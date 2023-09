Bakke berømmer Glimt-scoringen: - Men det var jo frispark

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Vi står i intervjusonen etter et fyrverkeri av en semifinale der alt som skjedde i sluttminuttene ble analysert opp og ned.

Mens vi snakker med Geir Bakke kommer Glimts første målscorer, Ulrik Saltnes bort til ham.

– Men var det ikke frispark? (Moumbagnas brassespark).

En stor prestasjon

– Jo visst var det det, svarer Geir Bakke. Og utdyper overfor Dagsavisen:

– Det er jo farlig spill og ute på banen ville det vært frispark. Men stikker man fram hodet i den duellen blir man jo svimeslått. Men å få et slikt treff på det tidspunktet er det jo bare å berømme, sier Geir Bakke.

På overtid kunne VIF utlignet til 3–3 og fått ekstraomganger, men da viste Glimt-keeper Nikita Haikin en redning av de sjeldne på Eneo Bitris heading.

– Hvordan han får vridd seg bakover der, skjønner jeg ikke. Det var noen prestasjoner her som vi bare må berømme, sier Geir Bakke.

Bodø/Glimts målvakt Nikita Haikin leverer denne redningen å overtid. (Terje Pedersen/NTB)

Store øyeblikk

Glimt-trener Kjetil Knutsen var også overrasket og glad. Han syntes Vålerenga slapp til altfor mye.

– Jeg vet at Moumbagna har mange flotte avslutninger å by på, men at han hadde dette i seg, visste jeg ikke. At vi også har en matchvinner i mål, er slikt som hjelper en på vei til cupfinale, sier Knutsen til Dagsavisen.

Han var misfornøyd med at VIF kom til mange innlegg og sjanser.

Igjen tidlig baklengs

I Vålerenga var man fornøyd med prestasjonen, men skaper igjen trøbbel for seg sjøl ved å gi bort et mål tidlig.

– Dette har skjedd i hele år og er noe vi må få bort. Men vi kommer igjen og skaper nok sjanser. I perioder får vi til eget spill og vi scorer to fine mål. Det får vi ta med oss. Det sitter en gjeng i garderoben nå som synes det er veldig surt ikke å få en cupfinale, men samtidig kjenner de på hvilken god fotballkamp de var med på å lage, sier Geir Bakke.

– Hvordan nullstille seg og restituere nå til en svært viktig kamp igjen i bunnstriden i Eliteserien, borte mot Sandefjord søndag?

– Vi må bruke hver time riktig. To dagers hvile er egentlig en for lite, det viser all forskning. Men vi må bare gjøre det beste ut av det, sier han.

Da tror han også Stefan Strandberg er tilbake igjen etter noen dagers sykdom.

– Han ville spille mot Glimt også, men har ligget med feber, så det gikk ikke. Men han er nok med igjen søndag, sier Bakke.

