Han var Vålerengas beste i tapet for Glimt – dette er VIF-børsen

JACOB STOREVIK – 5. Lagde straffespark i kampens første minutt, og slapp inn mål minuttet senere. Kunne lite gjøre med straffen, og heller ikke med Pellegrinos 2-1-mål etter kvarteret spilt. God redning like før pause, da Saltvik plutselig kom til en stor sjanse etter en corner. Kunne heller ikke lastes for de to siste målene.

FREDRIK OLDRUP JENSEN – 4. Tok over både kapteinsbindet og ansvaret som den mest etablerte i VIFs bakre rekker etter at Stefan Strandberg ikke ble klar. Duellerer godt, og bidrar med de to andre stopperne og resten av VIF-laget til å suge opp presset som Glimt hadde gjennom store deler av kampen. Har en god pasningsfot.

AARON KIIL OLSEN – 4. Fikk sin første start for Vålerenga i ligaen for sesongen, og lar Moumbagna stikke bak ryggen på seg på straffesparket etter 40 sekunder. Gjør det litt godt igjen da hans lange kast ender opp i Børvens utligningsmål. Gjør seg på ingen måte bort.

ENEO BITRI – 3. Vant hodeduellen inne i feltet før ballen til slutt endte opp hos Børven før utligningsmålet. Ble trukket litt langt over, og rakk ikke opp i Pellegrino før 2-1-målet. Hårreisende chip inn sentralt i banen, før han sparket ned Moumbagna og lagde kampens andre straffespark. På overtid ga stopperen vekk nok et mål.

DANIEL HÅKANS – 4. Ned på vingbacken, der han ikke får like mye ut av sine offensive kvaliteter. Ble en kamp der han jobbet veldig mye defensivt, og ble byttet ut til pause for Christian Borchgrevink.

HENRIK BJØRDAL – 5. Gjorde sammen med sine midtbanekolleger en helhertet innsats på midten, men ble løpende mye mellom. Godt forsøk etter en halvtimes tid, da han skjøt på en ball som datt ned i beina hans like utenfor Glimts 16-meter. Et par gode løp i bakrom, som gjorde at VIF fikk litt pustepauser.

ELIAS HAGEN – 4. Den mest defensive av de tre på midten. Klarte ikke å demme opp for Glimts dominans, og det ble en kamp der det ble mest jobb på egen banehalvdel for å stoppe pasningsbaner. Lite involvert offensivt, men fikk en brukbar skuddmulighet ti minutter før pause.

PETTER STRAND – 5. Ble gått av i duellen med Fredrik Sjøvold før innlegget som endte med Bodø/Glimts andre mål. Intensiv og god i presspillet, og løftet seg mye etter hvilen. Løp seg tom og vel så det, og ble byttet ut kvarteret før slutt.

MAGNUS BECH RIISNÆS – 4. Mistet ballen midt på egen banehalvdel, da Pellegrino spilte igjennom Faris Pemi Moumbagna som skaffet straffen etter 40 sekunder. Ble også litt passiv foran Bodø/Glimts andre mål, da Albert Grønbæk fikk headet ned til Amahl Pellegrino som banket inn sitt andre mål for kampen.

ANDREJ ILIC – 6. Vanskelige arbeidsforhold på topp for et hardt presset Vålerenga-lag, men var flink til å ta vare på oppspillene han fikk slik at laget fikk løftet seg. Fikk seg en ny scoring etter pause, da han var på rett plass til rett tid da en ball falt ned til han etter en corner rundt timen spilt.

TORGEIR BØRVEN – 5. Startet også sin første kamp under Geir Bakke, og fikk sitt første mål på ti måneder da han utnyttet en tabbe i Bodø/Glimts forsvar. Jobbet hardt i det defensive spillet, men ikke veldig toneangivende offensivt etter scoringen.

CHRISTIAN BORCHGREVINK – 5. Inn til pause, og var flinkere til å komme tett oppi Pellegrino og de andre Glimt-spillerne slik at de ikke fikk så enkelt spill med å trille ballen rundt.

Mohamed Ofkir, Simen Juklerød, Omar Bully, Vitinho spilte for lite til å bli vurdert.

