det uteble.

Det stanset seiersrekken til Brann, som ikke hadde gitt fra seg poeng på fem kamper.

Etter onsdagens kamp ligger Brann på fjerdeplass på tabellen med 38 poeng, mens Røa er på sjetteplass med 23 poeng.

Neste sjanse for Røa-scoring i høst kommer når de møter LSK Kvinner 14. oktober.





---

FAKTA

Toppserien kvinner onsdag, 22. serierunde:

Brann - Røa 0-0

Stemmemyren kunstgress: 503 tilskuere.

Dommer: Sondre Brudvik, Tertnes IL

Ingen gule kort.

---