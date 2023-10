VIF-børsen: Ofkir best på sin gamle hjemmebane

Jacob Storevik - 6: Leverte godt i det keepertekniske. Trygg, og våken på avslutninger. Fikk litt å henge fingra i mot slutten av kampen da Sandefjord kjempa for utligning. Samtidig hadde han en stygg feilpasning til Koomsom etter en time, som Sandefjord burde fått mer ut av.

Eneo Bitri - 4: En av Vålerengas svakeste i denne kampen. Vill i forsvarsspillet, som tidvis skaper energi, men som i andre situasjoner rett og slett er farlig, og uklokt. Ble også dratt av i overkant lett på Sandefjords mål, og tapte alle duellene mot Jesper Taaje. Samtidig var han del av et VIF-forsvar som kollektivt gjorde en god jobb. Med unntak av scoringen gjorde han en god jobb med å demme opp på Sandefjord venstrekant, i tospann med Borchgrevink.

Stefan Strandberg - 6: Med unntak av et innlegg i første omgang der Daddys Boy snek seg inn mellom han og Oldrup Jensen, og fikk avslutta med hodet var dette en solid match av Stefan Strandberg. Gjør jobben med å styre VIF-forsvaret, som slapp til lite, på en god måte. Sikker på straffa, som til slutt viste seg å bli avgjørende.

Fredrik Oldrup Jensen - 5: Sandefjords fremste angrepsvåpen er kantspillet. Både på høyre, og venstre side gjorde VIF en god jobb med å begrense hjemmelaget. Oldrup Jensen, og Riisnæs gjorde jobben på Vålerengas venstreside. Litt slurvete i pasningsspillet, samt markeringsspillet trekker ned.

Christian Borchgrevink - 6: Fikk 69 minutter på Jotun arena, og gjorde mye bra. Veldig god start på kampen, og slo også noen innlegg det var god kvalitet på. Trygg bakover.

20 Magnus Riisnæs - 6: Viktigheten av å stoppe Sandefjord på kantene er nevnt tidligere, og Riisnæs gjorde en god jobb på venstresida til VIF der. Tøff i hodet, og stuper fram - inn i duellene - ved flere anledninger. Intesitet og vilje i det han foretar seg.

24 Petter Strand - 5: Jobba som vanlig bra i de 78 minuttene han fikk på banen i denne kampen, men VIF sleit en del med å vinne duellene på midtbanene i denne kampen. Kjemper, og står på som vanlig, men bidro med litt mindre enn vanlig i dag.

15 Elias Hagen - 5: Mye av det samme for Elias Hagen, som for Petter Strand. En del av en trio som egentlig taper kampen på midtbanen, men også her får Vålerenga full innsats hele kampen. Klarer ikke å treffe hundre prosent på noen avleveringer, som kunne gitt VIF fine muligheter, og hadde også en stygg feilpasning på egen banehalvdel, som fort kunne endt i baklengs.

8 Henrik Bjørdal: 5: En litt sterkere femmer på Bjørdal, som tross alt skaffer straffesparket, som sørger for at VIF vinner kampen. Men som nevnt; trøbbel på VIFs midtbane i kveld.

10 Mohamed Ofkir - 7: Var Vålerengas beste i denne kampen, og den spilleren som skaper for VIF. Ingen av hans tidligere lagkamerater klarte å stoppe han når han satt i gang med dribleraidene sine på kanten. Spesielt i andre omgang leverte han strålende. Slo også innlegget som Borchgrevink burde satt i mål etter to minutter, godt innlegg til Ilic på 1-0-scoringa, og jobba fram balltapet, som til slutt endte i straffe for VIF. Et angrep aleine til tider.

19 Andrej Ilic - 6: Råsterk i duellen som gir Vålerenga ledelsen. Gjør det en spiss skal, og scorer nok en gang. Ellers var han ganske lite involvert i de 78 minuttene han fikk. Noen oppspill ble det, og de håndterte han som vanlig godt. Sterk i kroppen, ro i hodet, og trygg i pasningene.

