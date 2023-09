Prosjekt overlevelse for VIF: – Vi må gjøre det beste ut av det

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Etter årets scoring (av Glimt-spiss Moumbagna) og årets redning på overtid (av Glimt-keeper Haikin) forsvant Vålerenga ut av cupen torsdag kveld. Laget var centimeter unna å få ekstraomganger.

Men det var kanskje like greit å slippe. For søndagens bortekamp mot Sandefjord kan bli enda viktigere. Og nå er utfordringen å restituere slitne bein.

En stor forskjell

– Det er en veldig stor forskjell på to og tre dagers restitusjon etter en fotballkamp. Det viser all forskning. Men vi må bare gjøre det beste ut av det og bruke hver time fram til neste kamp riktig, sier VIF-trener Geir Bakke til Dagsavisen.

Han er klar over faren for utladning som kan inntreffe etter at VIF var med å lage en av årets beste fotballkamper i semifinalen torsdag kveld. 2–4 tapet kom etter en ganske hysterisk avslutning der den omtalte redningen i stedet førte til en kontring mot tomt VIF-mål.

– Vi ga Bodø/Glimt kamp til døra, vi leverte en god prestasjon, men vi må slutte med å slippe inn mål tidlig. Vi kan ikke gi oss selv slike handikap, sier VIF-treneren.

Likt med Sandefjord

Nå handler resten av sesongen om å berge plassen.

Vålerenga, Sandefjord og Haugesund ligger likt med sine 21 poeng der Haugesund har kvalifiseringsplassen. Stabæk på direkte nedrykk ligger på 17 poeng, men har en kamp til gode. De møter Tromsø i en utsatt kamp på Nadderud lørdag. Med seier der er Stabæk oppe i ryggen på de tre nevnte.

Kampen på Jotun Arena søndag blir spesiell for trioen Mohamed Ofkir, keeper Jacob Storevik og østerrikeren Martin Kreuzriegler. Alle har spilt for Sandefjord.

Bodø/Glimts målvakt Nikita Haikin leverer en monsterredning på overtid mot VIF i cupen. (Terje Pedersen/NTB)

Kåret til årets spiller

Supporterklubben kåret til og med Ofkir til årets spiller i fjor og før avspark er det meningen han skal få en pris for det. Ofkir spilte fra start mot Bodø/Glimt, det er ikke sikkert han starter søndag.

Men det gjør Jacob Storevik som fikk sitt gjennombrudd på øverste nivå i Sandefjord.

– Det var der jeg tok steget fra reservebenk til fast plass. Årene der ble helt avgjørende for at jeg kom meg videre i karrieren, sier VIF-keeperen til Dagsavisen.

Strandberg tilbake

Kaptein Stefan Strandberg spilte ikke mot Bodø/Glimt på grunn av sykdom, men nå skal feberen være ute av kroppen.

– Stefan kom og sa at han ville spille mot Bodø/Glimt også, men det kunne han ikke gjøre. Så innstillingen er i hvert fall i orden, sier Bakke, som jobber for at spillerne tar med seg de beste elementene fra Glimt-kampen.

Det handler om å komme til innlegg og ha folk nok innenfor 16-meteren.

Sandefjord har hatt en ukes hvile etter at de tapte 3-4 for Viking i en heftig kamp i Stavanger sist søndag.

---

FAKTA

Dette er VIFs gjenstående kamper:

1.10: Sandefjord (b), 8.10: Brann (h), 22.10: Lillestrøm (b), 29.10: Rosenborg (h), 5.11: Sarpsborg (b), 12.11: Stabæk (h), 26.11: HamKam (b), 3.12: Tromsø (h).

---