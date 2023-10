Kaptein Strandberg og Ilic avgjørende for VIF i bunnkampen – slo Sandefjord på bortebane

Like før pause fikk tidligere Sandefjord-spiller Mohamed Ofkir boltreplass inne i hjemmelagets 16-meter. Inne foran mål ventet formspiller Andrej Ilic, og spissen stanget inn 1-0 til Vålerenga med et lekkert hodestøt.

Ilic har levert godt foran mål etter overgangen til de blåkledde i midten av august, og senest torsdag gjorde han to mål i NM-semifinalen mot Bodø/Glimt.

– Han er meget skarp om dagen. Der bommer aldri Andrej Ilic, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes etter serberens mål.

Etter sidebyttet var Vålerenga-kaptein Stefan Strandberg sikker da han doblet ledelsen på straffespark. Med en halv omgang igjen reduserte Danilo Al-Saed for Sandefjord, men bortelaget kunne til slutt puste lettet ut og ta med seg tre poeng hjem til hovedstaden.

Vålerenga har trøblet seg inn i nedrykkskampen i Eliteserien denne sesongen, og før søndagens batalje i Sandefjord sto de med fattige fem seirer på 22 kamper.

Tre poeng gir et pusterom for Geir Bakkes mannskap nede på tabellen. Sandefjord er på sin side like foran Haugesund på kvalifiseringsplass. Kun målforskjell skiller lagene.

---

Kampfakta

Eliteserien, utsatt kamp fra runde 11

Sandefjord – Vålerenga 1-2 (0-1)

Jotun Arena, 4905 tilskuere.

Mål: 0-1 Andrej Ilic (39), 0-2 Stefan Strandberg (str. 56), 1-2 Danilo Al-Saed (68).

Dommer: Marius Hansen Grøtta.

Gult kort: Christian Borchgrevink, Simen Juklerød, Vålerenga.

Lagene:

Sandefjord (4-3-3): Hugo Keto – Fredrik Pålerud, Jesper Taaje, Sander Moen Foss, Vetle Walle Egeli – Jeppe Kjær (Sander Risan Mørk fra 89.), Filip Ottosson, Aleksander Damnjanovic Nilsson (Keanin Ayer fra 62.) – Gilbert Koomson (Jakob Dunsby fra 62.), Franklin Nyenetue (Alexander Ruud Tveter fra 82.), Danilo Al-Saed.

Vålerenga (3-2-3-2): Jacob Storevik – Eneo Bitri, Stefan Strandberg, Fredrik Oldrup Jensen (Simen Juklerød fra 68.) – Christian Borchgrevink (Aaron Kiil Olsen fra 68.), Magnus Riisnæs – Petter Strand (Vitinho fra 78.), Elias Hagen, Henrik Bjørdal – Mohamed Ofkir (Martin Kreuzriegler fra 90.), Andrej Ilic (Torgeir Børven fra 78.).

Øvrige kamper: Lillestrøm – Brann 0-2 (0-1), Molde – Viking 4-0 (2-0), Sandefjord – Vålerenga 1-2 (0-1).

---