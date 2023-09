Moa åpner opp om karrieren: – Kampene mot LSK var de kuleste

Mohammed Abdellaoue går i disse dager inn i agentbransjen, der han skal jobbe for Nordic Sky Agency. Vålerenga-helten, som spilte for de kongeblå i to perioder, følger fortsatt med på gamleklubben, og gleder seg til å være mer til stede på Intility Arena fremover.

Men før det ble Vålerenga, tysk fotball og landslagsfotball, startet Moa karrieren i Hasle-Løren. Der var han fram til han var 16 år, før neste stopp ble Skeid. Etter imponerende 40 mål på 86 kamper for Skeid fra 2003 til 2007, der han ble toppscorer i 2004 og 2007, ble han kjøpt av Vålerenga.

Han har fortsatt en rekke minner fra de to oppholdene på Valle. Det første oppholdet varte fra november 2007 til august 2010. Han fikk en drømmestart med to mål mot Lillestrøm (3–0) i hans tredje kamp for VIF, i april 2008.

– Alle kampene mot Lillestrøm var de kuleste. Vi vant ikke alle kampene, men det er i sånne kamper jeg kjente at jeg virkelig levde, forteller Abdellaoue til Dagsavisen.

Enorm førstesesong

I 2008 ble det også cupgull, da Moa scoret to av målene i 4-1-seieren over Stabæk på et fullsatt Ullevaal stadion. Samme år fikk han debuten på det norske A-landslaget mot Irland.

– Cupgullet reddet på mange måter en ellers skuffende 2008-sesong. Ellers var 2010 veldig gøy med Martin Andresen som trener. Den fotballen vi spilte da var veldig bra, da vi tok sølv. Også var det rått å spille med broderen (Mostafa Abdellaoue) i 2009, sier han, før han legger til:

– Men det beste minnet er kompisene jeg har fått gjennom årene i fotballen. Å få spille med dem jeg vokste opp med var veldig stort for meg.

Mohammed Abdellaoue (t.v.) jubler sammen med kompisene Daniel Fredheim Holm (midten) og Harmeet Singh (t.h.) etter at Vålerenga ble norgesmestere i 2008. (Heiko Junge/NTB)

Etter de gode årene i Vålerenga med 30 mål på 67 kamper ble han solgt til Bundesliga-klubben Hannover. Han kostet klubben rundt ti millioner kroner, og scoret sitt første mål i sin andre kamp, mot Schalke. Mål ble det også i de tre kampene på rad etter det, og han noterte seg for totalt ti mål på 26 kamper i 2010/11-sesongen.

Mye takket være Moa sine bidrag kom Hannover på 4. plass den sesongen, som betød Europa League sesongen etter. De slo ut Sevilla i den avgjørende playoffen 3–2 sammenlagt, med ett mål av Moa, mot et Sevilla-lag med profiler som Jesus Navas, Alvaro Negredo, Ivan Rakitic, Jose Antonio Reyes og Coke.

– Det var ganske surt, for hadde vi blitt nummer fire året etter, hadde vi kommet direkte til Champions League. Vi bommet med ett år! Men det var veldig kult å møte Sevilla, jeg husker de kampene veldig godt. Å spille foran 45.000 tilskuere på Ramón Sánchez Pizjuán var noe eget, med en sinnssyk stemning, minnes han.

Røk for storlag

I gruppespillet tok de seg videre med elleve poeng på seks kamper, i gruppe med Standard Liège, FC København og Vorskla Poltava. I første utslagsrunde slo de Club Brugge 3–1 sammenlagt, mens det ble 6–2 sammenlagt over Standard Liège i runden etter. Imponerende, ettersom de ikke klarte å slå dem i gruppespillet (0-2 og 0-0).

Mohammed Abdellaoue sammen med spissmakker Artur Sobiech etter at Hanover ble slått ut av Atletico Madrid. (OLIVER HARDT/Afp)

Til slutt sa det stopp mot Atlético Madrid, med 2–4 sammenlagt i kvartfinalen. Et Atletico-lag med spillere som Thibaut Courtois, Filipe Luis, Miranda, Arda Turan, Gabi, Koke, Diego og Radamel Falcao, som alle var viktige brikker for laget som senere vant Europa League.

– Vi var et sammensveiset lag som lå kompakt og var gode på kontringer. Men da vi møtte et lag som Atlético Madrid merket vi at det var et nivå opp. Det var helt andre type spillere, og det gikk litt for fort for oss, erkjenner Moa.

Bayern? Nei!

Den sesongen var så god for Moas del, som ble toppscorer i klubben med 16 mål, at selveste Bayern München hadde spissen på radaren. Da var også Moa fast på det norske landslaget.

– Fra normalt gode kilder hører jeg at Bayern seriøst ser på Moa på Hannover, skrev Jan Åge Fjørtoft på Twitter torsdag 28. oktober 2011.

Overgangen ble aldri noe av, men det sa litt om hvor høyt nivå Moa holdt den tiden.

– Jan Åge var godt inni det og har et nettverk ut av en annen verden, men jeg husker ikke noe prat rundt det, nei. Det var ikke noe veldig seriøst hvert fall, sier han Bayern-interessen.

Lite vellykket i Stuttgart

I 2012/13 slet Moa mer med skader, men det ble likevel åtte ligamål den sesongen for Hannover. Foran 2013/14-sesongen gikk han til Stuttgart, der det ble færre kamper over drøye to år. Han debuterte i kvalifiseringskamp til Europa League mot Botev Plovdiv, men slet med å finne seg til rette i den første sesongen. Det ble bare 12 ligakamper og ett mål i 13/14.

– Det første året var vanskelig. Jeg var ikke i form og konkurransen i laget var på et høyt nivå. Jeg var rett og slett ikke god nok, innrømmer han.

Så gikk det galt. I oppkjøringen foran 2014/15-sesongen landet han feil etter en duell. Han måtte avbryte treningsleiren klubben var på.

– Jeg kjente tidlig at det var noe som ikke stemte. Det var ingen store smerter, men jeg kjente at noe løsnet. Det var starten på skademarerittet, forteller han.

Moa i aksjon for Stuttgart mot Bayern München-forsvarerne Dante og David Alaba. (Michael Probst/Ap)

– Fikk gjort det jeg drømte om

Moa måtte operere og var ute i over ett år. Da han var tilbake sto Vålerenga klare med kontrakt i august 2015. Etter bare 35 kamper (og ni mål) i halve 2015, 2016 og 2017, valgte han å legge skoa på hylla etter 2017-sesongen.

– Jeg følte meg frisk og fin i starten av Vålerenga-oppholdet, men jeg kjente på belastningen av operasjonen i 2016 og 2017. Jeg begynte å få problemer igjen i slutten av VIF-karrieren. Det var vanskelig å gi seg, men det var også det rette valget.

– Hvordan vil du oppsummere karrieren din?

– Jeg er veldig takknemlig for karrieren og det jeg opplevde. Jeg fikk gjort det jeg drømte om som liten. Fra Hasle-Løren, via Skeid og til Vålerenga. Så spilte jeg for to store klubber i Tyskland, som var stort. Alle snakker om Premier League, men nivået i Tyskland er skyhøyt. Spesielt kult var det å spille mot Bayern München, Borussia Dortmund og kampene i Europa mot Atlético Madrid, sier han og fortsetter:

– I tillegg var det naturligvis stort å spille for Norge, selv om det ble mye nesten. Debuten mot Irland var en stor dag, og to mål hjemme mot Tsjekkia var også et stolt øyeblikk. Og selvfølgelig er alle de fine folka jeg har møtt gjennom fotballen noe jeg har satt stor pris på. Jeg er fornøyd med det jeg fikk til og angrer ikke på noe, avslutter Moa Abdellaoue.

