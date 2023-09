– Man blir rørt når man kommer ut og ser flere tusen som roper på Kjelsås

GREFSEN STADION (Dagsavisen): Der Molde kommer fra over 50.000 i Tyrkia, var det stort for Kjelsås-kaptein å se at over 3000 tok turen til Grefsen for å støtte laget i Kjelsås’ største kamp på lang, lang tid.

– Det her er utvilsomt noe av det største vi som spillere har vært med på. Det blir jo litt kontraster for Molde, som akkurat har spilt mesterliga mot Galatasaray og så kommer hit til Grefsen, men for oss er det her enormt stort. Vanligvis har vi direktesportlogoen øverst i hjørnet på videomøtet, men denne gang var den bytta ut med Champions League. Da måtte vi humre litt, forteller Ola Bjørnland til Dagsavisen.

Bluss og bengalske lys er det ikke ofte Kjelsås-supporterne varter opp med, men det skapte en stor ramme på en historisk dag for Kjelsås. (Beate Oma Dahle/NTB)

– En uvirkelig følelse

Kjelsås-kapteinen sier at det var en nesten uvirkelig følelse å komme ut til oppvarming, og se at så mange var på plass.

– Det er helt enormt å se at så mange møtte opp. Vi er vant til 200-300 tilskuere på en god dag, og nå var det vel ti ganger så mange. Man blir rørt når man kommer ut til oppvarming og det er et par tusen som klapper oss i gang, og roper på oss og synger Kjelsås. Det var rett og slett en stor opplevelse, sier Bjørnland.

Selv om det ble tap til slutt, og at cupeventyret nå er over, mener han at den opplevelsen Kjelsås-spillerne delte med resten av tettstedet betyr mye. Både for dem selv, men også ungene på Kjelsås.

– Kjelsås som klubb skal ikke være i en semifinale i cupen, og når du ser over 3000 fra nærområdet her som koser og som er stolte av både seg selv og laget er det veldig kjekt. Det er veldig gøy å se engasjementet til de unge barna, at de kan navnet ditt, roper på deg og vil ha bilder og autografer av deg. Det er kult at det ikke bare er skiklubben nå som setter Kjelsås på kartet, og at fotballaget også kan være forbilder som barna i nærområdet kan se opp til, sier Bjørnland.

Kjelsås Eivind Frøhaug Willumsen med kompiser etter semifinalen i fotball-NM for menn mellom Kjelsås og Molde på Grefsen stadion. (Beate Oma Dahle/NTB)

– Enormt glad for at jeg fikk være med

Leo Bech Hermansen skjøt i tverrliggeren i første omgang, og hadde også muligheten til å score i den andre omgangen. Spissen synes det var utrolig kjekt å spille, selv om det ble tap.

– Det er det største jeg har gjort på en fotballbane. Det var veldig gøy å være med den gjengen her, og folka rundt klubben på en dag som denne. Alle i Kjelsås er supre og har gjort en enormt god jobb, og jeg er veldig glad for at jeg fikk lov til å være med på det, sier Bech Hermansen til Dagsavisen.

Trener Eivind Kampen synes også laget gikk ned med flagget til topps, og sier at en anledning som i dag er gull verdt for en klubb som Kjelsås.

– Jeg tror det ble en utrolig fin dag for alle som møtte opp, på tross av tapet. Det er noe med det møtepunktet for en hel grend som er mektig i seg selv, og det er utvilsomt at de som kom hit ikke kommer til å glemme det her før de legger på røret, sier Kampen til Dagsavisen.

Godt over 3000 hadde tatt turen til Grefsen stadion for å heie på Kjelsås i semifinalen mot Molde (Beate Oma Dahle/NTB)

– Gir mye både på og utenfor banen

Kjelsås-treneren mener dagens cupfest, og hele cupeventyret vil gi mye til Kjelsås. Både på og utenfor banen.

– Synes du det er trivelig å møtes her, støtte lokalidretten og å stå sammen som en bydel må dette være veldig inspirerende. Vi trenger å vokse på alle parametere, på publikumsinteresse, rekruttering, samarbeidspartnere og alt det der. Et cupeventyr som dette gir masse energi til de punktene der, sier Kampen og fortsetter:

– Hvis vi kan vise de lokale barna at Kjelsås kan være en vei til toppen, og at vi kan si til barna våre at de ikke trenger å busses over hele Oslo by for å få tilbudet de trenger er det magisk. Det er mange lokale som spilte her i dag, og vi har også hatt mange lokale som har dratt videre til den store scenen. Kamper som i dag betyr utrolig mye for det tilbudet vi kan gi, sier Kjelsås-treneren.

En av dem er Rasmus Eggen Vinge, som stakk innom podkaststudioet vårt tidligere i uken:

Kampen flau over egne fasiliteter

Derfor synes han det er så synd at de ikke kunne vise frem bedre fasiliteter med en så bra ramme.

– Det underlaget vi spiller på hører ingen steds hjemme, og det er rett og slett flaut at vi må ta i mot Molde og vise oss fram for de norske befolkning på den måten her. Det er opp til Oslo kommune å gjøre noe med, og større stemmer enn meg må ta det opp for at vi skal få gjort noe med det, for hvis vi ikke gjør det går det galt til slutt, forteller Kampen.

Kjelsåsspillerne takker fansen etter semifinalen i fotball-NM for menn mellom Kjelsås og Molde på Grefsen stadion. (Beate Oma Dahle/NTB)

Etter dagens cupfest skal nå Kjelsås-spillerne først feire på en skole i nærheten som en slags cupavslutning med barna, før det blir en lignende voksenfest på Grefsenkollen.

– Det at vi også kan gi litt tilbake, og knytte enda sterkere bånd med de unge som vokser opp her, er jeg veldig glad for at vi kan gjøre. Så det gleder jeg meg til, forteller kaptein Ola Bjørnland.

Der kan det også være de fremmøtte får se at trener Eivind Kampen bytter ut den tradisjonelle lua, med den nye cup-bøttehatten som Kjelsås har laget etter årets cupfester på Grefsen.

– Jeg lukta litt på den bøttehatten, men det å gå for en sånn bøttehattlook føltes som et litt for stort steg for meg. Vi får prøve oss litt utover kvelden, så får vi se hva fremtiden bringer, sier Kampen og ler.

