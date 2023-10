Thorsnes: Spiss på trening, midtstopper i kamp

INTILITY ARENA: Tre minutter ut i første ekstraomgang ble hun matchvinner i semifinalen mot Lyn. Da hadde Lyn ledet to ganger, men VIF snudde kampen og vant 3–2 etter 120 minutters spill. Det betyr at hun kan bli cupmester for andre gang med Vålerenga når de møter Rosenborg i finalen på Ullevaal 26. november.

Elise Thorsnes spilte hele kampen som midtstopper, men det er spiss hun vil være. Og da hjalp det å sette den avgjørende scoringen.

– Cupfinaler er gøyalt, jeg elsker å spille dem, sier 35-åringen til Dagsavisen.

Matchvinner i første finale

Hun har spilt ni finaler og vunnet seks av dem. I to av finalene har hun til og med scoret mot Vålerenga.

I 2021 ble hun første gang cupmester med VIF da laget slo Sandviken (nå Brann) 2–1.

Hun spilte sin første cupfinale med Røa i 2009 og ble selvfølgelig matchvinner mot Team Strømmen (nå LSK Kvinner) den gangen.

Thorsnes er cupmester med fem forskjellige klubber (Røa, Stabæk, Avaldsnes, LSK Kvinner og Vålerenga).

Ikke midtstopper

Men i lørdagens semifinale spilte hun midtstopper i fraværet av kaptein Ingibjörg Sigurdardóttir. Det startet med at hun tapte en duell mot Kamilla Melgård som sendte Lyn i ledelsen.

– Jeg fikk vite på spillermøtet dagen før kamp at jeg skulle spille stopper. På treningene har jeg vært spiss, forteller hun.

Så da regner hun med og håper at det blir oppdraget fremover.

– Det virker som du trives bedre innenfor den offensive 16-meteren?

– Det er helt, helt riktig, gliser hun.

Derfor håper hun gjestevisitten nå er over.

Elise Thorsnes (nummer tre fra venstre) har scoret det avgjørende målet på Intility i semifinalen mot Lyn. (Terje Bendiksby/NTB)

For liten stall

Det kan ikke trener Nils Lexerød love helt, men han vil utnytte Elises spisskompetanse.

– Nå valgte vi å bruke Elise som stopper fordi Inga (Ingibjörg) har hatt veldig tøft kampprogram også med to landskamper for Island. Vi skulle gjerne hatt en bredere tropp, men må utnytte den best mulig med det kampprogrammet vi har, sier han

Allerede onsdag er det ny seriekamp hjemme mot Arna-Bjørnar. Og snart kommer også et dobbeltoppgjør mot Real Madrid i playoff til Mesterligaen. Kampene spilles 11. oktober (i Madrid) og 18. oktober på Intility.

Cupfinalen 26. november spilles mot Rosenborg, laget de er i gullkamp mot også i serien. Helgen før møtes lagene i siste serierunde i Trondheim.

[ Lyn: - Vi er stolte av prestasjonen ]

Lyn med god prestasjon

Lyn ga Vålerenga sterk kamp og ledet semifinalen to ganger.

– Lyn er blitt mye bedre gjennom sesongen og jeg var faktisk forberedt på ekstraomganger. De var bedre enn oss før pause da vi ble veldig passive, sier Nils Lexerød.

– Vi ga dem kamp, vi leverte en god prestasjon som vi er stolte av, men det er surt å tape, sier Lyns Kamilla Melgård til Dagsavisen.

Hun måtte ut med krampe i begge leggene 20 minutter før slutt.

- Jeg har fått trent lite siste uka å grunn av en hjernerystelse, derfor ble jeg sliten, forklarer hun.

[ Lyn kjemper for å berge plassen ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

---

FAKTA

Elise Thorsnes har vunnet seks cupfinaler:

2009: Røa – Team Strømmen 1–0. Thorsnes 1 mål

2010: Røa – Trondheims/Ørn 7–0. Thorsnes 2 mål

2013: Stabæk – Avaldsnes 1–0

2017: Avaldsnes – Vålerenga 1–0. Thorsnes 1 mål

2019: LSK Kvinner – Vålerenga 5–1. Thorsnes 1 mål

2021: Vålerenga – Sandviken 2–1

26.11: Vålerenga – Rosenborg ?-?

Lørdagens semifinaler: Rosenborg - LSK Kvinner 2-1, Vålerenga - Lyn 3-2 eeo.

---