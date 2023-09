Kjelsås berget poeng seks minutter på overtid – fire på rad uten hjemmeseier

Kjelsås har havnet i den velkjente posisjonen laget har hatt i nesten hver eneste sesong dette årtusenet. Laget kan ikke rykke opp, og kommer ikke til å rykke ned, og dermed ender Kjelsås nok en gang som et lag litt under de beste i 2. divisjon. Det er der Kjelsås ser ut til å trives best.

2023-sesongen vil imidlertid gå ned i historiebøkene som en ekstraordinær sesong på Grefsen, siden laget har spilt seg helt til semifinale i cupen. Den spilles hjemme på «Oslos tak» førstkommende onsdag, og siden forrige cupkamp på Grefsen 13. juli har Kjelsås kun vunnet én kamp. Da ble Raufoss slått 2-1, som ga den historiske semifinale, men siden det er det bare Aalesund 2 som har blitt slått.

Les flere saker om Kjelsås her

Fire hjemmekamper uten seier

Søndag spilte Kjelsås sin fjerde strake hjemmekamp uten seier, da Træff kom på besøk til Grefsen. Det var en kamp som var nokså lik mange andre kamper Kjelsås har spilt hjemme, da laget skapte nok sjanser til å avgjøre, men ikke var helt skarpe nok foran mål. Dermed var det gjestene som tok ledelsen kvarteret før slutt.

Scoringen kom i en periode av kampen der Kjelsås radet opp angrep etter angrep for å finne den avgjørende scoringen. Træff-keeper Sivert Beinset kastet ballen tidlig opp på midtbanen etter et Kjelsås-innlegg, der Jacob Bolsø spilte den ut til kanten. Innlegget som kommer blir touchet av Victor Halvorsen, slik at den blir liggende på et fat for Kristian Selmer. Han snur seg på fem-meteren og sender gjestene i ledelsen, mot spillets gang.

Det kunne ikke Halvorsen ha noe av, så naturligvis var midtbanemannen veldig sugen på å gjøre opp for seg. Men utligningen for Kjelsås skulle vente på seg, da den ikke kom før seks minutter på overtid.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

[ Kjelsås’ Fløy-mareritt fortsetter: – Helt grusomt fra start til slutt ]

Utlignet seks minutter på overtid

Kjelsås sendte opp keeper William da Rocha på kampens siste corner, som ble svingt inn på bakerste stolpe. Der vant Simen Olafsen sin duell og headet den på tvers av målgården, der Halvorsen ventet. Hans headingen ble slått ut av Træff-keeperen, men ikke før den såvidt hadde sneket seg over streken.

Dermed ble det utligning for Kjelsås drøye ti sekunder før de seks overtidsminuttene var omme, som også sikret ett poeng i generalprøven mot Molde i cupen førstkommende onsdag kl. 16.00.

– I første omgang synes jeg vi er litt sløve og slappe, og det virker litt som vi har tankene et litt annet sted. Vi skaper noen store sjanser, som gjør at vi nok burde vært foran til pause, men det er ingen god prestasjon i sum, sier Kjelsås-trener Eivind Kampen i en video på X/Twitter.

– Jeg synes vi er bedre i andre omgang, men vi sliter med kontringene til Træff hele kampen. Vi sliter også med ettertrykket vårt slik at vi må løpe helt hjem hver eneste gang vi mister ballen. Det er logisk nok at Træff scorer, men veldig ulogisk at vi bare scorer ett mål, oppsummerer Kampen.

Det endte 1-1 mot Træff i ettermiddag.



Victor E. Halvorsen reddet uavgjort på overtid, i en kamp hvor vi hadde nok sjanser til å score flere mål.



573 tilskuere var tilstede på Grefsen stadion. Onsdag blir det langt flere.



📹: Se hva Kampen mente om matchen pic.twitter.com/KzKbB9UBde — KjelsåsSjela (@SjelaLive) September 24, 2023

[ Kampen om Kjelsås’ cupeventyr: – Tullete det vi er med på nå ]