Kjelsås’ cupeventyr over etter heroisk forsøk mot Molde

GREFSEN (Dagsavisen): Foran et folkehav man sjeldent eller aldri har sett på Grefsen stadion var det duket for tidenes cupfest på Oslos tak. Kjelsås i en historisk semifinale mot fjorårets seriemester Molde, men vertene gikk fryktløst ut fra start og dominerte de første minuttene på eget kunstgress.

Det skulle imidlertid ikke gå mer enn fem minutter før kampens første mål kom, og det var gjestene fra Molde som kom best i gang i målprotokollen. Kristoffer Haugen kom på ett av sine sedvanlige løp fra venstrebacken, kom seg ned til dødlinjen og slo inn foran mål. Magnus Grødem fikk stå veldig alene, og kunne enkelt skli inn kampens første mål.

Kjelsås ga ikke opp av den grunn, og kom seg til en kjempemulighet fem minutter senere da Leo Bech Hermansen smalt ballen klink i tverrliggeren fra like utenfor 16-meteren. Molde rensket unna til corner, som også Hermansen tok. Den landet på hodet til Victor Halvorsen, som stanget den noen meter utenfor.

Nærmere 3500 tilskuere var på plass i høstsola for å følge den historiske semifinalen på Grefsen stadion. (Vidar Ruud)

Les flere saker om Kjelsås her

Kjelsås ropte på straffe

Til tross for at det er en ganske stor nivåforskjell på lagene, var det forholdsvis jevnt den første halvdelen av første omgang. Kjelsås ropte på straffespark etter 20 minutter, da Jens Bonde Aslaksrud gikk ned i en duell inne i feltet. Dommer Rohit Saggi blåste videre, til flere tusens store frustrasjon på Grefsen stadion.

Kjelsås var ikke underlegne, og kom på flere gode overganger den første halvtimen. Eivind Willumsen kom til skudd fra like innenfor 16-meteren etter en corner, men blåste det skuddet over. Ikke mange minuttene senere burde Molde doblet ledelsen, hvis det ikke var for en glimrende inngripen av Simen Olafsen.

Molde slo en lang ball opp i Kjelsås-boksen, der målscorer Grødem vant sin hodeduell. Ballen falt ned omtrent midt i boksen, der Emil Breivik nådde ballen før Kjelsås-keeper William da Rocha og fikk tuppet den til Veton Berisha. Molde-spissen hadde egentlig åpent mål, men stopper Olafsen fikk kastet seg inn på streken og blokkert skuddet. Enorm mulighet for Molde til å doble ledelsen.

[ Vinge sendte Kjelsås til semifinalen. Mot Molde stiller han i dress ]

Molde kontrollerte mot pause

Det siste kvarteret av den første omgangen ble en liten enveiskjøring fra Molde, som trillet ball og hadde kontroll inne på Kjelsås’ halvdel. Gjestene skapte ikke veldig mye i den perioden, men hadde ballen i laget og fikk Kjelsås til å løpe veldig mye mellom og bruke opp mye krefter.

På stillingen 0-1 er det alltids håp, og Kjelsås gikk i garderoben med muligheter til å slå tilbake etter en omgang der de var med på notene i store deler. Molde startet også den andre omgangen med en veldig kontrollerende ob ballbesittende plan, der de prøvde å finne åpninger i et kompakt Kjelsås-lag.

Molde hadde noen skudd, men Kjelsås hevet seg og presset Molde tilbake i det vi nærmet oss timen spilt. Leo Bech Hermansen fikk skapt seg nok plass til å fyre avgårde et skudd fra like utenfor 16-meteren noen minutter før timen, men skuddet gikk via en Molde-spiller og til corner. Den ble klarert.

[ Kan en skiklubb gå til cupfinalen? Kjelsås mener ja ]

Kjelsås trykket på for utligning

Også Aslaksrud fikk et skudd blokkert like over timen, og der vant Kjelsås duellen inne i feltet. Molde måtte faktisk kjempe litt for å holde vertene fra sitt eget mål, da Kjelsås fikk et par cornere på rad. Det endte imidlertid i en kontringsmulighet til Molde, som Kjelsås fikk stoppet kjapt.

Fem minutter senere fikk Molde en ny enorm mulighet, etter vedvarende press. Ballen ble slått inn i Kjelsås-boksen gjentatte ganger etter at Molde holdt presset oppe, men etter noen blokkeringer og oppofrende duellspill fikk Kjelsås stanget ballen unna til slutt.

Molde greide ikke å holde Kjelsås fra livet, og vertene fikk satt inn et ganske godt trykk de siste 20 minuttene. Det ble mange innlegg, cornere og skuddforsøk for Kjelsås, og selv om de helt store sjansene uteble var Kjelsås absolutt med i kampen.

[ 12 år har gått. Og Kjelsås slår til i cupen. Som vanlig ]

Molde holdt unna

Kristoffer Haugen skled ballen i mål på nokså likt vis som Moldes første mål med ti minutter igjen å spille, men heldigvis for Kjelsås ble målet korrekt annullert for offside. Inn i de siste fem minuttene prøvde Kjelsås å finne en vei til nettmaskene, men gjestene fra Molde er et knepp eller to bedre i forsvar enn lagene Kjelsås vanligvis spiller mot.

Dermed ble det med en del innlegg, og noen forsøk på småfikse kombinasjoner, men ikke noen enormt store muligheter. Kaptein Ola Bjørnland kom til skudd inne i Molde-boksen halvannet minutt på overtid, men fikk ikke ordentlig dreis på skuddet som gikk rett i fanget på Jacob Karlstrøm.

Flere muligheter ble det ikke for Kjelsås, som med en heroisk innsats røk ut i siste hinder før Ullevaal. Molde gjorde det de kom for, og ikke så mye mer enn det, men kom seg videre til cupfinalen.

Kristoffer Haugen setter ballen bak hjemmelagets målvakt William Da Rocha, men scoringen blir annulert på grunn av offside (Emilie Holtet/NTB)

---

Kampfakta

Norgesmesterskap menn, semifinale

Kjelsås – Molde 0-1 (0-1)

Grefsen stadion, 3317 tilskuere

Gule kort: Eirik Haugan, Magnus Grødem, Mathias Fjørtoft, Molde.

Dommer: Rohit Saggi (Drafn SBK)

Kjelsås (4-4-2): William da Rocha – Sebastian Ottesen, Simen Olafsen, Sigurd Martinussen, Ola Bjørnland – Eivind Willumsen, Ahmed Abbas, Victor Halvorsen, Jacob Blixt Flaten – Leo Bech Hermansen (Filip Pleym Mardal fra 85.), Jens Bonde Aslaksrud.

---