Kurd Rønnings drømmetreff sendte VIF-rekruttene over nedrykksstreken

Borte mot Træff i forrige serierunde stilte VIF-rekruttene med et knallsterkt lag, men endte opp med å tape etter et sjansebonanza uten like. Også hjemme mot Notodden stilte VIF 2 meget sterkt, men gjestene har imponert stort hele sesongen og kom også best i gang på Intility mandag kveld.

Tidligere førstekeeper Magnus Sjøeng brukte litt for lang tid med ballen, som skapte en farlig situasjon som gjestene ikke klarte å ta vare på. Men bare et par minutter senere skulle gjestene ta ledelsen, da Max Bjurström havnet på etterskudd i en to mot én-situasjon på kanten og felte Notodden-spiller Tobias Bjørnstad. Straffesparket satte Kristian Eggen helt ut i nettveggen, slik at Sjøeng ikke rakk bort.

Dermed fikk VIF-rekruttene en dårlig start på kampen, og til tross for noen nesten-sjanser var det gjestene som var farlig frempå og nærmest å doble ledelsen etter den første halve omgangen. Alexander Hammer Kjelsen spilt en ball rett i beina på en Notodden-spiller som førte et par meter og spilte Elias Årsvoll alene med Sjøeng. Vinkelen ble litt spiss, men skuddet var såpass bra at det tvang Sjøeng til å gi corner.

Sjøeng-assist på VIFs utligning

Den corneren ble stusset ut, og på det påfølgende utsparket viste Sjøeng hvilken strålende pasningsfot han har da han klinket ballen opp til en Jacob Dicko Eng på løp i bakrom. Kantspilleren snurret rundt med både en, to og tre Notodden-forsvarere før han satte inn utligningen etter en strålende kontring.

Notodden hadde en del ball også etter Vålerengas utligning, men det var vertene som skapte det som skjedde foran målene. Både Adrian Kurd Rønning og Dicko Eng hadde hvert sitt skudd, før Filip Thorvaldsen danset rundt med et par Notodden-spillere og la ballen over på bakre stolpe. Der var Bjurström ganske alene, men en god redning fra gjestenes keeper Marciej Raniowski hindret VIF-backen å gjøre ting godt igjen etter at han lagde straffespark tidlig i kampen.

Ti minutter før pause måtte Sjøeng plukke fram en kvalifisert redning, etter et langskudd fra en 25–30 meters hold etter en corner. Det siste kvarteret bølget det fram og tilbake, med sjanser og tilløp på løpende bånd. Begge lag hadde flere skudd, uten at de ble noe mer enn halvfarlige.

Kanonkule ga Vålerenga ledelsen

Det kan man ikke si om skuddforsøket til Adrian Kurd Rønning fem minutter før pause, da Adrian Kurd Rønning banket Vålerenga-rekruttene i ledelsen. Simen Juklerød slo et frispark inn fra midt på Notoddens banehalvdel. Den ballen ble headet ut til Kurd Rønning på om lag 20 meter, og unggutten dunket til på direkten og fikk drømmetreff. Kula føyk som et prosjektil ned i hjørnet, og dermed hadde VIF 2 snudd det.

Minuttet før pause prøvde Notoddens Adrian Berntsen å kopiere Kurd Rønnings ledermål, da også han fikk muligheten til å dra til fra rundt 20 meters hold. Også han fikk god dreis på skuddet, men Sjøeng hadde den ekstra rekkevidden som skulle til for å få en hånd på skuddet og presse det ut.

Corneren stanget Vålerenga ut, og gikk rett i angrep. Filip Thorvaldsen fintet seg inn i boksen, men hans skudd ble blokkert ut til corner som det ikke ble noe ut av. Dermed gikk Vålerenga-rekruttene til pause med ledelsen 2–1 etter en hektisk omgang med masse sjanser og en god snuoperasjon fra Vålerenga.

Byttet seg klart svakere

VIF-rekruttene gjorde hele fire bytter i pausen, og byttet ut alle fire av de mest A-lagsaktuelle spillerne inn mot torsdagens cupsemifinale mot Bodø/Glimt. Martin Kreuzriegler, Vitinho, Simen Juklerød og Jacob Dicko Eng ble alle tatt av til pause, og inn kom blant annet Omar Bully og 15 år gamle Jakob Granli.

Vålerenga stilte dermed med et spisspar bestående av Bully og Thorvaldsen, som i hvert fall hadde x-faktoren i orden. En annen VIF-innbytter, Vilmer Brunskog, skapte den første sjansen etter hvilen da han skled inne i VIF-boksen. Det gjorde at et innlegg falt til Adrian Berntsen, som dro skuddet sitt like utenfor.

Like før timen spilt var Berntsen igjen farlig frempå, da han kom seg til nok et skudd. Sjøeng måtte kaste seg så lang han var for å redde, men ga en farlig retur. Ballen landet imidlertid rett i beina på Elias Årsvoll, som bare skulle bredside ballen i mål, men en enorm takling fra Noah Risberg hindret baklengs.

VIF-rekruttene holdt unna

Notodden hadde det meste av spillet etter hvilen, og spesielt Adrian Berntsen var farlig for gjestene med sine langskudd. Vertene på sin side forsvarte seg lavt og kompakt, men hadde voldsomt med x-faktor på topp i Thorvaldsen og Omar Bully som ga Notodden-forsvaret noe å bryne seg på de gangene VIF fikk ballen opp i angrep.

Notodden vartet opp med et glimrende angrep med hælspark og glimrende kombinasjonsspill før lagets første målsscorer Kristian Eggen fikk skutt fra 12-13 meters hold. Skuddet var ikke langt nok ut til siden, som gjorde at Sjøeng fikk slått ballen ut til en corner, som Vålerenga til slutt fikk unna farlig område.

Vålerenga holdt godt unna for Notodden, som bare tidvis klarte å sette inn et press og skape sjanser på det unge VIF-laget etter pause. To minutter på overtid fikk Notodden presset seg fram til en corner, men der fikk Magnus Sjøeng frispark, og med det rodde Vålerenga 2 i land en viktig seier i bunnstriden.

Med seieren gikk VIF-rekruttene forbi både Fram Larvik og Fløy-Flekkerøy, som begge tapte i helga, og opp på en tiendeplass. Det er riktignok bare ett og to poeng ned, men samtidig er det første gang på en stund at Vålerenga ikke ligger under streken. Neste kamp for VIF-rekruttene er borte mot nettopp Fram i Larvik, mandag 2. oktober klokken 16.00.

Kampfakta

PostNord-ligaen avd. 1 – runde 20

Vålerenga 2 – Notodden 2-1 (2–1)

Intility Arena, 191 tilskuere

Mål: 0–1 Kristian Eggen (8.), 1–1 Jacob Dicko Eng (24.), 2–1 Adrian Kurd Rønning (41.)

Gule kort: Omar Bully, Jakob Granli, Trond Fredriksen (trener), VIF 2. Alexander Rønning-Olsen, Notodden.

Dommer: Magnus Henriksen Tjelle (Norild IL)

Vålerenga (3-5-2): Magnus Sjøeng – Noah Risberg, Martin Kreuzriegler (Vilmer Brunskog fra 46.), Alexander Hammer Kjelsen – Max Bjurström, Vitinho (William Osnes-Ringen fra 46.), Adrian Kurd Rønning, Stian Sjøvold Thorstensen, Simen Juklerød (Jakob Granli fra 46.) – Filip Thorvaldsen, Jacob Dicko Eng (Omar Bully fra 46.)

