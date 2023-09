Tre seire på rad for KFUM - Svindland ble helt: - Utrolig deilig

KFUM ARENA (Dagsavisen): 1-0-seieren gjør at Johannes Moesgaard og co. tar tilbake 2.-plassen i OBOS-ligaen med seks kamper igjen. De har 44 poeng og er poenget foran Kongsvinger, som slo Skeid 2–1 lørdag.

De to beste rykker direkte opp til Eliteserien, og det ser lyst ut for KFUM. 1.-plassen ser dog vanskelig ut å kapre for ‘Koffa’. Fredrikstad ser ut til å ha stø kurs mot opprykk og leder med sju poeng ned til KFUM med seks kamper igjen.

Matchvinner Remi-André Svindland var – naturlig nok – smørblid etter triumfen og scoringen.

– Vi bare fortsetter som vi har gjort tidligere denne sesongen, ha fokus på oss selv og hva vi kan gjøre noe med. Vi har vist hele sesongen at vi kan slå hvem som helst, vi har en veldig god mentalitet i gruppen og vi jobber hardt hver dag. Det kommer til å bli et rotterace helt inn, som alle tidligere sesonger. Vi får ta en kamp om gangen og telle opp til slutt, sier han på profesjonelt vis.

KFUM-dominans første 45

På eget kunstgress kom KFUM best i gang og skapte to småfarligheter på corner etter bare fem minutter. 12 minutter var spilt da MIF fort kunne fått hjelp av dommeren og spilt 11 mot 10 resten av kampen, da hele den brune leiren ropte på rødt kort og hans på Emil Ødegaard. Han kom langt ut av 16-meteren for å plukke en lang ball og brukte hendene – MIF-leien ropte på rødt kort, mens dommeren vinket spillet videre.

Derfra og ut handlet alt om hjemmelaget. 20 minutter sto på uret da KFUM skapte sin første store sjanse. Johannes Nunez vartet opp med et vakkert raid før han slapp ballen på perfekt tidspunkt til Obilor Okeke. Han kom alene med Thomas Kinn, men MIF-keeperen vartet opp med en lekker redning.

Åtte minutter senere holdt Joackim Olsen Solberg å score selvmål. Sondre Skogen prøvde å klarere i egen boks, men traff bare Olsen Solberg. Kinn måtte på jobb igjen og reddet gjestene nok en gang.

På jobb var MIF-keeperen også fem minutter før pause. Jonas Hjort kom alene ute til venstre og fikk bra klem i et skudd, men Kinn reddet for tredje gang i omgangen. Dermed gikk lagene til pause på 0–0.

– I pausen snakket vi om å kontrollere kampen i større grad og å bruke lengre tid på angrepene etablert! Vi var litt hissig på å gå fram i første omgang, som førte til litt pasningsfeil. Vi hadde god struktur defensivt i første omg., så handlet om å fortsatt holde konsentrasjonen oppe i 2. omgang, sier Svindland.

Svindland matchvinner

Etter en rolig start på 2. omgang, smalt det etter 59 minutter. Okeke vant ball høyt i banen og fant Remi-André Svindland, som gikk på et perfekt timet løp.

Alene med Kinn gjorde Svindland, som nylig forlenget med KFUM, ingen feil. Det var hans femte mål denne sesongen i OBOS-ligaen.

– Vi straffet dem på kontring, en fin ball gjennom av Obi. Jeg så fort at det var ledig plass nede i hjørnet, så da var det bare å legge den der. Jeg er ikke den raskeste spilleren, men der må jeg si jeg så ganske rask ut, sier han og ler.

Johannes Nunez var nær ved å øke til 2–0 etter 70 minutter, men Kinn reddet vakkert igjen. Etter det hadde Mjøndalen mer ball, men de klarte ikke bryte gjennom et lavtliggende og kompakt KFUM-lag, som tok sin 13. seier for sesongen.

Svindland sier følgende etter kampen:

– Jeg synes det var en bra gjennomført match og deilig tre poeng. Vi kom ut med god energi fra start og brukte tid på å bygge opp angrepene. Vi kom til gode muligheter og slapp til lite, og vi fikk satt opp kombinasjonene som vi er gode på. I tillegg står vi imot siste minuttene, så det var utrolig deilig å holde nullen, sier han.

Kampfakta

KFUM Oslo – Mjøndalen 1–0 (0–0)

874 tilskuere

Mål: 1–0 Remi-André Svindland (58).

Dommer: Martin Berg, Hunstad.

Gult kort: Momodou Lion Njie, KFUM Oslo, Sivert Øverby, Martin Rønning Ovenstad, Mjøndalen.

Lagene:

KFUM Oslo (3-4-3): Emil Ødegaard – Shola Akinyemi, Momodou Lion Njie, Mathias Tønnessen – Håkon Hoseth, Simen Hestnes, Sverre Sandal (Adnan Hadzic fra 89.), Jonas Lange Hjorth (Keivan Ghaedamini fra 81.) – Remi-André Svindland (Moussa Njie fra 67.), Johannes Hummelvoll Nuñez, Obilor Okeke (Jones El-Abdellaoui fra 80.).

