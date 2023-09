Personlige feil er ingen oppskrift på suksess i nedrykksstriden, VIF

Etter en heller trå start under Geir Bakke, har den ikke lenger så nye Vålerenga-treneren fått litt mer sving på sakene. Det har endt med seks kamper uten tap, inkludert bortepoeng mot både Molde og Viking. I begge kampene lå Vålerenga veldig kompakt og forsvarte inn poeng, og det var samme oppskriften som laget ønsket å følge borte mot Bodø/Glimt søndag.

Borte mot Molde ble Vålerenga rundspilt i 25 minutter, men fikk justert seg og kjempet inn poeng. Også mot Viking måtte Vålerenga stå i mot et voldsomt press, men justerte seg også her inn og fikk kjempet til seg poeng. Mot Bodø/Glimt var vertene stort sett hele kampen på VIFs banehalvdel, men Vålerenga var effektive og holdt seg inne i kampen. Helt til personlige feil gjorde at Glimt sikret en fortjent seier.

VIF fikk den verst tenkelige starten på kanskje årets tøffeste bortekamp. Magnus Bech Riisnæs mistet en ball midt på egen banehalvdel, før Pellegrino spilte igjennom Faris Moumbagna som skaffet straffespark etter bare 40 sekunder. Pellegrino satte den sikkert, og da var det nok mange som tenkte at det kom til å bli en lang affære i Bodø.

Spesielt med tanke på de siste årenes oppgjør, der Vålerenga flere ganger har tapt med ganske stygge sifre. Men allerede etter fem-seks minutters spill kom utligningen, og det var noe så sjeldent som et mål fra Torgeir Børven. Den tidligere storscoreren scoret ingen i sesongoppkjøringen, og har ikke scoret noen mål i ligaen siden siste serierunde forrige sesong.

Vi måtte altså vente helt til 24. september før årets første mål kom for Børven, og det kom etter et horribelt forsvarsspill fra Bodø/Glimt som ga Børven verdens enkleste jobb med å bringe balanse i regnskapet på Aspmyra. Heller ikke denne gangen klarte Vålerenga å holde tett spesielt lenge, da det bare gikk seks-sju minutter før Pellegrino scoret igjen.

Denne gang kom det etter et innlegg der Vålerenga ble trukket for langt over til siden, slik at Pellegrino fikk rom inne i feltet til å banke inn sitt andre mål for kvelden etter at Albert Grønbæk fikk headet ballen ned til Bodø/Glimts storscorer. Likevel holdt Vålerenga seg til planen som har fungert bra både i Molde og Stavanger, og var veldig direkte i oppspillene til spesielt Andrej Ilic.

Serberen på topp fikk av og til tak i ballen, og klarte da å få spilt den tilbake eller tvinge Glimt til å gi returer som Vålerenga plukket opp og fikk til avslutninger på. Det var viktig for VIF, som ellers ble presset mye tilbake på egen banehalvdel av Glimt som hadde et til tider massivt press mot Vålerenga-buret.

Lettere blir det ikke når du steller i stand problemer for deg selv, som Eneo Bitri gjorde etter timen spilt. Først la han en elendig pasning innover i banen, som ble plukket opp og sendt inn i VIF-boksen. Der halset Bitri selv hjemover og lagde straffespark ved å sparke Moumbagna i ansiktet. Bitri hadde ingen god kamp på Aspmyra, da han sendte ballen rett i en Glimt-spiller, før Pellegrini kontret inn sitt fjerde mål.

Geir Bakke brukte veldig mye tid i starten av sin VIF-karriere på å jobbe mye med strukturen i det defensive arbeidet, for å hindre at laget slapp inn så mange mål. Nå ble det riktignok tre baklengsmål og tap mot Bodø/Glimt søndag, men det er likevel noe mer solid over denne utgaven av Vålerenga. Et Vålerenga-lag som ikke klapper sammen av det store presset, som fortsetter å stole på planen og får med seg scoringer slik at de holder seg inne i kampene de spiller.

For Vålerenga handler det kun om å ta nok poeng for å berge plassen. Borte mot Bodø/Glimt er det ingen forventning om å ta poeng, og det er ikke på Aspmyra at plassen uansett skulle sikres, og poeng hadde vært en bonus slik det ble i Molde og i Stavanger. Det ble det ingen av denne gangen, men det var likevel et Vålerenga-lag som kjempet hele kampen gjennom, og som viser at de er vanskeligere å slå nå enn tidligere i sesongen.

Å holde på den innstillingen, og kjempe til seg de nødvendige poengene i de avgjørende kampene som nå kommer borte mot Sandefjord og HamKam, og hjemme mot Stabæk, vil være det som berger plassen for Vålerenga. I det bildet var dagens tap mot Bodø/Glimt ingen krise, selv om tre lag nå er på 21 poeng.

Kampfakta:

Eliteserien, runde 23

Bodø/Glimt – Vålerenga 4-2 (2-1)

Aspmyra, 7388 tilskuere

Mål: 1-0 Amahl Pellegrino (2.), 1-1 Torgeir Børven (7.), 2-1 Amahl Pellegrino (15.), 3-1 Amahl Pellegrino (59.), 3-2 Andrej Ilic (63.), 4-2 Amahl Pellegrino (90.)

Gule kort: Eneo Bitri, Vålerenga.

Dommer: Svein Oddvar Moen (Haugar, SK)

Vålerenga (3-5-2): Jacob Storevik – Fredrik Oldrup Jensen, Aaron Kiil Olsen, Eneo Bitri – Magnus Bech Riisnæs (Vitinho fra 90.), Petter Strand (Omar Bully fra 77.), Elias Hagen, Henrik Bjørdal (Simen Juklerød fra 64.) Daniel Håkans (Christian Borchgrevink fra 46.) – Andrej Ilic, Torgeir Børven (Mohamed Ofkir 64.)

