Forlenger med Kjelsås. - Nå er det mye energi her

Kjelsås' plass i semifinalen i cupen har gitt klubben mye positiv oppmerksomhet og nå får det også følger for treneransettelsen.

For første gang i sin trenerkarriere har Eivind Kampen signert en fireårskontrakt. Denne høsten fullfører 41-åringen sin tolvte sesong som A-lagstrener.

Laget har hele denne tida vært i 2. divisjon. Men satte klubbrekord i år ved å komme til semifinalen i cupen, der det ble 0–1 tap for Molde.

Ringvirkninger

Støvet har lagt seg på Grefsen stadion, mens Molde forbereder kamp i Europaligaen.

– Vi må ha fire, sa dem. Det er sånn det fungerer her oppe, forteller Eivind Kampen til Dagsavisen etter at han har feiret kontraktinngåelsen på Kjelsås-vis: En tur med bikkja på veiene rundt stadion i strålende høstsol.

– Men jeg er stolt over at jeg er ønska, det er ingen selvfølge etter så mange år. Kombinasjonen av trivsel og en superkul energi rundt klubben, gjorde valget enkelt. Det er vanskelig ikke å se hva dette kan lede til, sier han.

– Hva har cupsuksessen ført til?

– Den har gitt hele klubben ny energi. Vi ser det ikke bare på sport, men i nærmiljøet og håp om enda flere samarbeidspartnere, og bedre rekruttering. Det har vært veldig god reklame for klubben, frivilligheten og nærområdet her, sier han.

Også vil det gi en pen økonomisk bonus når Norges Fotballforbund skal fordele cupinntektene etter at finalen mellom Molde og Bodø/Glimt er spilt 9. desember. Spillersalg gjennom året har også gitt Kjelsås litt sterkere økonomiske muskler.

Må snakke om opprykk

Nå er det forståelse for at ambisjonene kan justeres. Kjelsås er mer enn en skiklubb.

– Ønsket ligger der. Men det er jo noe alle i divisjonen styrer alle mot, det er ikke større enn det. Men de ambisjonen blir tatt mer på alvor nå, man ser jo muligheten. Men det er langt dit, både for administrasjonen og det sportslige. Det skal litt ytterligere vekst til for å bli skuffa over ikke å komme dit, sier han.

Nå skal Kjelsås avslutte sesongen med stil før neste års stall sys sammen.

Det eneste som er avklart er at Victor Halvorsen går til Sarpsborg 08 foran neste sesong. Men nå har også Kjelsås blitt en attraktiv klubb å spille for.

Og stammen i laget er uansett allerede på kontrakt for 2024-sesongen.

Duell mot Grorud

Lørdag spiller Kjelsås prestisjeoppgjør mot Grorud på Grefsen stadion, vinneren der blir antakelig nest beste Oslolag bak Lyn. Kjelsås ligger to poeng foran et Grorud på stigende kurs. Kjelsås var heldige som vant vårkampen 1-0.

Og hvis Lyn ikke skulle rykke opp kan det bli en heftig 2. divisjonsavdeling neste år ettersom Skeid kommer ned fra OBOS-ligaen.

– Jeg tar det for gitt at vi havner i samme avdeling igjen, sier Eivind Kampen.

Han har vært hovedtrener siden 2012, det betyr at han runder 16 sesonger hvis han står kontraktstida ut.

– Stig Mathisen vil nok fortsatt ha en luke på meg, den er seig å ta, gliser han.

For Stig Mathsen var Kjelsås-trener i 19 sesonger. I 1998 apilte de kvalifisering for opprykk til Eliteserien, men tapte kvalifiseringen for Kongsvinger.

