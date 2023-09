Ilic’ mål holdt ikke – dette er VIF-børsen etter cupexiten mot Glimt

JACOB STOREVIK – 5. Slapp nok en gang inn mål etter to minutter, men kunne ikke gjøre noe med målene han slapp inn. Ellers trygg i feltet, og dirigerer forsvaret foran seg bra. Fikk en vrien ball av Borchgrevink før pause, som han håndterte bra med å beine den vekk etter å ha dempet ballen på brystet. Ut i full strekk for å redde skudd fra Grønbæk fem-seks minutter før slutt. Gikk opp på corner på overtid, der Glimt stanget unna, og kontret inn seiersmålet.

FREDRIK OLDRUP JENSEN – 5. Rolig med ball, og løser fint opp i forsvar. Har en god pasningsfot, og vender spillet bra. Bra veggspill med Ilic etter halvtimen. Havner på feil side av Moumbagna på 2-1-målet, og får ikke forstyrret Glimt-spissen ved å gå i kroppen på han. Fin stikker igjennom til Ilic. Fikk muligheten på overtid, men headet rett på Glimt-keeper Haikin.

AARON KIIL OLSEN – 4. Fikk fornya tillit i Stefan Strandbergs sykefravær. Ikke tett nok oppi Ulrik Saltnes, og går heller ikke hardt nok på da han mottar ballen. Ble med noen litt tafatte spark i lufta, og blir lett passert. Kriger godt, og brøt foran Glimts spisspar ved flere anledninger. Headet ballen rett ut til Fredrik Bjørkan før Glimts 2-1-målet. Det gjorde at han var litt ute av posisjon da innlegget kom tilbake, som gjorde at ballen strøk luggen og gikk til Moumbagna.

ENEO BITRI – 5. Kommer for sent inn i duellen etter at stoppermakker Kiil Olsen taper duellen mot Saltnes rett foran eget mål. Vender spillet fint ut til Bech Riisnæs før utligningsmålet. Dummet seg ut flere ganger mot Glimt i helga, men kom bedre fra det denne gangen.

CHRISTIAN BORCHGREVINK – 6. Fantastisk løp inn i boksen til Glimt før utligningsmålet, der han kommer bak Glimt-forsvaret og får spilt den på tvers til Ilic. Risikabelt tilbakespill til Storevik like før pause, men keeperen løste det fint. Glimrende innlegg inn bak Glimts forsvarsledd og keeper Haikin, men verken Ofkir eller Ilic når ballen. Nytt glimrende innlegg til Ilic på utligningsmålet til 2-2. Klarte ikke å blokkere innlegget som ble seiersmålet.

HENRIK BJØRDAL – 6. Løper enormt mye, og er flink til å orientere seg både offensivt og defensivt. Stor mulighet like over halvtimen, da han prøver å skru ballen rundt Haikin. Klassetakling og påfølgende raid etter timen spilt. Ut like før slutt.

ELIAS HAGEN – 4. Heller ikke han er oppmerksom nok på Berg som legger seg mellom VIF-spillerne rett foran 16-meteren. Livsfarlig feilpasning på egen 16-meter, heldigvis for Hagen og VIF satte Gulliksen ballen rett på Storevik. Roper og dirigerer, men får ikke styrt spillet som han ønsker i kampen mot gamlelaget.

PETTER STRAND – 5. Gjør ofte den litt mer usynlige jobben på midten av banen, og ligger dypere i banen med Elias Hagen. Støter ut og gir Patrick Berg store rom rett foran mål til å finne Ulrik Saltnes før Glimts ledermål. Løper mye og kutter pasningsvinkler for et kombinasjonshungrig Glimt-lag.

MAGNUS BECH RIISNÆS – 5. Enorm løpskapasitet. Blir gått av på kanten av Tobias Gulliksen før Glimts første mål. Tidlig gult kort. Legger en veldig smart ball inn mellom stopper og back på Borchgrevinks løp før utligningsmålet. Setter fint opp en sjanse for Bjørdal etter halvtimen.

MOHAMED OFKIR – 5. Også han flink i oppspillsfasen, og bruker både kropp og teknikk til å holde på ballen. Bommer på en gedigen mulighet like før halvspilt første omgang, da han egentlig får ganske mye tid og rom på Glimts fem-meter. Litt mer usynlig etter pause. Bytta ut kvarteret før slutt.

ANDREJ ILIC – 7. Gjør igjen en meget god jobb som oppspillspunkt. Stor og sterk, og flink til å holde på ball for å flytte Vålerenga høyere i banen og gi VIF pusterom. Nok en gang på rett sted til rett tid da han stanger inn 1-1. Igjen fryktelig god inne i boksen da han stanget inn utligningsmålet til 2-2. Utrolig nære nytt utligningsmål på overtid.

Torgeir Børven og Simen Juklerød spilte for lite til å bli vurdert.

